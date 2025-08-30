Sport

Live video Liga 2, etapa 5. FC Bihor – Steaua, capul de afiș al rundei

Liga a 2-a a României vine a cincea etapă din noul sezon regulat. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre noua ediție a eșalonului secund din fotbalul românesc.
Iulian Stoica
30.08.2025 | 08:30
Live video Liga 2 etapa 5 FC Bihor Steaua capul de afis al rundei
ULTIMA ORĂ
FC Bihor - Steaua va avea loc în etapa a 5-a din Liga 2. Sursă foto: Colaj Fanatik

Etapa cu numărul 5 din Liga a 2-a va începe sâmbătă, 30 august, și se va încheia marți, 2 septembrie. Fiecare echipă luptă pentru un start bun de sezon, asta în vederea îndeplinirii obiectivelor cât mai devreme posibil. Lupta pentru play-off se anunță a fi una extrem de echilibrată, iar echipele proaspăt retrogradare din SuperLiga vor dori să revină cât mai repede pe prima scenă a fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Live video Liga 2, etapa 5. FC Bihor – Steaua, capul de afiș al rundei

Startul etapei cu numărul 5 din eșalonul secund va fi dat odată cu ziua de sâmbătă, 30 august. 22 de formații au luat startul noului sezon din Liga a 2-a, iar surprizele sunt ASA Târgu Mureș, care a profitat de retragerea Unirii Ungheni, și CSC Dumbrăvița, respectiv Câmpulung Muscel, cele două echipe profitând de situațiile de la FCU Craiova (n.r. – nu a primit licența) și Gloria Buzău (n.r. – nu s-a înscris).

În decursul zilei de 30 august se vor disputa nu mai puțin de 8 meciuri. Concordia Chiajna – Gloria Bistrița este primul duel al rundei, de la ora 11:00, însă capul de afiș este dat de FC Bihor – Steaua, care va începe de la ora 11:30.

ADVERTISEMENT

Duminică, 31 august, vor avea loc 2 partide din etapa a 5-a din Liga 2. Cel mai interesant duel este dat de Corvinul Hunedoara – CSC Șelimbăr, dar și CS Dinamo – FC Bacău este o dispută foarte echilibrată.

Ziua de marți, 2 septembrie, ne aduce ultimul duel al rundei, cel dintre Chindia Târgoviște – CSC Dumbrăvița, programat de la ora 19:30. Favorită este echipa din Târgoviște, oaspeții având 3 înfrângeri și doar o victorie în acest debut de sezon.

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

Ce meciuri din etapa 5 a Ligii 2 vor fi transmise la TV

Canalele TV Digi Sport și Prima Sport sunt responsabile pentru difuzarea unor partide din fiecare etapă a Ligii a 2-a. Echipele care vor beneficia de transmisia în direct sunt cele care se vor duela astfel: FC Bihor – Steaua, Sepsi – Olimpia Satu Mare, CS Dinamo – FC Bacău, dar și Chindia Târvoviște – CSC Dumbrăvița.

ADVERTISEMENT
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu...
Digisport.ro
Obsedat de fiica lui Gigi Becali: ”Durează de ani de zile”. Instanța nu a stat pe gânduri

Program etapa 5 Liga 2:

Sâmbătă, 30 august:

  • Ora 11:00: Concordia Chiajna – Gloria Bistrița
  • Ora 11:00: CS Afumați – Metalul Buzău
  • Ora 11:00: Poli Iași – CSM Slatina
  • Ora 11:00: Tunari – FC Voluntari
  • Ora 11:00: CSM Reșița – Ceahlăul Piatra Neamț
  • Ora 11:00: ASA Tg. Mureș – Câmpulung
  • Ora 11:30: FC Bihor – Steaua
  • Ora 14:00: Sepsi – Olimpia Satu Mare

Duminică, 31 august:

  • Ora 11:00: Corvinul – CSC Șelimbăr
  • Ora 11:30: CS Dinamo – FC Bacău

Marți, 2 septembrie

  • Ora 19:30: Chindia Târgoviște – CSC Dumbrăvița

Clasamentul înainte de etapa a 5-a din liga 2

Clasament (7)

Cotele la pariuri pentru meciurile din etapa a 5-a din Liga 2

FANATIK vine, ca de obicei, în ajutorul pariorilor care vor să alcătuiască bilete interesante. Iată câteva dintre variantele care pot fi luate în considerare din etapa 5 a ligii secunde:

ADVERTISEMENT
  • Concordia Chiajna – Gloria Bistrița / cotă 1,75 pentru „1 solist”
  • FC Bihor – Steaua / cotă 1,82 pentru „Ambele echipe marchează” (GG)
  • Tunari – FC Voluntari / cotă 1,83 pentru “Ambele echipe marchează” (GG)
  • Chindia Târgoviște – CSC Dumbrăvița / cotă 1,53 pentru „1 solist”

Rezumate video și live text Liga 2, etapa 5. Vezi toate meciurile rundei pe FANATIK.ro

FANATIK.ro te ține la curent cu toată acțiunea din Liga 2. Aici găsești desfășurarea partidelor din etapa 5 în format LIVE TEXT și ești conectat cu stadioanele din țară în permanență.

La finalul etapei, îți punem la dispoziție clasamentul actualizat și detalii despre cum poți vedea rezumatele meciurilor. Noul sezon este pe cale să înceapă, iar emoțiile sunt din ce în ce mai mari.

Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea...
Fanatik
Câți bani din noul marketpool UEFA primesc FCSB și Universitatea Craiova pentru calificarea în Europa. De unde vine diferența colosală
De ce a apelat Irina, soția lui Cristi Manea, la implanturi mamare. „Întotdeauna...
Fanatik
De ce a apelat Irina, soția lui Cristi Manea, la implanturi mamare. „Întotdeauna am avut nevoia asta”
Strănepotul lui Mussolini a debutat în Serie A, cu o victorie contra unui...
Fanatik
Strănepotul lui Mussolini a debutat în Serie A, cu o victorie contra unui fotbalist român. Intrarea lui a fost decisivă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de...
iamsport.ro
Atac DEZLĂNȚUIT la adresa lui Gigi Becali în direct: 'Dacă furam milioane de la stat, făceam și eu acte caritabile! E o pildă biblică, din ce furi, e bine să dai, altfel ți se ia!'
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină...
adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele...
Observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi...
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Curentul oceanic care împiedică Europa să înghețe s-ar putea prăbuși mai repede decât...
stiripesurse.ro
Curentul oceanic care împiedică Europa să înghețe s-ar putea prăbuși mai repede decât se presupunea
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui...
Libertatea.ro
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!