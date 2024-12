Inter Milano – Parma, în etapa a 15-a din Serie A, live de la 19:30. Dennis Man, gata să strălucească din nou

Inter Milano – Parma este meciul care deschide etapa a 15-a din Serie A, iar românii Dennis Man și Valentin Mihăilă speră să confirme rezultatul din meciul cu Lazio. În runda a 14-a, Parma a învins echipa din Roma, pe teren propriu, cu 3-1.

Live video Inter Milano – Parma, etapa 15 Serie A. Echipa lui Dennis Man și Mihăilă poate urca pe locul 9

, după golul reușit în fața lui Lazio. Românul are patru goluri și trei pase decisive în acest sezon. Aripa naționalei a primit aprecieri de la analiștii fotbalului italian pentru eficiența sa într-una dintre echipele fără mari pretenții.

ADVERTISEMENT

Astăzi, Man are ocazia să facă din nou spectacol, pe terenul campioanei din urmă cu două sezoane. Inter Milano este, în prezent pe locul 3, cu 28 de puncte. Echipa lui Simone Inzaghi se află la patru puncte în urma liderului Napoli și la trei lungimi sub Atalanta. Totuși, Inter are un meci în minus, astfel că victoria o poate aduce la doar un punct de fotoliul de lider.

Clasamentul din Serie A, după 14 etape

Parma speră să câștige, pentru a se îndepărta și mai mult de locurile care duc în Serie B. Fosta echipă a lui Adrian Mutu este pe locul 11, la patru puncte peste Como, formația de pe locul 18.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV Inter Milano – Parma, din etapa 15 a Serie A, de la 19:30

Duelul Inter Milano – Parma este, cu siguranță, cel mai interesant meci al etapei din Serie A pentru publicul din România. Meciul va fi televizat pe Prima Sport 2 și Digisport 2. Cele două canale pot fi găsite și pe pltformele Prima Play și Digi Online.

FANATIK.ro îți oferă duelul de pe Giuseppe Meazza în format LIVE TEXT. Aici găsești toate detaliile importante, iar după meci îți oferim ierarhia actualizată.

ADVERTISEMENT

Echipe probabile Inter – Parma, etapa 15 Serie A

Jurnaliștii italieni îl anunță titular pe Dennis Man, în timp ce Valentin Mihăilă va fi doar rezervă. Fostul jucător al Universității Craiova a fost rezervă neutilizată în etapa precedentă, cu Lazio, în timp ce Man a fost titular și a marcat în minutul 6.

Inter Milano : Sommer – Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries – Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan – Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez Antrenor : Simone Inzaghi

: Sommer – Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries – Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan – Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez : Simone Inzaghi Parma: Suzuki – Delprato, Balogh, Leoni, Valeri- Sohm, Keita – Man, Haj Mohamed, Cancellieri – Bonny.Antrenor: Fabbio Pecchia

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri Inter Milano – Parma

Cota pe victoria lui Inter Milano este de doar 1,21. Bookmakerii aproape că nu le dau nicio șansă oaspeților din această seară, însă Parma a reușit în acest sezon să învingă Lazio și AC Milan, dar și să obțină remize cu Fiorentina, Bologna sau Juventus, echipe de top din Italia.

Remiza este cotată cu 7,20, în timp ce o victorie a trupei lui Man și Mihăilă are cota 13,50. Pariorii care vor să mizeze pe un gol marcat de Dennis Man pot beneficia de cota 5,00!

Vezi live video Inter Milano – Parma din etapa 15 a Serie A. Află totul despre cum se mișcă “tricolorii“ Parmei

Dennis Man are șansa de a atrage din nou atenția . După ce a marcat contra echipei de pe locul 5, român ul poate impresiona și pe terenul uneia dintre principalele favorite la titlu și la câștigarea UEFA Champions League.

Și Valentin Mihăilă speră să primească minute pe arena legendară din Milano, iar FANATIK.ro te ține la curent cu tot ce se întâmplă în partida care începe la 19:30!