Live video Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 4. Cum se clasează CSM București și Gloria Bistrița

care se pregătesc de o nouă luptă în Liga Campionilor la handbal feminin în etapa 4. După primele 3 runde, bucureștenele au doar o victorie, iar bistrițenele au două victorii.

ADVERTISEMENT

Live video etapa 4 Liga Campionilor la handbal feminin. Când joacă echipele românești

Etapa 4 din adversare tari. Bucureștenele vor întâlni locul 2 din grupa B, Podrakva Vegeta, în timp ce bistrițenele se vor duela cu primul loc din Grupa A, Gyor.

Meciul celor de la Gloria Bistrița va avea loc în Ungaria, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 19:00. CSM București va primi vizita croatelor în capitală, iar confruntarea dintre cele două se va disputa duminică, 5 octombrie, de la ora 17:00.

ADVERTISEMENT

CSM București – Podrakva Vegeta, duel tare în Champions League

Adrian Vasile și compania vor da peste ocupanta locului 2 din grupei B din Champions League la handbal feminin. Morarul echipei nu este unul foarte bun după înfrângerea din Franța cu Brest.

Așadar, ne așteptăm la un meci strâns pentru CSM București cu Podrakva Vegeta, un duel în care fetele antrenate de Adrian Vasile trebuie să tureze motoarele la maxim pentru a lua cele două puncte.

ADVERTISEMENT

Gyor – Gloria Bistrița, meci cu liderul grupei

Bistrițenele nu au reușit să se impună în etapa precedentă din Liga Campionilor, iar acum vor merge acasă la liderul grupei. După meciul pierdut acasă cu Metz, Gloria Bistrița are un test dificil cu Gyor, formație aflată în formă maximă.

ADVERTISEMENT

Fetele antrenate de Carlos Viver Arza au moralul puțin mai scăzut, însă trebuie să se autodepășească pentru a obține o victorie în Ungaria. O să fie un meci extrem de dificil, în care Gyor este văzută ca favorită clară la acest meci, însă nu este imposibil pentru ca bistrițenele să reușească o surpriză.

Grupele din Champions League handbal feminin

16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.

ADVERTISEMENT

Programul complet al etapei 4:

Grupa A

Borussia Dortmund – Storhamar (sâmbătă, 4 octombrie, ora 14:00)

Debrecen VSC – Esbjerg (sâmbătă, 4 octombrie, ora 17:00)

Gyor – Gloria Bistrița (sâmbătă, 4 octombrie, ora 19:00)

(sâmbătă, 4 octombrie, ora 19:00) Metz – Buducnost (sâmbătă, 4 octombrie, ora 19:00)

Grupa B

Sola – Ikast (sâmbătă, 4 octombrie, ora 19:00)

Krim Krim Ljubljana – Ferencvaros (duminică, 5 octombrie, ora 15:00)

Odense – Brest (duminică, 5 octombrie, ora 17:00)

CSM București – Podravka (duminică, 5 octombrie, ora 17:00)

Grupa A din Liga Campionilor la handbal feminin

Gyor – 6p Metz – 6p Gloria Bistrița – 4p Esbjerg – 2p Storhamar – 2p Debrecen – 2p Borussia Dortmund – 2p Buducnost – 0p

Grupa B din Liga Campionilor la handbal feminin

Brest – 6p Podravka – 5p Odense – 5p Ikast – 4p CSM Bucureşti – 2p Ferencvaros – 2p Sola – 0p Krim Krim Ljubljana – 0p

Programul echipelor românești în Liga Campionilor

Etapa 1:

Gloria Bistrița – Storhamar 29-26

– Storhamar 29-26 Ikast – CSM București 28-27

Etapa 2:

Debrecen VSC – Gloria Bistrița 33-34

33-34 CSM București – Ferencvaros 31-28

Etapa 3:

Gloria Bistrița – Metz 24-31

24-31 Brest – CSM București 34-31

Etapa 4:

Gyor – Gloria Bistrița (4 octombrie)

CSM București – Podravka (5 octombrie)

Etapa 5:

Gloria Bistrița – Esbjerg (25 octombrie)

Krim Ljubljana – CSM București (25 octombrie)

Etapa 6:

Buducnost – Gloria Bistrița (2 noiembrie)

CSM București – Odense (2 noiembrie)

Etapa 7:

Gloria Bistrița – Dortmund (9 noiembrie)

Sola – CSM București (8 noiembrie)

Etapa 8:

Dortmund – Gloria Bistrița (16 noiembrie)

CSM București – Sola (15 noiembrie)

Etapa 9:

Gloria Bistrița – Buducnost (10 ianuarie 2026)

Odense – CSM București (10 ianuarie)

Etapa 10:

Esbjerg – Gloria Bistrița (17 ianuarie)

CSM București – Krim Ljubljana (17 ianuarie)

Etapa 11:

Gloria Bistrița – Gyor (24 ianuarie)

Podravka – CSM București (24 ianuarie)

Etapa 12:

Metz – Gloria Bistrița (7 februarie)

CSM București – Brest (7 februarie)

Etapa 13:

Gloria Bistrița – Debrecen VSC (14 februarie)

Ferencvaros – CSM București (14 februarie)

Etapa 14:

Storhamar – Gloria Bistrița (21 februarie)

CSM București – Ikast (21 februarie)

Cine transmite la TV meciurile din etapa 4 de Liga Campionilor la handbal feminin

Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.

Programul etapei 4 din Champions League la TV:

Sâmbătă, 4 octombrie

Gyor – Gloria Bistrița (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

(Digi Sport 3, Prima Sport 3) Metz – Buducnost (Digi Sport 4)

Duminică, 5 octombrie

CSM București – Podravka (Digi Sport 2 , Prima Sport 2)

– Podravka (Digi Sport 2 , Prima Sport 2) Odense – Brest (Digi Sport 4 , Prima Sport 5)

Krim Krim Ljubljana – Ferencvaros (Prima Sport 4)

Cote și ponturi pariuri etapa 4 Liga Campionilor la handbal feminin

La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița sunt văzute diferit pentru această etapă din Liga Campionilor. Una este tratată cu prima șansă, în timp ce alta este departe de a fi văzută ca favorită.

Așadar, cota pentru o victorie a bucureștencelor în fața lui Podravka este de 1.27, un egal are cota 11.00, iar o victorie a oaspeților este cotată cu 5.55. Pentru bistrițene, lucrurile stau astfel: victoria lui Gyor este cotată cu 1.07, un egal are cota 24.00, iar cota pentru victoria Gloriei Bistrița este 17.00.

Vezi live video etapa a 4-a din Liga Campionilor la handbal feminin

Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes. Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.