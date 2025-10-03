LIVE

Live Video Liga 2, etapa 9. FC Bihor – FC Voluntar 0-0. Prima partidă a acestei runde a început!

Află totul despre etapa 9 din Liga 2. Televizări, cote la pariuri, clasament, echipe de start și programul complet al rundei și toate rezultatele meciurilor.
Sebastian Coleasa
03.10.2025 | 17:01
Corvinul - Steaua, meciul etapei 9 din Liga 2. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Etapa 9 din Liga 2 ne va aduce față în față meciuri importante. Cele mai așteptate sunt Corvinul – Steaua, FC Bihor – FC Voluntari sau Concordia Chiajna – Poli Iași. Runda începe vineri, 3 octombrie și se încheie marți, 7 octombrie.

LIVE UPDATE: FC Bihor – FC Voluntari 0-0

Min. 1: Partida a început!

UPDATE: Echipele de start în FC Bihor – FC Voluntari

  • FC Bihor: Oradea Mocan – Ban, Gal, Popa, Ban – Călin, Filip – Tincău, Cocian, Tescan – Stahl. Rezerve: Cadar, Albu, Kreki, Hora, Gunie, Chirițoiu, Gitye, Beglarkhanov, Panait. Antrenor: Erik Lincar.
  • FC Voluntari: Maxim – Gîț, Pițian, Dumbravanu, Șuteu – Schieb, Toma, Onișa, Guțea – Babic, Nemec. Rezerve: Chioveanu, Pandele, Merloi, Gheorghe, Petculescu, Crișan, Andreș, Haită. Antrenor: Florin Pîrvu.

Live video etapa 9 Liga 2. Test important pentru lider

Corvinul Hunedoara, liderul neînvins din Liga 2, va avea un meci tare în etapa 9 cu CSA Steaua. Elevii lui Florin Maxim vor avea parte de un prim test de proporții în această ediție de campionat împotriva unei echipe care în mod normal se luptă pentru prima poziție.

Alte meci tare va fi cel dintre FC Bihor și FC Voluntari, locurile 2 și 4, despărțite de de 4 puncte. Gazdele se află la un punct de lider și speră la marea surpriză a acestei runde în care au șansa de a trece pe primul loc.

Cine transmite la TV meciurile etapei 9 din Liga 2. Program complet

Patru meciuri din Liga 2 – etapa 9 vor fi transmise în direct la TV și unul exclusiv online pe FRF.TV. FC Bihor – FC Voluntari va da startul vineri, iar ASA Târgu Mureș – Gloria Bistrița va încheia runda. Iată programul complet al etapei:

Vineri, 3 octombrie 2025

  • Ora 17:00 FC Bihor – FC Voluntari (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Sâmbătă, 4 octombrie 2025

  • Ora 11:00 Chindia Târgoviște – FC Bacău
  • Ora 11:00 Concordia Chiajna – Poli Iași (FRF.TV)
  • Ora 11:00 CS Dinamo – CS Afumați
  • Ora 11:00 CSC Șelimbăr – Câmpulung
  • Ora 11:00 CSM Olimpia Satu Mare – CSC Dumbrăvița
  • Ora 11:00 CSM Reșița – CSM Slatina
  • Ora 11:00 Tunari – Metalul Buzău
  • Ora 12:30 Corvinul – CSA Steaua (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)
Duminică, 5 octombrie 2025

  • Ora 12:30 Sepsi – Ceahlăul (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Marți, 7 octombrie 2025

  • Ora 20:00 ASA Târgu Mureș – Gloria Bistrița (Digi Sport 1 și Prima Sport 1)

Clasament Liga 2 înainte de runda 9

Corvinul este liderul din Liga 2 și singura echipă care nu a pierdut niciun meci până acum, acumulând 22 puncte dintr-un total posibil de 24. Locurile provizorii de play-off sunt ocupate de Bihor (21 puncte), Chindia (17), Voluntari (17), ASA Tg. Mureș (16) și Steaua (16). Pe ultimele poziții se situează Șelimbăr cu 2 puncte și Câmpulung cu 4 puncte, la egalitate cu Olimpia Satu Mare și CSC Dumbrăvița.

Clasament Liga 2
Clasament Liga 2 înaintea etapei 9. Sursa Foto: Flashscore

Cote și ponturi pariuri etapa a 9-a din Liga 2

Pentru pasionații care vor să se îmbogățească în timp ce își urmăresc echipa preferată, am ales pronosticuri interesante pentru 3 meciuri tari din această rundă a ligii secunde din România.

  • Corvinul – Steaua („1 solist” – cotă 2.12)
  • FC Bihor – FC Voluntari („1 solist” – cotă 2.37)
  • Concordia Chiajna – Poli Iași („x – egal” – cotă 3.30)

Vezi live video etapa 9 din Liga 2. Clasamentul actualizat și meciurile fază cu fază

Pe site-ul FANATIK ai acces la toate informațiile legate de etapa cu numărul 9 din Liga 2. Aici găsești echipele de start, desfășurarea partidelor în format LIVE TEXT și tot de aici afli când și cine înscrie.

Când se termină etapa, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga 2. De asemenea, îți oferim toate reacțiile la capătul meciurilor tari. Rămâi pe site-ul FANATIK și fii primul care află ce se întâmplă în divizia secundă din România.

Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
