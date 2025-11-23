LIVE VIDEO Inter – AC Milan, Serie A, etapa 12. Susținere totală pentru Cristi Chivu înainte de primul „Derby della Madonnina” ca antrenor. Update

ADVERTISEMENT

Inter a urcat pe primul loc după victoria obținută în runda precedentă pe terenul lui Lazio, însă echipa lui Cristi Chivu va avea o misiune extrem de dificilă în etapa a 12-a, deoarece va întâlni marea rivală AC Milan, care a avut un start bun de sezon sub comanda lui Massimiliano Allegri. FANATIK îți aduce toate informațiile de care ai nevoie înainte, în timpul și la finalul meciului.

Italia întreagă așteaptă marele derby dintre Inter și AC Milan. Cristi Chivu are parte de susținere totală înaintea marelui meci. Marco Materazzi, fostul fundaș uriaș al „nerazzurrilor”, are mare încredere în antrenorul român și în echipa acestuia.

„Se simte aerul de lider, atmosfera unei echipe care știe că este mai puternică decât Milan. Nu e puțin lucru!”, a spus fostul mare fundaș central, conform

Dejan Savicevic (59 de ani), fostul mijlocaș al lui AC Milan, a prefațat derby-ul pe care „diavolii” în vor disputa contra echipei pregătite de Cristi Chivu, Inter. „Clasamentul vorbește de la sine: Inter e pe primul loc (n.r. înainte de startul etapei), iar Milan e acolo. Echipe bine pregătite, cu antrenori buni. O mare provocare, un interes imens, ca și în perioada în care jucam eu. Este un meci cu adevărat unic, diferit de oricare altul.

Te pregătești pentru el cu altă presiune. Nu cred că atmosfera s-a schimbat, se poate întâmpla orice pe gazon. Inter e o echipă puternică, care marchează ușor. Dar nu putem spune că sunt favoriți”, a declarat muntenegreanul, conform . Dejan Savicevic a evoluat pentru AC Milan în perioada 1992-1998, cucerind UEFA Champions League, dar și trei titluri de campion în Serie A alături de „diavoli”. Acesta a mai jucat în carieră la Buducnost, Steaua Roșie Belgrad (în două rânduri) și Rapid Viena.

Inter – AC Milan, etapa 12, Serie A

Inter și AC Milan se vor întâlni într-un derby extrem de tensionat, atât datorită rivalității dintre cele două, cât și datorită situației din clasament. Echipa antrenată de Cristi Chivu are momentan 24 de puncte, însă marea rivală este la doar două lungimi în urma „nerazzurrilor”.

Partida va fi una extrem de interesantă și datorită duelului dintre cei doi antrenori. știe foarte bine ce reprezintă un derby între Inter și AC Milan, deoarece a evoluat în multe astfel de meciuri ca fotbalist, în timp ce Massimiliano Allegri le-a trăit de pe bancă în precedentul mandat la Milan.

Program de meci, ora de start Inter – AC Milan

Meciul dintre Inter și AC Milan va avea loc pe San Siro duminică, începând cu ora 21:45, fiind capul de afiș al etapei 12 din Serie A.

Echipe probabile Inter – AC Milan și absențe importante

Cristi Chivu are cinci absențe certe pentru partida cu AC Milan: mijlocașul Henrikh Mkhitaryan, fundașii Denzel Dumfries, Matteo Darmian și Tomas Palacios și portarul Raffaele Di Gennaro. Așadar, tehnicianul român are mari probleme în banda dreaptă, unde, cel mai probabil, va evolua brazilianul Carlos Augusto.

De cealaltă parte, AC Milan s-a confruntat în ultimele săptămâni cu două absențe importante. Mijlocașul Adrien Rabiot și atacantul Santiago Gimenez au lipsit din cauza unor accidentări, însă ambii sunt aproape refăcuți în acest moment și au șanse să fie în lot pentru derby-ul contra lui Inter. Ținând cont de aceste aspecte, cele două echipe ar putea arăta astfel:

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – C. Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Thuram, Martinez

AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi – Pulisic, Leao

Cine va arbitra derby-ul Inter – Milan

Federația Italiană de Fotbal a anunțat că derby-ul dintre Inter și Milan va fi condus la centru de Simone Sozza (38 de ani), „central” care s-a născut chiar la Milano. Acesta va fi asistat de tușierii Mateo Peretti şi Valerio Colarossi, iar al patrulea oficial va fi Matteo Marcenaro. În camera VAR se vor afla Gianluca Aureliano şi Alessandro Di Paolo.

