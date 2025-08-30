Etapa cu numărul 5 din Liga a 2-a va începe sâmbătă, 30 august, și se va încheia marți, 2 septembrie. Fiecare echipă luptă pentru un start bun de sezon, asta în vederea îndeplinirii obiectivelor cât mai devreme posibil. Lupta pentru play-off se anunță a fi una extrem de echilibrată, iar echipele proaspăt retrogradare din SuperLiga vor dori să revină cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc.

Live video Liga 2, etapa 5. FC Bihor – Steaua, capul de afiș al rundei

Startul etapei cu numărul 5 din eșalonul secund va fi dat odată cu ziua de sâmbătă, 30 august. 22 de formații au luat startul noului sezon din Liga a 2-a, iar surprizele sunt ASA Târgu Mureș, care a profitat de retragerea Unirii Ungheni, și CSC Dumbrăvița, respectiv Câmpulung Muscel, cele două echipe profitând de situațiile de la FCU Craiova (n.r. – nu a primit licența) și Gloria Buzău (n.r. – nu s-a înscris).

În decursul zilei de 30 august se vor disputa nu mai puțin de 8 meciuri. Concordia Chiajna – Gloria Bistrița este primul duel al rundei, de la ora 11:00, .

Duminică, 31 august, vor avea loc 2 partide din etapa a 5-a din Liga 2. Cel mai interesant duel este dat de Corvinul Hunedoara – CSC Șelimbăr, dar și CS Dinamo – FC Bacău este o dispută foarte echilibrată.

Ziua de marți, 2 septembrie, ne aduce ultimul duel al rundei, cel dintre Chindia Târgoviște – CSC Dumbrăvița, programat de la ora 19:30. Favorită este echipa din Târgoviște, .

Ce meciuri din etapa 5 a Ligii 2 vor fi transmise la TV

Canalele TV Digi Sport și Prima Sport sunt responsabile pentru difuzarea unor partide din fiecare etapă a Ligii a 2-a. Echipele care vor beneficia de transmisia în direct sunt cele care se vor duela astfel: FC Bihor – Steaua, Sepsi – Olimpia Satu Mare, CS Dinamo – FC Bacău, dar și Chindia Târvoviște – CSC Dumbrăvița.

Program etapa 5 Liga 2:

Sâmbătă, 30 august:

Ora 11:00 : Concordia Chiajna – Gloria Bistrița

Ora 11:00 : CS Afumați – Metalul Buzău

Ora 11:00 : Poli Iași – CSM Slatina

Ora 11:00 : Tunari – FC Voluntari

Ora 11:00 : CSM Reșița – Ceahlăul Piatra Neamț

Ora 11:00 : ASA Tg. Mureș – Câmpulung

Ora 11:30 : FC Bihor – Steaua

Ora 14:00 : Sepsi – Olimpia Satu Mare

Duminică, 31 august:

Ora 11:00 : Corvinul – CSC Șelimbăr

Ora 11:30 : CS Dinamo – FC Bacău

Marți, 2 septembrie

Ora 19:30 : Chindia Târgoviște – CSC Dumbrăvița

Clasamentul înainte de etapa a 5-a din liga 2

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a 5-a din Liga 2

FANATIK vine, ca de obicei, în ajutorul pariorilor care vor să alcătuiască bilete interesante. Iată câteva dintre variantele care pot fi luate în considerare din etapa 5 a ligii secunde:

Concordia Chiajna – Gloria Bistrița / cotă 1,75 pentru „1 solist”

FC Bihor – Steaua / cotă 1,82 pentru „Ambele echipe marchează” (GG)

Tunari – FC Voluntari / cotă 1,83 pentru “Ambele echipe marchează” (GG)

Chindia Târgoviște – CSC Dumbrăvița / cotă 1,53 pentru „1 solist”

Rezumate video și live text Liga 2, etapa 5. Vezi toate meciurile rundei pe FANATIK.ro

FANATIK.ro te ține la curent cu toată acțiunea din Liga 2. Aici găsești desfășurarea partidelor din etapa 5 în format LIVE TEXT și ești conectat cu stadioanele din țară în permanență.

La finalul etapei, îți punem la dispoziție clasamentul actualizat și detalii despre cum poți vedea rezumatele meciurilor. Noul sezon este pe cale să înceapă, iar emoțiile sunt din ce în ce mai mari.