Live Video Gala Sportului Românesc. Eveniment de prestigiu la Opera Națională Română. David Popovici, sportivul anului! Ropote de aplauze pentru Alexandru Bologa

Marți, pe 18 martie 2025, de la ora 18:00, are loc Gala Sportului Românesc, un eveniment în care cei mai importanți sportivi din țara noastră vor fi premiați pentru rezultatele obținute. Evenimentul are loc la Opera Națională Română.

Live Updates: Cine sunt premiații de la Gala Sportului Românesc:

Sportivul anului – David Popovici

„Mulțumesc. A trecut ceva vreme de la ultimul concurs. Abia ieri m-am întors dintr-un cantonament. Mulțumesc pentru premiu. Aș vrea să profit de ocazie. Nu în multe zile pe an avem șansa să îi avem pe cei mai influenți oameni ai sportului sub același acoperiș. Aș vrea să vorbesc puțin despre înot.

ADVERTISEMENT

Aș dori să vă sugerez ultimul documentar al celor de la România te Iubesc. Este un documentar în care se discută mult despre starea sportului din România. Cred că ar fi foarte interesant pentru toată lumea. E tare să câștigi, dar mereu când am pierdut am învățat extrem de multe. Nici eu nu voi câștiga întotdeauna. Vreau să îi inspir pe cei tineri”, a declarat David Popovici.

Sportiva anului – Simona Radiș

„A fost o surpriză pentru mine să aflu că voi urca pe această scenă și voi primi acest trofeu. Sunt recunoscătoare. Am fost pe un drum corect și am făcut lucruri bune. Asta mă face să continui pe acest drum. Le mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături. Fără echipa mea, nu aș fi reușit. Întreaga familie a canotajului românesc va crește. Va reveni cu și mai multe medalii”, au fost cuvintele rostite de Simona Radiș.

ADVERTISEMENT

Antrenorul anului – Adrian Rădulescu

„Trebuie să mărturisesc că această distincție aparține întregului colectiv tehnic și celor care stau alături de David în această călătorie. Un citat spune: ‘Data viitoare să o merităm mai mult’. Mulțumesc mult!”, a explicat Adrian Rădulescu, antrenorul lui David Popovici.

Antrenoarea anului – Camelia Voinea

„Mă simt onorată și este înălțător să mă aflu a doua oară consecutiv în fața voastră. Este rodul muncii din ultimii 14 ani alături de Sabrina. Am onoarea și privilegiul să transmit mai departe experiența mea fiicei mele. Vom face tot posibilul ca și în 2025 să fim pe cele mai înalte culmi. Dumnezeu să binecuvânteze sportul românesc. Doamne ajută!”, a declarat Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea.

ADVERTISEMENT

Sportivul anului în sportul paralimpic – Alexandru Bologa

„Am simțit că munca mea de ani de zile și dorința mea de a învinge și-au spus cuvântul. Faptul că am putut să ridic steagul României pe prima treaptă a podiumului este ceva extraordinar. Îmi doresc ca cât mai mulți sportivi români paralimpici să ajungă acolo. Sunt momente unice. Doresc să transmit tuturor felicitări.

ADVERTISEMENT

Fiecare dintre noi avem o dizabilitate, vizibilă sau nu. Este important să ne autodepășim și să învingem. Când trecem peste orice, înseamnă că suntem învingători”, a spus Alexandru Bologa pe scena de la Gala Sportului Românesc.

Sportiva anului în sportul paralimpic – Camelia Ciripan

„Aș vrea să mulțumesc antrenorilor mei. De asemenea, mulțumesc Comitetului Paralimpic Român. Vă mulțumesc din suflet”, a fost reacția medaliatei cu bronz la Jocurile Paralimpice din 2024.

Evenimentul anului în sport

Premiul Special – inițiativă privată în sport

Echipa anului – masculin – sporturi de echipă

Echipa anului – feminin – sporturi de echipă

Echipa/echipajul anului – masculin – sporturi individuale

Echipa/echipajul anului – feminin – sporturi individuale

Speranțele sportului – feminin

Speranțele sportului – masculin

Speranțele sportului – mixt

Președintele anului

Performanța începutului de an 2025

Premiul Special ANS – Legenda Sportului

Update: Simona Halep, prezentă la Gala Sportului Românesc

Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României, și-a făcut apariția la Gala Sportului. Ea s-a retras din sportul profesionist în luna februarie, la Transylvania Open, și a vorbit despre viața ei din prezent.

