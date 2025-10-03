Live Video Liga 2, etapa 9. FC Bihor – FC Voluntar 0-0. Prima partidă a acestei runde a început!

Etapa 9 din Liga 2 ne va aduce față în față meciuri importante. Cele mai așteptate sunt Corvinul – Steaua, FC Bihor – FC Voluntari sau Concordia Chiajna – Poli Iași. Runda începe vineri, 3 octombrie și se încheie marți, 7 octombrie.

LIVE UPDATE: FC Bihor – FC Voluntari 0-0

Min. 1: Partida a început!

UPDATE: Echipele de start în FC Bihor – FC Voluntari

FC Bihor: Oradea Mocan – Ban, Gal, Popa, Ban – Călin, Filip – Tincău, Cocian, Tescan – Stahl. Rezerve: Cadar, Albu, Kreki, Hora, Gunie, Chirițoiu, Gitye, Beglarkhanov, Panait. Antrenor: Erik Lincar.

FC Voluntari: Maxim – Gîț, Pițian, Dumbravanu, Șuteu – Schieb, Toma, Onișa, Guțea – Babic, Nemec. Rezerve: Chioveanu, Pandele, Merloi, Gheorghe, Petculescu, Crișan, Andreș, Haită. Antrenor: Florin Pîrvu.

Live video etapa 9 Liga 2. Test important pentru lider

Elevii lui Florin Maxim vor avea parte de un prim test de proporții în această ediție de campionat împotriva unei echipe care în mod normal se luptă pentru prima poziție.

Alte meci tare va fi cel dintre FC Bihor și FC Voluntari, locurile 2 și 4, despărțite de de 4 puncte. Gazdele se află la un punct de lider și speră la marea surpriză a acestei runde în care au șansa de a trece pe primul loc.

Cine transmite la TV meciurile etapei 9 din Liga 2. Program complet

Patru meciuri din Liga 2 – etapa 9 vor fi transmise în direct la TV și unul exclusiv online pe FRF.TV. FC Bihor – FC Voluntari va da startul vineri, iar ASA Târgu Mureș – Gloria Bistrița va încheia runda. Iată programul complet al etapei:

Vineri, 3 octombrie 2025

Ora 17:00 FC Bihor – FC Voluntari (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Sâmbătă, 4 octombrie 2025

Ora 11:00 Chindia Târgoviște – FC Bacău

Ora 11:00 Concordia Chiajna – Poli Iași (FRF.TV)

(FRF.TV) Ora 11:00 CS Dinamo – CS Afumați

Ora 11:00 CSC Șelimbăr – Câmpulung

Ora 11:00 CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița

Ora 11:00 CSM Reșița – CSM Slatina

Ora 11:00 Tunari – Metalul Buzău

Ora 12:30 Corvinul – CSA Steaua (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Duminică, 5 octombrie 2025

Ora 12:30 Sepsi – Ceahlăul (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Marți, 7 octombrie 2025

Ora 20:00 ASA Târgu Mureș – Gloria Bistrița (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de runda 9

Corvinul este liderul din Liga 2 și singura echipă care nu a pierdut niciun meci până acum, acumulând 22 puncte dintr-un total posibil de 24. Locurile provizorii de play-off sunt ocupate de Bihor (21 puncte), Chindia (17), Voluntari (17), ASA Tg. Mureș (16) și Steaua (16). Pe ultimele poziții se situează Șelimbăr cu 2 puncte și Câmpulung cu 4 puncte, la egalitate cu Olimpia Satu Mare și CSC Dumbrăvița.

Cote și ponturi pariuri etapa a 9-a din Liga 2

Pentru pasionații care vor să se îmbogățească în timp ce își urmăresc echipa preferată, am ales pronosticuri interesante pentru 3 meciuri tari din această rundă a ligii secunde din România.

Corvinul – Steaua („1 solist” – cotă 2.12)

FC Bihor – FC Voluntari („1 solist” – cotă 2.37)

Concordia Chiajna – Poli Iași („x – egal” – cotă 3.30)

