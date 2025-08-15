Live video Liga 2, etapa 3. FC Bihor – CSC Dumbrăvița este primul meci al rundei

Etapa cu numărul 3 din Liga a 2-a va începe vineri, 15 august, și se va încheia marți, 19 august. Fiecare echipă luptă pentru un start bun de sezon, asta în vederea îndeplinirii obiectivelor cât mai devreme posibil. Lupta pentru play-off se anunță a fi una extrem de echilibrată, iar echipele proaspăt retrogradare din SuperLiga vor dori să revină cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc.

Live video Liga 2, etapa 3. Meciuri de senzație în a doua rundă a noului sezon

Startul etapei cu numărul 3 din eșalonul secund va fi dat odată cu ziua de vineri, 15 august. 20 de formații vor lua startul noului sezon din Liga a 2-a, iar surprizele sunt ASA Târgu Mureș, care a profitat de retragerea Unirii Ungheni, și CSC Dumbrăvița, respectiv Câmpulung Muscel, cele două echipe profitând de situațiile de la FCU Craiova (n.r. – nu a primit licența) și Gloria Buzău (n.r. – nu s-a înscris).

În decursul zilei de 15 august se va disputa un singur meci. FC Bihor – CSC Dumbrăvița este primul duel al rundei, de la ora 11:00.

Sâmbătă, 16 august, vor avea loc nu mai puțin de 6 meciuri din etapa a 2-a din Liga 2. , dar și CS Afumați – FC Voluntari.

Ziua de duminică, 17 august, ne aduce două partide, cele dintre Concordia – Ceahlăul și Tunari – FC Bacău. Luni, 18 august se vor disputa duelul Sepsi – Corvinul. Cortina va fi trasă peste această etapă de partida Poli Iași – Gloria Bistrița.

Ce meciuri din etapa 3 a Ligii 2 vor fi transmise la TV

Canalele TV Digi Sport și Prima Sport sunt responsabile pentru difuzarea unor partide din fiecare etapă a Ligii a 2-a. Echipele care vor beneficia de transmisia în direct sunt cele care se vor duela astfel: FC Bihor – CSC Dumbrăvița, Chindia – Șelimbăr, CS Dinamo – Steaua, Sepsi – Corvinul și Poli Iași – Gloria Bistrița.

Program etapa 3 Liga 2:

Vineri, 15 august:

Ora 11:00 : FC Bihor – CSC Dumbrăvița

Sâmbătă, 16 august:

Ora 11:00 : Chindia – Șelimbăr

Ora 11:00 : CS Afumați – FC Voluntari

Ora 11:00 : CSM Reșița – Câmpulung

Ora 11:00 : CSM Slatina – Metalul Buzău

Ora 11:00 : ASA Tg. Mureș – Olimpia Satu Mare

Ora 18:30 : CS Dinamo – Steaua

Duminică, 17 august:

Ora 11:00 : Concordia – Ceahlăul

Ora 11:00 : Tunari – FC Bacău

Luni, 18 august:

Ora 17:00 : Sepsi – Corvinul

Marți, 19 august:

Ora 19:00 : Poli Iași – Gloria Bistrița

Clasamentul înainte de etapa a 3-a din liga 2

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a 3-a din Liga 2

FANATIK vine, ca de obicei, în ajutorul pariorilor care vor să alcătuiască bilete interesante. Iată câteva dintre variantele care pot fi luate în considerare din etapa 3 a ligii secunde:

FC Bihor – CSC Dumbrăvița / cotă 1,53 pentru „1 solist”

Concordia – Ceahlăul / cotă 2,15 pentru „1 solist”

CS Dinamo – Steaua / cotă 1,82 pentru “Ambele echipe marchează” (GG)

Sepsi – Corvinul / cotă 2,00 pentru „1 solist”

Rezumate video și live text Liga 2, etapa 3. Vezi toate meciurile rundei pe FANATIK.ro

FANATIK.ro te ține la curent cu toată acțiunea din Liga 2. Aici găsești desfășurarea partidelor din etapa 3 în format LIVE TEXT și ești conectat cu stadioanele din țară în permanență.

La finalul etapei, îți punem la dispoziție clasamentul actualizat și detalii despre cum poți vedea rezumatele meciurilor. Noul sezon este pe cale să înceapă, iar emoțiile sunt din ce în ce mai mari.