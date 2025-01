Supercupa Italiei, live de la 21:00. Inter – Atalanta este prima semifinală. Mâine se joacă Juventus – AC Milan

Anul 2025 începe în forță, pentru fotbalul italian. Patru dintre cele mai puternice echipe din Serie A își dispută la Riad primul trofeu al anului. Este vorba despre Supercupa Italiei, aferentă sezonului 2023-2024. Inter – Atalanta și Juventus – AC Milan sunt semifinalele, iar câștigătoarele își vor disputa trofeul în finala de luni.

Live video Supercupa Italiei. Semifinalele Inter – Atalanta și Juventus – AC Milan se joacă joi și vineri, de la 21:00

Echipe cu pretenții la titlu și formații care vizează și performanțe majore pe plan european, Inter, Atalanta, Juventus și AC Milan vor să înceapă noul an cu un trofeu. Cele patru își dispută Supercupa Italiei în capitala Arabiei Saudite.

Este cea de-a doua ediție a Supercupei Italiei care se joacă în acest format, cu semifinale și finală. Anul trecut, turneul s-a disputat tot la Riad, între 18 și 22 ianuarie. Semifinalele au fost Napoli – Fiorentina și Inter – Lazio, iar finala Napoli – Inter a fost câștigată de “nerazzurri“ cu 1-0.

Per total, au existat 37 de ediții ale Supercupei, iar cea mai de succes echipă este Juventus, care și-a adjudecat trofeul de nouă ori. Inter l-a cucerit de opt ori, iar AC Milan are șapte astfel de titluri în palmares. În mod interesant, Atalanta nu a mai jucat niciodată pentru acest trofeu. Bergamascii au mai jucat o supercupă în acest an. După ce a câștigat Europa League, Atalanta , contra celor de la Real Madrid.

Cum au ajuns Inter, Atalanta, Juventus și AC Milan să își dispute Supercupa Italiei

În prezent, echipa lui Gian Piero Gasperini este lider în Serie A, cu 41 de puncte. Tot atâtea are și Napoli, iar Inter poate să le depăească pe cele două, dacă își câștigă meciul restant. Campioana en-titre are cu doar un punct mai puțin.

Juventus este pe locul 6, cu 32 de puncte, în timp ce AC Milan are 27 de puncte și se clasează pe locul opt, având și un meci în minus. Pentru a juca în turneul de patru pentru Supercupa, echipele au îndeplinit următoarele criterii:

Inter –

Juventus – a câștigat Cupa Italiei 2024

AC Milan – a încheiat pe locul 2 în Serie A, în 2024

Atalanta – a disputat finala Cupei Italiei 2024

Unde se televizează Inter – Atalanta, Juventus – AC Milan și finala Supercupei Italiei

Meciurile din Supercupa Italiei nu vor fi transmise la televizor în România, însă vor putea fi urmărite pe platforma VOYO.ro. Acolo se vor vedea cele două semifinale, dar și finala care va stabili câștigătoarea trofeului. Toate meciurile se vor disputa pe stadionul Kingdom Arena, cu o capacitate de 26.100 de locuri. Iată programul complet:

Joi, 2 ianuarie

Inter – Atalanta (ora 21:00, VOYO)

Joi, 3 ianuarie

Juventus – AC Milan (ora 21:00, VOYO)

Luni, 6 ianuarie

Finala (ora 21:00, VOYO)

FANATIK.ro te ajută să afli totul despre meciurile de la Riad, iar aici vei găsi toate cele trei partide în format LIVE TEXT. Cele patru echipe care se vor lupta pentru trofeu nu au fost programate în runda a 19-a din Serie A, care se va disputa în weekend-ul 4-5 ianuarie. Ele vor reveni la treabă, pe plan intern, în 11-12 ianuarie.

Cotele la pariuri pentru meciurile din Supercupa Italiei

S-au stabilit deja cotele la pariuri pentru semifinalele de la Riad. Inter are cota 2,05 să se impună în 90 de minute cu Atalanta, în timp ce remiza este cotată cu 3,45. Victoria bergamascilor are cota 3,70.

Juventus are prima șansă contra Milanului, în semifinala de vineri. Cota pe 1 solist este 2,40, în timp ce 2 solist are cota 3,20. Remiza este cotată cu 3,10. Dacă meciurile se termină la egalitate, se trece direct la executarea loviturilor de departajare.

În ceea ce privește câștigătoarea trofeului, bookmakerii o dau favorită pe Inter Milano, care are cota 2,40. Juventus este cotată cu 4,00, în timp ce Milan are cota 4,25. Outsider este Atalanta, cu 4,75.

Vezi live video Inter – Atalanta, Juventus – AC Milan și finala Supercupei Italiei. Câți bani sunt în joc

Fereastra de transferuri din ianuarie este una pe care cele patru echipe o așteaptă cu gândul să își întărească loturile, iar banii pe care i-ar putea câștiga în doar câteva zile sunt importanți. Premiul pentru câștigătoarea Supercupei Italiei, în acest sezon, este de 8 milioane de euro!

Echipa care va pierde finala va primi 5 milioane de euro, în vreme ce semifinalistele au garantat câte un milion de euro. Este important de știut și că cele patru formații nu vor avea jucători suspendați pentru semifinale, deoarece nu se iau în considerare pedepsele din campionatul intern. Pe de altă parte, dacă jucătorii primesc cartonașe galbene sau roșii, acestea vor fi luate în considerare în Serie A!