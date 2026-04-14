Live Video Liga Campionilor, sferturi de finală, retur. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet din Champions League

Ultimul pas înainte semifinalelor, returul sferturilor de finală din Liga Campionilor, se joacă marți (14 aprilie) și miercuri (15), începând cu ora 22:00. Rămâi pe FANATIK pentru toate detaliile legate de cele patru partide din această fază a competiției.

Rezultate complete din etapa 2 din Champions League

Pe 14 și 15 aprilie se va stabili careul de ași al ediției 2025-2026 din Champions League. În tur, n-am avut parte de niciun rezultat de egalitate. Atletico, PSG, Arsenal și Bayern s-au impus și pornesc în avantaj la retur:

Barcelona – Atletico Madrid 0-2

PSG – Liverpool 2-0

Sporting – Arsenal 0-1

Real Madrid – Bayern 1-2

Meciurile din returul sferturilor de finală ale Ligii Campionilor – detalii și scoruri finale

Atletico, PSG, Bayern și Arsenal au făcut deja primul pas spre semifinale, după victoriile din tur. Însă returul sferturilor se anunță unul incendiar, iar soarta calificării se poate decide în următoarele 90 de minute sau, de ce nu?, chiar 120 de minute și lovituri de departajare. Regula golului de aur e demult istorie, astfel că învinsele din tur nu au decât cartea atacului. Programul sferturilor Ligii Campionilor, manșa retur este următorul:

Marți, 14 aprilie, ora 22:00

Atletico Madrid – Barcelona

Liverpool – PSG

Miercuri, 15 aprilie, ora 22:00

Arsenal – Sporting

Bayern – Real Madrid

Atletico Madrid – Barcelona

Granzii spanioli Atletico și Barcelona se vor întâlni marți, 14 aprilie, pentru a treia oară în mai puțin de două săptămâni. Dacă în campionat, la începutul lunii, Barcelona s-a impus cu 2-1 la Madrid, profitând de un cartonaș roșu încasat de rivală la scorul de 1-1, Atletico și-a luat revanșa în turul sferturilor de Liga Campionilor, după ce Pau Cubarsi a fost eliminat de la catalani la 0-0 pe finalul primei reprize. A fost un meci în urma căruia

Talentatul fundaș de 19 ani este, deci, suspendat pentru retur, fapt ce complică lucrurile pentru antrenorul Hansi Flick. Barcelona, lider în La Liga, are o misiune extrem de grea pe Wanda Metropolitano din Madrid. Mai ales că pleacă având un dezavantaj de două goluri. În etapa de weekend, Barcelona s-a impus fără probleme în derby-ul local cu Espanyol, cu scorul de 4-1. De partea cealaltă, Atletico a încasat a treia victorie consecutivă din La Liga, 1-2 pe terenul celor de la Sevilla.

Liverpool – PSG

Tot două goluri are de recuperat și Liverpool în fața lui PSG, pentru a trimite meciul în prelungiri. Însă, spre deosebire de Barcelona, cormoranii au avantajul propriului teren. Cu un an înainte, în optimi, francezii câștigau la Liverpool cu 2-0 și întorceau soarta calificării, după un 0-1 la Paris.

Francezii nu au jucat în weekend și au beneficiat de mai multe zile de odihnă. În schimb, Liverpool și-a refăcut moralul după 2-0 acasă cu Fulham. A fost primul succes după trei înfrângeri consecutive în toate competițiile.

Arsenal – Sporting

Arsenal vrea să își continue marșul triumfal spre marea finală și pornește cu un avantaj de un gol în fața lui Sporting. Englezii sunt neînvinși în Champions League. „Tunarii” au avut un parcurs perfect în faza ligii, cu opt victorii din tot atâtea posibile. Doar Leverkusen a scăpat fără să piardă, în optimi, când a scos un 1-1 în Germania, dar a pierdut 0-2 la Londra. Totuși, londonezii au câștigat un singur meci în ultimele patru oficiale, pe cel de la Lisabona, 2-1 cu Sporting. Mai întâi, au pierdut finala Cupei Ligii Angliei, 0-2 cu Manchester City. Apoi au fost eliminați din Cupa Angliei de Southampton, 1-2 în sferturile Cupei Angliei. Iar în weekend au cedat 1-2 acasă cu Bournemouth, dar păstrează un avans de 6 puncte în fruntea Premier League.

La portughezi situația e complet opusă. N-au pierdut decât cu Arsenal în ultimele cinci meciuri oficiale, celelalte patru partide fiind succese. La finalul săptămânii anterioare, Sporting a câștigat 1-0 pe terenul celor de la Estrela Amadora.

Bayern – Real Madrid

Bayern Munchen a luat o opțiune importantă pentru semifinalele Champions League de anul acesta după ce s-a impus cu 2-1 pe Bernabeu. Bavarezii trec printr-o formă de zile mari, cu 13 victorii și două remize în ultimele 15 meciuri oficiale.

Despre Real Madrid nu se poate spune același lucru, ba din contră. Spaniolii vin la Munchen după înfrângerile cu Mallorca în campionat și Bayern în tur, plus o remiză acasă cu Girona, 1-1, în weekendul recent încheiat.

Cine transmite la TV etapa 2 din Liga Campionilor. Cum poți să vezi online, cum vizionează românii din diasporă

În România, meciurile de Champions League pot fi urmărite la tv pe canalele Digi Sport și Prima Sport, singurele care dețin drepturile de transmisie pentru cea mai importantă competiție intercluburi. De asemenea, există și varianta online, prin intermediul platformelor de streaming ale celor două trusturi, Digi Online, respectiv Prima Play. Și, în plus, Orange TV Go, care difuzează live stream posturile Prima Sport.

Românii din diaspora, din păcate, nu pot folosi platformele amintite, întrucât sunt restricționate în afara granițelor. În schimb, manșa retur a sferturilor de finală ale Champions League este transmisă live în toate colțurile lumii. Lista completă a canalelor tv din fiecare țară este disponibilă pe

Programul meciurilor din semifinalele Ligii Campionilor. Când se joacă finala

se vor întâlni în semifinale, disputate și ele în sistemul tur-retur. Partidele din semifinale sunt programate pe 28-29 aprilie (manșa tur), respectiv 5-6 mai (manșa retur). Marea finală a Ligii Campionilor se va juca pe 30 mai, pe Stadionul Puskas din Budapesta, Ungaria.

Împerecherea pentru semifinale se cunoaște deja, după cum urmează: