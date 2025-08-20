Sport

Live video Liga 3. Când are loc tragerea la sorți pentru sezonul 2025-2026. Cum se desfășoară competiția

Partidele din Liga 3 vor lua startul pe 30 august. FANATIK te ține la curent cu tragerea la sorți și cum se desfășoară formatul în sezonul 2025-2026
Cristian Măciucă
20.08.2025 | 10:00
SPECIAL FANATIK
Live video Liga 3. Când are loc tragerea la sorți pentru sezonul 2025-2026. Cum se desfășoară competiția. FOTO: FRF.ro

Liga 3, sezonul 2025-2026, stă să înceapă. Tragerea la sorți pentru desfășurea campionatului din cel de-al treilea eșalon fotbalistic al României are loc joi, 21 august, de la ora 12:00.

Liga 3, tragere la sorți pentru sezonul 2025-2026. Va fi stabilit programul în cele 8 serii

Până la debutul noii ediții din Liga 3, programat pe 30 august, FRF va găzdui joi, 21 august, tragerea la sorți în urma căreia se va stabili programul în cele 8 serii. Evenimentul va lua startul la ora 12:00 și va putea fi urmărit pe Facebook FRF, YouTube FRF TV, dar și liveTEXT pe FANATIK.RO

Începând cu acest campionat, Liga 3 se va disputa după un nou format, care are ca obiectiv transformarea competiției într-una mai atractivă și mai competitivă. În noul sezon vor lua startul 96 de echipe împărțite în 8 serii a câte 12 formații și vor exista două faze.

Faza 1 – sezonul regulat

  • Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.
  • La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

Faza 2 – play-off și play-out

Play-off 

  • Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.
  • Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.
  • Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.
  • Promovare: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.
  • Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.
Play-out 

  • Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.
  • Se va juca un singur tur, adică 7 etape.
  • Retrogradare: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.
  • Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.
