Live video Liga 3. Când are loc tragerea la sorți pentru sezonul 2025-2026. Cum se desfășoară competiția

Liga 3, sezonul 2025-2026, stă să înceapă. Tragerea la sorți pentru desfășurea are loc joi, 21 august, de la ora 12:00.

Până la debutul noii ediții din Liga 3, programat pe 30 august, FRF va găzdui joi, 21 august, tragerea la sorți în urma căreia se va stabili programul în cele 8 serii. Evenimentul va lua startul la ora 12:00 și va putea fi urmărit pe Facebook FRF, YouTube FRF TV, dar și liveTEXT pe

Începând cu acest campionat, Liga 3 se va disputa după un nou format, care are ca obiectiv transformarea competiției într-una mai atractivă și mai competitivă. în 8 serii a câte 12 formații și vor exista două faze.

Faza 1 – sezonul regulat

Fiecare echipă va juca tur-retur cu celelalte din serie, rezultând un total de 22 de etape.

La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

Faza 2 – play-off și play-out

Play-off

Cele 4 echipe calificate din fiecare serie vor fi împerecheate cu alte 4 formații din seria vecină, după următorul sistem: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Astfel, se vor forma 4 serii de play-off.

Echipele vor intra în play-off doar cu punctele obținute împotriva formațiilor care s-au calificat alături de ele.

Se vor disputa 8 etape suplimentare, fiecare echipă jucând tur-retur cu adversarele din cealaltă serie.

Promovare : Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2.

: Prima clasată din fiecare serie de play-off va obține promovarea directă în Liga 2. Baraj de promovare: Cele 4 echipe clasate pe locul 2 în play-off vor disputa un turneu de promovare, în sistem semifinale – finală, iar câștigătoarea acestuia va obține al 5-lea loc de promovare.

Play-out

Echipele de pe locurile 5-12 în sezonul regular vor intra în play-out, păstrând toate punctele acumulate. Vor fi, astfel, 8 serii de play-out de câte 8 formații.

Se va juca un singur tur, adică 7 etape.

Retrogradare : Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4.

: Ultimele două clasate din fiecare serie vor retrograda automat în Liga 4. Alte 5 echipe vor fi retrogradate dintre cele care termină pe locul 6 în play-out, pe baza clasamentului general.