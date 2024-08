FCSB – Sparta Praga, turul 3 preliminar UCL. Cine televizează meciul + echipele probabile

După 1-1 în Cehia, FCSB – Sparta Praga se anunță a fi un retur de-a dreptul incendiar. Va fi o atmosferă incendiară pe Ghencea, unde stadionul Steaua va fi plin, toate biletele fiind epuizate. O calificare ar garanta 8,6 milioane de euro în conturile FCSB!

Live video FCSB – Sparta Praga, turul 3 preliminar UEFA Champions League. Victoria garantează calificarea în Europa League

Turul din Cehia a fost unul care se anunța mult mai complicat pentru campioana României. FCSB s-a prezentat curajos la Praga și a condus cu 1-0 până în ultimele minute ale partidei, după golul lui Dawa. Cehii au apăsat pe accelerație și au fost foarte aproape să întoarcă scorul în finalul partidei.

ADVERTISEMENT

Sparta a marcat golul de 2-1 în prelungiri, însă reușita a fost anulată la VAR, pentru un fault în atac la Edjouma. Astfel, , care îi permite să se gândească serios la calificarea în play-off. Pe lângă faptul că ar putea ajunge să se lupte cu PAOK sau Malmo pentru grupele UCL, roș-albaștrii și-ar asigura prezența în grupele Europa League.

Cehii nu cedează, însă, iar în campionat s-au impus cu 2-1 la Bohemians Praga, după golurile lui Tuci și Birmancevic. a Chance Liga că vine la București cu un plan bine pus la punct:

ADVERTISEMENT

„Am în minte felul în care va arăta meciul din România și am pregătit deja un plan pe care nu îl voi dezvălui. (…) vom pleca spre București și este clar că va trebui să ne gândim la cine va juca, bineînțeles vom ține cont și de nivelul oboselii. Sunt fericit că azi (sâmbătă, 10 august) am jucat total diferit față de felul în care am făcut-o marți (6 august, în turul cu FCSB)”, a declarat Lars Friis.

Cine transmite la TV FCSB – Sparta Praga, turul 3 preliminar din Liga Campionilor. Nu se va mai repeta situația din tur

După ce turul nu a putut fi urmărit la televizor, iar sute de mii de fani și-au exprimat nemulțumirea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că a impus televiziunilor interesate de drepturile pentru această partidă o condiție clară: meciul să fie pe TV. Astfel, chiar dacă tot trustul Pro a achiziționat drepturile, de această dată meciul va fi transmis și la televizor, pe canalul Pro TV.

ADVERTISEMENT

În tur, partida s-a putut urmări exclusiv pe Voyo, platforma online care poate fi accesată pe bază de abonament lunar în valoare de 4 euro + TVA. Așadar, partida care va decide soarta FCSB-ului în UCL va fi pe Pro TV astăzi, de la ora 21:30.

Cum poți vedea FCSB – Sparta Praga live stream online

Meciul va fi difuzat și pe platforma Voyo, aparținând trustului Pro. În anumite condiții, aceasta poate fi accesată și din străinătate. Este necesar să consulți criteriile de eligibilitate, dacă ești parte din diaspora, pentru a putea viziona astfel meciul din turul 3 preliminar al UCL.

ADVERTISEMENT

Cine va arbitra FCSB – Sparta Praga în turul 3 preliminar UCL

a delegat pentru meciul din Ghencea o brigadă formată din arbitri danezi și olandezi. Iată cum arată brigada, în formație completă:

Arbitru central: Morten Krogh (Danemarca)

(Danemarca) Arbitri linii: D. Wollenberg Rasmussen și Steffen Bramsen (ambii Danemarca)

și (ambii Danemarca) Arbitru de rezervă: Mikkel Redder (Danemarca)

(Danemarca) Arbitru VAR: Pol van Boekel (Țările de Jos)

(Țările de Jos) Asistenți VAR: Jochem Kramphuis (Țările de Jos)

