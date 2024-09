FCSB – UTA în etapa 8 SuperLiga. Echipele probabile, cotele și ora de start

FCSB – UTA este meciul de duminică seara, din eteapa a 8-a a SuperLigii. Partida se dispută pe stadionul Arcul de Triumf, după ce roș-albaștrii au decis să se mute din Ghencea. Meciul cu LASK Linz, din returul play-off-ului Europa League, a fost ultima partidă a echipei lui Charalambous pe stadionul Steaua.

Live video FCSB – UTA, etapa 8 SuperLiga. Roș-albaștrii vor a doua victorie din campionat

Presiunea pe umerii fotbaliștilor de la FCSB este una foarte mare, după ce echipa lor nu a reușit să câștige decât un meci din cele șase disputate în SuperLiga. FCSB s-a impus cu 3-2 contra Farului, acasă, însă nu a obținut niciun alt succes! Totul spre furia suporterilor din Peluza Nord, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

“Avem salarii mari. Suntem plătiți la zi. Ne batem joc de suporteri? Sunt oameni care vin de la sute de km. Să le fie rușine! Dacă fotbal nu jucați, aveți tot traseul liber să plecați. Ați venit să jucați fotbal. Iară a început strategia cu individualismul. Ei știu că noi luăm atitudine. Atât timp cât ești plătit la zi, iar alte echipe stau după salarii câte trei luni. Sunt condiții cum nu are nimeni în România“, a declarat Mustață după înfrângerea 0-2 cu Hermannstadt, a 3-a a sezonului pentru FCSB.

Penultima în clasament, FCSB are șansa de a se revanșa în fața suporterilor în meciul cu UTA lui Mircea Rednic, un adevărat simbol dinamovist. Arădenii vin cu un moral prost pe Arcul de Triumf, după ce ale meciului de pe teren propriu, cu Farul.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV FCSB – UTA, etapa 8 Superliga de la 21:30

Meciul care se va disputa pe stadionul pe care FCSB a mai jucat doar un meci de-a lungul istoriei, 2-1 cu Dinamo în startul ediției precedente a SuperLigii, va fi televizat pe Prima Sport 1 și Digisport 1. Partida va fi LIVE VIDEO și pe FANATIK.ro.

Cine arbitrează FCSB – UTA, în runda 8 din Superliga

a ales următorii arbitri pentru meciul de la București:

Arbitru central: George Cătălin Găman

Arbitru linii: Adrian Popescu și Marius Badea

și Arbitru de rezervă: Robert Avram

Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru

Asistent VAR: Sebastian Gheorghe

ADVERTISEMENT

Echipe probabile FCSB – UTA, etapa 8 Superliga

La doar trei zile după returul cu LASK Linz, din UEFA Conference League, FCSB este forțată să folosească cei mai buni jucători și în campionat. Iată cum ar putea arăta cele două echipe:

FCSB : Târnovanu – Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Șut, Lixandru – Ștefănescu, Olaru, Băluță – Miculescu. Antrenor : Elias Charalambous

: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Dawa, Radunovic – Șut, Lixandru – Ștefănescu, Olaru, Băluță – Miculescu. : Elias Charalambous UTA: Popa – Dozi, Conte, Poulolo, Trif – Costache, Hrezdac, Van Durmen, Fabry – Ezekiel, Omondi. Antrenor: Mircea Rednic

ADVERTISEMENT

Program și rezultate etapa 8 Superliga

FCSB – UTA este meciul care încheie weekend-ul de SuperLiga, însă luni se vor mai disputa alte două partide, inclusiv derby-ul de tradiție U Cluj – Dinamo. Iată tabloul complet al etapei:

Vineri, 30 august

ora 21:00 Oțelul – Sepsi Sf. Gheorghe

Sâmbătă, 31 august

ora 18:30 FC Hermannstadt – Poli Iași

FC Hermannstadt – Poli Iași ora 21:30 Universitatea Craiova – Rapid

Duminică, 1 septembrie

ora 16:30 FC Botoșani – Petrolul Ploiești

FC Botoșani – Petrolul Ploiești ora 18:45 Farul Constanța – CFR Cluj

Farul Constanța – CFR Cluj ora 21:30 FCSB – UTA (Prima Sport 1, Digisport 1)

Luni, 2 septembrie

ora 19:00 Unirea Slobozia – Gloria Buzău (Prima Sport 1, Digisport 1)

Unirea Slobozia – Gloria Buzău (Prima Sport 1, Digisport 1) ora 21:30 U Cluj – Dinamo (Prima Sport 1, Digisport 1)

Clasament Superliga etapa 8

Cu o victorie, două egaluri și trei înfrângeri, FCSB este penultima în clasament! Doar golaverajul o desparte pe campioană de “lanterna“ Gloria Buzău, care are tot cinci puncte, însă și un meci în plus. UTA are doar cu două puncte mai mult, fiind pe locul 12 al clasamentului.

Cote la pariuri FCSB – UTA

Gazdele au cota 1,52 pentru un succes în meciul cu UTA. Victoria arădenilor este cotată cu 6,50, în timp ce remiza a primit din partea caselor de pariuri cota 4,35.

Bookmakerii sunt convinși că vom avea un meci cu goluri multe la București. Cota pentru “peste 2,5 goluri“ este 1,82, în timp ce cota pentru “sub 2,5 goluri“ este mai mare, de 2,05.

Cu cine joacă FCSB și UTA în etapa a 9-a

După pauza de două săptămâni provocată de meciurile din UEFA Nations League, FCSB și UTA vor avea parte de meciuri complicate în SuperLiga. Iată cu cine vor juca cele două în etapa a noua:

CFR Cluj – FCSB

UTA – Hermannstadt

Vezi rezumat video și toate fazele din FCSB – UTA. Actualizări în timp real

FANATIK.ro te ține conectat la tot ce se întâmplă pe stadionul Arcul de Triumf. Aici găsești reacțiile de înaintea partidei, precum și echipele de start imediat ce acestea vor fi comunicate în mod oficial. Tot noi te anunțăm când se dă gol și cine a înscris.

La finalul meciului te așteptăm cu ierarhia actualizată și cu cele mai tari declarații oferite de antrenori, jucători și de conducătorii celor două formații. Totodată, te ajutăm să găsești rezumatul video al partidei!