Simone Sozza a arbitrat-o de 7 ori pe Inter începând din 2021, iar bilanțul „nerazzurrilor” în aceste partide este de 6 victorii și un eșec. Înfrângerea a sosit însă chiar într-un derby cu Milan, 2-3 în finala Supercupei Italiei, disputată în ianuarie 2025. Totuși, acesta s-a aflat la centru și la un alt derby, câștigat cu 5-1 de Inter în sezonul 2023-2024 din Serie A.

Clasament Serie A înainte de „Derby della Madonnina”

și a profitat de pașii greșiți făcuți de rivalele Napoli (0-2 cu Bologna) și AC Milan (2-2 cu Parma) pentru a reveni pe primul loc în Serie A la finalul rundei precedente.

Între timp, „nerazzurrii” au fost depășiți de Roma și Napoli, care au obținut victorii în etapa 12, 3-1 cu Cremonese, respectiv 3-1 cu Atalanta. De cealaltă parte, AC Milan are 22 de puncte și ocupă momentan locul 5.

Forma echipelor: Interul lui Chivu, un singur eșec în 12 partide

După ce a suferit două înfrângeri consecutive în startul sezonului, 1-2 cu Udinese și 3-4 cu Juventus, Inter a traversat o formă excelentă, având 11 succese în ultimele 12 meciuri oficiale disputate în toate competițiile. Singurul eșec a fost cel de pe terenul lui Napoli, 1-3, meci disputat pe 25 octombrie.

AC Milan are un singur eșec în întreg sezonul, 1-2 cu Cremonese în chiar prima rundă din Serie A. Apoi, trupa lui Massimiliano Allegri a înregistrat 6 victorii și 4 remize în campionat, dar și un succes în Cupa Italiei, 3-0 cu Lecce. „Diavolii” au obținut rezultate pozitive și în derby-uri: victorii pe teren propriu cu Napoli, 2-1, și AS Roma, 1-0, și remize în deplasare contra lui Juventus, 0-0, și Atalanta, 1-1.

Rezultate directe între cele două echipe

Cele două echipe s-au întâlnit în 244 de partide oficiale. Inter are 91 de victorii, AC Milan are 82, iar 71 de partide s-au încheiat la egalitate. În stagiunea precedentă, cele două rivale s-au întâlnit de cinci ori, în campionat, Cupă și Supercupă, iar Inter nu a obținut nicio victorie. S-au înregistrat trei succese ale lui AC Milan și două remize.

Ca jucător, Cristi Chivu a fost implicat în 10 astfel de derby-uri, iar bilanțul său este de 4 victorii, o remiză și 5 eșecuri. Cea mai clară victorie a lui Inter contra lui AC Milan cu Chivu pe teren a fost un 4-0, în 2009. În 2011, fundașul român era eliminat direct după un fault asupra lui Pato, iar „nerazzurrii” erau învinși cu 3-0. Cristi Chivu a jucat și într-o finală Milan – Inter, Supercupa Italiei din vara lui 2011, câștigată de „diavoli” cu 2-1.

Cine transmite la TV Inter – AC Milan

Toate duelurile importante din Serie A sunt transmise la TV pe programele Digi Sport și Prima Sport. Deoarece se joacă în parelel cu o partidă importantă din Superliga României, CFR Cluj – Rapid, meciul Inter – AC Milan, programat duminică, de la 21:45, va putea fi urmărit pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Cum poți vedea live stream online Inter – AC Milan. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Inter – AC Milan este unul dintre cele mai așteptate meciuri și de către românii de pretutindeni. Așadar, „Derby della Madonnina” poate fi urmărit online pe Digi Online dacă ai conexiune de internet de la Digi, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming care necesită abonament.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Pentru pasionații care nu pot urmări meciul la TV sau online, aflați că scorurile live sunt disponibile și pe aplicațiile de specialitate Flashscore sau Sofascore. Totodată, puteți afla scorurile în timp real și pe rețelele de Social Media ale echipelor, dar și pe FANATIK.ro.

Cote pariuri Inter – AC Milan

Datorită poziției din clasament, dar și a faptului că se va afla în postura de gazdă, Inter are prima șansă în acest derby, cota pentru ca echipa lui Cristi Chivu să se impună fiind 2.12. O victorie a Milanului are cota 3.90, în timp ce cota alocată de bookmakeri pentru o remiză este 3.20.

Live Blog: Urmărește în timp real Inter – AC Milan, Serie A, etapa 12

FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă la Inter – AC Milan în etapa 12 din Serie A. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru. Puteți urmări în format live text totul pentru a fii în permanență informat. La final, poți afla și ce au avut de spus Cristi Chivu și omologul său, Massimiliano Allegri, dar și jucătorii celor două echipe.