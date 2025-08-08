Live video Liga 2, etapa 2. Steaua – Concordia Chiajna, capul de afiș al rundei. Olimpia Satu Mare – FC Bihor se joacă acum

Etapa cu numărul 2 din Liga a 2-a va începe vineri, 8 august, și se va încheia marţi, 12 august. Fiecare echipă luptă pentru un start bun de sezon, asta în vederea îndeplinirii obiectivelor cât mai devreme posibil. Lupta pentru play-off se anunță a fi una extrem de echilibrată, iar echipele proaspăt retrogradare din SuperLiga vor dori să revină cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc.
Min. 1 – Start de meci!
Startul etapei cu numărul 2 din eșalonul secund va fi dat odată cu ziua de vineri, 8 august. 20 de formații vor lua startul noului sezon din Liga a 2-a, iar surprizele sunt ASA Târgu Mureș, care a profitat de retragerea Unirii Ungheni, și CSC Dumbrăvița, respectiv Câmpulung Muscel, cele două echipe profitând de situațiile de la FCU Craiova (n.r. – nu a primit licența) și Gloria Buzău (n.r. – nu s-a înscris).
În decursul zilei de 8 august se vor disputa 2 meciuri. CSM Olimpia Satu Mare – FC Bihor este primul duel, de la ora 17:00, ca de la ora 19:00 să se dispute „capul de afiș” dintre Steaua și Concordia Chiajna.
Sâmbătă, 9 august, vor avea loc nu mai puțin de 7 meciuri din etapa a 2-a din Liga 2. Printre duelurile cele mai interesante se anunță a fi Câmpulung – CS Dinamo, dar și FC Voluntari – CSM Slatina, însă Metalul Buzău – Sepsi este cea mai disputată partidă a rundei, covăsnenii remizând în runda precedentă.
Ziua de duminică, 10 august, ne aduce penultimul meci al rundei, cel dintre Corvinul Hunedoara și Chindia Târgoviște. Cortina va fi trasă peste această etapă de partida FC Bacău – Poli Iași.
Canalele TV Digi Sport și Prima Sport sunt responsabile pentru difuzarea unor partide din fiecare etapă a Ligii a 2-a. Echipele care vor beneficia de transmisia în direct sunt cele care se vor duela astfel: Olimpia Satu Mare – FC Bihor, Steaua – Concordia Chiajna, Metalul Buzău – Sepsi și Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște.
Vineri, 8 august:
Sâmbătă, 9 august:
Duminică, 10 august:
Marți, 12 august:
FANATIK vine, ca de obicei, în ajutorul pariorilor care vor să alcătuiască bilete interesante. Iată câteva dintre variantele care pot fi luate în considerare din etapa 2 a ligii secunde:
FANATIK.ro te ține la curent cu toată acțiunea din Liga 2. Aici găsești desfășurarea partidelor din etapa 2 în format LIVE TEXT și ești conectat cu stadioanele din țară în permanență.
La finalul etapei, îți punem la dispoziție clasamentul actualizat și detalii despre cum poți vedea rezumatele meciurilor. Noul sezon este pe cale să înceapă, iar emoțiile sunt din ce în ce mai mari.