Live video Liga Campionilor la handbal feminin, etapa 4. Cum se clasează CSM București și Gloria Bistrița

CSM București și Gloria Bistrița sunt echipele românești care se pregătesc de o nouă luptă în Liga Campionilor la handbal feminin în etapa 4. După primele 3 runde, bucureștenele au doar o victorie, iar bistrițenele au două victorii.
Etapa 4 din Liga Campionilor la handbal feminin va aduce pentru CSM București și Gloria Bistrița adversare tari. Bucureștenele vor întâlni locul 2 din grupa B, Podrakva Vegeta, în timp ce bistrițenele se vor duela cu primul loc din Grupa A, Gyor.
Meciul celor de la Gloria Bistrița va avea loc în Ungaria, sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 19:00. CSM București va primi vizita croatelor în capitală, iar confruntarea dintre cele două se va disputa duminică, 5 octombrie, de la ora 17:00.
Adrian Vasile și compania vor da peste ocupanta locului 2 din grupei B din Champions League la handbal feminin. Morarul echipei nu este unul foarte bun după înfrângerea din Franța cu Brest.
Așadar, ne așteptăm la un meci strâns pentru CSM București cu Podrakva Vegeta, un duel în care fetele antrenate de Adrian Vasile trebuie să tureze motoarele la maxim pentru a lua cele două puncte.
Bistrițenele nu au reușit să se impună în etapa precedentă din Liga Campionilor, iar acum vor merge acasă la liderul grupei. După meciul pierdut acasă cu Metz, Gloria Bistrița are un test dificil cu Gyor, formație aflată în formă maximă.
Fetele antrenate de Carlos Viver Arza au moralul puțin mai scăzut, însă trebuie să se autodepășească pentru a obține o victorie în Ungaria. O să fie un meci extrem de dificil, în care Gyor este văzută ca favorită clară la acest meci, însă nu este imposibil pentru ca bistrițenele să reușească o surpriză.
16 echipe sunt prezente în faza grupelor a Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2025-2026. Iar România are două reprezentante, pe campioana CSM București și pe Gloria Bistrița, locul 3 în Liga Florilor anul trecut.
Până în 2030, meciurile echipelor românești în Liga Campionilor la handbal feminin, dar și masculin, se vor vedea la Digi Sport și Prima Sport. Așadar, în acest weekend vom putea urmări meciurile celor de la CSM București și Gloria Bistrița la TV.
Sâmbătă, 4 octombrie
Duminică, 5 octombrie
La casele de pariuri CSM București și Gloria Bistrița sunt văzute diferit pentru această etapă din Liga Campionilor. Una este tratată cu prima șansă, în timp ce alta este departe de a fi văzută ca favorită.
Așadar, cota pentru o victorie a bucureștencelor în fața lui Podravka este de 1.27, un egal are cota 11.00, iar o victorie a oaspeților este cotată cu 5.55. Pentru bistrițene, lucrurile stau astfel: victoria lui Gyor este cotată cu 1.07, un egal are cota 24.00, iar cota pentru victoria Gloriei Bistrița este 17.00.
Pe site-ul FANATIK ai toate informațiile din Champions League la handbal feminin. Aici poți urmări evoluția scorurilor în partidele de interes. Iar la finalul etapei, găsești toate rezultatele, precum și clasamentul actualizat din Liga Campionilor la handbal feminin.