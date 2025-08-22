Live video Liga 2, etapa 3. Șelimbăr – Sepsi 0-1. S-a deschis scorul în primul meci al etapei

Etapa cu numărul 4 din Liga a 2-a va începe vineri, 22 august, și se va încheia duminică, 24 august. Fiecare echipă luptă pentru un start bun de sezon, asta în vederea îndeplinirii obiectivelor cât mai devreme posibil. Lupta pentru play-off se anunță a fi una extrem de echilibrată, iar echipele proaspăt retrogradare din SuperLiga vor dori să revină cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc.

UPDATE: Șelimbăr – Sepsi 0-1 (Dobrosavlevici 17)

Min. 17: GOOOL Sepsi!!! Dobrosavlevici trimite mingea în plasa porții cu o lovitură precisă de cap.

Min. 1: A început meciul.

Live video Liga 2, etapa 4. Meciuri de senzație în a patra rundă a noului sezon

Startul etapei cu numărul 4 din eșalonul secund va fi dat odată cu ziua de vineri, 22 august. 22 de formații au luat startul noului sezon din Liga a 2-a, iar surprizele sunt ASA Târgu Mureș, care a profitat de retragerea Unirii Ungheni, și CSC Dumbrăvița, respectiv Câmpulung Muscel, cele două echipe profitând de situațiile de la FCU Craiova (n.r. – nu a primit licența) și Gloria Buzău (n.r. – nu s-a înscris).

În decursul zilei de 22 august se va disputa un singur meci. CSC Șelimbăr – Sepsi OSK este primul duel al rundei, de la ora 17:00. , pe când echipa gazdă are înfrângeri pe linie.

Sâmbătă, 23 august, vor avea loc nu mai puțin de 9 meciuri din etapa a 2-a din Liga 2. Printre duelurile cele mai interesante se anunță a fi Steaua – CSM Reșița, dar și FC Voluntari – Poli Iași.

Ziua de duminică, 24 august, ne aduce ultimul duel al rundei, cel dintre Olimpia Satu Mare – Chindia Târgoviște, programat de la ora 12:00. Favorită este echipa din Târgoviște, n.

Ce meciuri din etapa 4 a Ligii 2 vor fi transmise la TV

Canalele TV Digi Sport și Prima Sport sunt responsabile pentru difuzarea unor partide din fiecare etapă a Ligii a 2-a. Echipele care vor beneficia de transmisia în direct sunt cele care se vor duela astfel: CSC Șelimbăr – Sepsi OSK, FC Voluntari – Poli Iași și Olimpia Satu Mare – Chindia Târgoviște.

Program etapa 4 Liga 2:

Vineri, 22 august:

Ora 17:00 : CSC Șelimbăr – Sepsi OSK

Sâmbătă, 23 august:

Ora 11:00 : Câmpulung – FC Bihor

Ora 11:00 : Ceahlăul – CS Dinamo

Ora 11:00 : CSC Dumbrăvița – ASA Tg. Mureș

Ora 11:00 : CSM Slatina – CS Afumați

Ora 11:00 : FC Bacău – Concordia Chiajna

Ora 11:00 : Gloria Bistrița – Tunari

Ora 11:00 : Metalul Buzău – Corvinul

Ora 11:00 : Steaua – CSM Reșița

Ora 13:00 : FC Voluntari – Poli Iași

Duminică, 24 august

Ora 12:oo : Olimpia Satu Mare – Chindia Târgoviște

Clasamentul înainte de etapa a 4-a din liga 2

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a 4-a din Liga 2

FANATIK vine, ca de obicei, în ajutorul pariorilor care vor să alcătuiască bilete interesante. Iată câteva dintre variantele care pot fi luate în considerare din etapa 4 a ligii secunde:

CSC Șelimbăr – Sepsi OSK / cotă 1,80 pentru „2 solist”

Steaua – CSM Reșița / cotă 2,10 pentru „Ambele echipe marchează” (GG)

FC Voluntari – Poli Iași / cotă 2,00 pentru “Ambele echipe marchează” (GG)

Olimpia Satu Mare – Chindia Târgoviște / cotă 2,18 pentru „2 solist”

Rezumate video și live text Liga 2, etapa 4. Vezi toate meciurile rundei pe FANATIK.ro

FANATIK.ro te ține la curent cu toată acțiunea din Liga 2. Aici găsești desfășurarea partidelor din etapa 4 în format LIVE TEXT și ești conectat cu stadioanele din țară în permanență.

La finalul etapei, îți punem la dispoziție clasamentul actualizat și detalii despre cum poți vedea rezumatele meciurilor. Noul sezon este pe cale să înceapă, iar emoțiile sunt din ce în ce mai mari.