„Sunt foarte bine, emoționată. Sunt bine. Distracția înseamnă pentru fiecare altceva. Nu mai am program, asta s-a schimbat acum. E bine. Momentan, mă odihnesc și vreau să descopăr și alte lucruri în afara sportului. Nu știu ce voi face, vreau doar să mă odihnesc. Nu m-am mai uitat de foarte mult timp la meciurile mele. M-am uitat, în schimb, la finala de la Indian Wells. Mă voi duce la Iași, unde voi juca un meci demonstrativ”, a explicat Simona Halep.

Simona Halep, DECLARAȚII DE LA GALA SPORTULUI ROMÂNESC 2024

Update: Ana Bărbosu: „Sunt foarte mândră de ceea ce am reușit să realizez”

„Mă simt onorată să fiu aici, printre acești oameni minunați. Sunt foarte mândră de ceea ce am reușit să realizez. Am emoții. Este greu să combini școala și sportul. Nu am un exemplu clar din gimnastică care să fi făcut acest lucru, dar eu vreau să fiu echilibrată”, a spus Ana Maria Bărbosu, medaliată cu bronz olimpic la Paris 2024.

Ana Maria Barbosu. A vorbit de anul avut, de mutarea în America

Gala Sportului Românesc. Eveniment de prestigiu la Opera Națională Română

vor fi prezenți la Opera Națională pentru a-și ridica premiile. De asemenea, evenimentul are un rol important în promovarea sportului de masă în România.

În anul 2024, am avut o sumedenie de competiții de cel mai înalt nivel. De asemenea, echipa națională de fotbal a României a ajuns până în optimile de finală la Campionatul European de Fotbal din Germania.

„Agenția Națională pentru Sport are plăcerea de a anunța organizarea Galei Sportului Românesc 2024, un eveniment de prestigiu dedicat celebrării performanțelor în domeniul sportului din România. Ceremonia va avea loc pe 18 martie 2025, începând cu ora 17:00, la Opera Națională Română, un cadru emblematic care se aliniază cu importanța și solemnitatea acestui eveniment de excepție.

În cadrul serii, vor fi recompensate performanțele remarcabile ale celor mai buni sportivi din diverse ramuri, subliniind astfel diversitatea și bogăția sportului românesc. De la atletism, handbal și scrimă, până la tir, înot, gimnastică, canotaj, dans și sporturi de echipă, fiecare premiant va exemplifica determinarea și excelența care caracterizează sportul din România.

În plus, contribuțiile antrenorilor, care joacă un rol esențial în dezvoltarea și formarea sportivilor, vor fi de asemenea recunoscute. Aceștia nu doar că pregătesc sportivii pentru competiții, dar contribuie și la dezvoltarea caracterului și valorilor acestora”, se arată în comunicatul de presă emis de Agenția Națională pentru Sport.

Premiile acordate la Gala Sportului Românesc:

Sportivul anului

Sportiva anului

Antrenorul anului

Antrenoarea anului

Sportivul anului în sportul paralimpic

Sportiva anului în sportul paralimpic

Evenimentul anului în sport

Premiul Special – inițiativă privată în sport

Echipa anului – masculin – sporturi de echipă

Echipa anului – feminin – sporturi de echipă

Echipa/echipajul anului – masculin – sporturi individuale

Echipa/echipajul anului – feminin – sporturi individuale

Speranțele sportului – feminin

Speranțele sportului – masculin

Speranțele sportului – mixt

Președintele anului

Performanța începutului de an 2025

Premiul Special ANS – Legenda Sportului

Transmisia live va putea fi urmărită începând cu ora 18:00 pe TVR Sport. De asemenea, Fanatik vă va ține la curent cu cele mai importante informații. Pe site-ul nostru, veți putea citi declarațiile invitaților prezenți la acest eveniment.