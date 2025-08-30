Live video Liga 2, etapa 5. FC Bihor – Steaua, capul de afiș al rundei

Etapa cu numărul 5 din Liga a 2-a va începe sâmbătă, 30 august, și se va încheia marți, 2 septembrie. Fiecare echipă luptă pentru un start bun de sezon, asta în vederea îndeplinirii obiectivelor cât mai devreme posibil. Lupta pentru play-off se anunță a fi una extrem de echilibrată, iar echipele proaspăt retrogradare din SuperLiga vor dori să revină cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc.
Startul etapei cu numărul 5 din eșalonul secund va fi dat odată cu ziua de sâmbătă, 30 august. 22 de formații au luat startul noului sezon din Liga a 2-a, iar surprizele sunt ASA Târgu Mureș, care a profitat de retragerea Unirii Ungheni, și CSC Dumbrăvița, respectiv Câmpulung Muscel, cele două echipe profitând de situațiile de la FCU Craiova (n.r. – nu a primit licența) și Gloria Buzău (n.r. – nu s-a înscris).
În decursul zilei de 30 august se vor disputa nu mai puțin de 8 meciuri. Concordia Chiajna – Gloria Bistrița este primul duel al rundei, de la ora 11:00, însă capul de afiș este dat de FC Bihor – Steaua, care va începe de la ora 11:30.
Duminică, 31 august, vor avea loc 2 partide din etapa a 5-a din Liga 2. Cel mai interesant duel este dat de Corvinul Hunedoara – CSC Șelimbăr, dar și CS Dinamo – FC Bacău este o dispută foarte echilibrată.
Ziua de marți, 2 septembrie, ne aduce ultimul duel al rundei, cel dintre Chindia Târgoviște – CSC Dumbrăvița, programat de la ora 19:30. Favorită este echipa din Târgoviște, oaspeții având 3 înfrângeri și doar o victorie în acest debut de sezon.
Canalele TV Digi Sport și Prima Sport sunt responsabile pentru difuzarea unor partide din fiecare etapă a Ligii a 2-a. Echipele care vor beneficia de transmisia în direct sunt cele care se vor duela astfel: FC Bihor – Steaua, Sepsi – Olimpia Satu Mare, CS Dinamo – FC Bacău, dar și Chindia Târvoviște – CSC Dumbrăvița.
Program etapa 5 Liga 2:
Sâmbătă, 30 august:
Duminică, 31 august:
Marți, 2 septembrie
FANATIK vine, ca de obicei, în ajutorul pariorilor care vor să alcătuiască bilete interesante. Iată câteva dintre variantele care pot fi luate în considerare din etapa 5 a ligii secunde:
FANATIK.ro te ține la curent cu toată acțiunea din Liga 2. Aici găsești desfășurarea partidelor din etapa 5 în format LIVE TEXT și ești conectat cu stadioanele din țară în permanență.
La finalul etapei, îți punem la dispoziție clasamentul actualizat și detalii despre cum poți vedea rezumatele meciurilor. Noul sezon este pe cale să înceapă, iar emoțiile sunt din ce în ce mai mari.