Echipe probabile FCSB – Sparta Praga, turul 3 preliminar Liga Campionilor

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA ați putut afla în exclusivitate că va fi similar cu cel folosit la , scor 1-0 pentru roș-albaștri. Dawa a scăpat de pericolul suspendării, astfel că va începe titular. Iată echipele probabile:

FCSB : Târnovanu – Antwi, Ngezana, Dawa, Radunovic – Șut, Lixandru – Ștefănescu, Olaru, Băluță – Miculescu. Antrenor : Elias Charalambous

: Târnovanu – Antwi, Ngezana, Dawa, Radunovic – Șut, Lixandru – Ștefănescu, Olaru, Băluță – Miculescu. : Elias Charalambous Sparta Praga: Vindahl – Vitik, Ross, Sorensen – Preciado, Laci, Kairinen, Rynes – Birmancevic, Kuchta, Haraslin. Antrenor: Lars Friis

Cu cine ar juca FCSB în play off UCL

După manșa întâi a turului 3 din UEFA Champions League, atât prezența FCSB-ului în play-off este o enigmă, cât și numele viitoarei adversare. Asta deoarece campioana .

Cele două echipe au remizat 2-2 în turul disputat în Suedia. Manșa tur a play-off-ului se va juca la București sau Praga, în 20 sau 21 august, iar returul se va disputa la Malmo sau Salonic, după fix o săptămână.

Program și rezultate turul 3 preliminar UCL

Marți vor avea loc toate cele 10 meciuri din manșa a doua a turul 3 din UCL. Iată programul complet și scorurile din tur:

Marți, 13 august

ora 20:00 APOEL – Slovan Bratislava (în tur 0-2)

APOEL – Slovan Bratislava (în tur 0-2) ora 20:00 Bodo/Glimt – Jagiellonia (în tur 1-0)

Bodo/Glimt – Jagiellonia (în tur 1-0) ora 20:00 Fenerbahce – Lille (în tur 1-2)

Fenerbahce – Lille (în tur 1-2) ora 20:00 Twente – Salzburg (în tur 1-2)

Twente – Salzburg (în tur 1-2) ora 20:30 PAOK – Malmo (în tur 2-2)

PAOK – Malmo (în tur 2-2) ora 21:00 Ferencvaros – Midtjylland (în tur 0-2)

Ferencvaros – Midtjylland (în tur 0-2) ora 21:00 Ludogorets – Qarabag (în tur 2-1)

Ludogorets – Qarabag (în tur 2-1) ora 21:30 FCSB – Sparta Praga ( în tur 1-1, Pro TV, Voyo )

FCSB – Sparta Praga ( ) ora 21:30 Royale Union SG – Slavia Praga (în tur 1-3)

Royale Union SG – Slavia Praga (în tur 1-3) ora 21:45 Rangers – Dinamo Kiev (în tur 1-1)

Cote la pariuri FCSB – Sparta Praga

Victoria FCSB-ului în 90 de minute este cotată cu 3,30 la casele de pariuri. Remiza are cota 3,35, iar o victoria a cehilor este cotată cu 2,25. Așadar, bookmakerii îi văd în continuare pe cehi favoriți la calificare, chiar în 90 de minute.

Există și posibilitatea unei remize care să ducă meciul în prelungiri sau chiar la loviturile de departajare. Dacă vrei să pariezi pe calificare, indiferent de când este obținută aceasta, cota pe cehi este 1,62. Deznodământul favorabil pentru FCSB este cotat cu 2,20.

Vezi rezumat video și toate fazele din FCSB – Sparta Praga. Update în timp real UEFA Champions League

Meciul sezonului pentru FCSB este unul care poate să aducă milioanele de euro în conturile clubului patronat de Gigi Becali. Victoria garantează prezența în grupele UCL, dar și o șansă bună de a ajunge chiar în faza grupelor Ligii, având în vedere potențialii adversari.

Rămâi pe FANATIK.ro pentru a afla toate amănuntele înainte de meci, echipele de start anunțate oficial, precum și cele mai tari reacții de la finalul partidei. Tot aici vei găsi și rezumatul video al meciului din Ghencea!