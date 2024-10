Liverpool – Chelsea, în etapa a 8-a din Premier League, live de la 18:30. Echipele de start

Liverpool – Chelsea este penultimul meci al etapei cu numărul 8 din Premier League. “Cormoranii“ au început etapa de pe prima poziție a clasamentului și visează la titlu. Chelsea, în schimb, are ca obiectiv clasarea în top 4.

UPDATE: Echipele de start la Liverpool – Chelsea, ora 18:30

Liverpool: Kelleher – Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson – Jones, Gravenberch – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Jota. Rezerve: Jaros, Gomez, Morton, Quansah, Tsimikas, Diaz, Endo, Mac Allister, Nunez. Antrenor: A. Slot.

Chelsea: R. Sanchez – James, Adarabioyo, Colwill, Gusto – Caicedo, Lavia – Madueke, Palmer, Sancho – Jackson. Rezerve: Bettinelli, Badiashile, Dewsbury-Hall, Disasi, E. Fernandez, Joao Felix, Neto, Nkunku, Veiga. Antrenor: E. Maresca.

Live video Liverpool – Chelsea, etapa 8 Premier League. Oaspeții vor să dea lovitura pe Anfield Road

Liverpool – Chelsea este o confruntare de tradiție din Premier League. Partida aduce față în față ultimele două cluburi care au fost capabile să oprească dominația lui Manchester City. Chelsea a câștigat titlul ultima oară în 2017, în timp ce Liverpool a reușit o performanță similară în 2020.

Liverpool și Chelsea au câștigat recent și UEFA Champions League. Liverpool a cucerit trofeul în 2019, iar Chelsea în 2021. Vorbim, așadar, despre o confruntare între doi coloși din Premier League.

“Cormoranii“ se află într-o perioadă de tranziție, după plecarea lui Jurgen Klopp, însă arată foarte bine sub conducerea lui Arne Slot. De partea cealaltă, ajutați de , “albaștrii“ încep să se recalibreze, după doi ani grei sub actuala conducere americană a clubului.

Clasamentul din Premier League, după 7 etape

Chelsea a început foarte bine noul sezon, însă mulți dintre sceptici consideră că programul londonezilor a fost unul accesibil. Chelsea a jucat, totuși, cu Manchester City și a avut două deplasări foarte grele în mod tradițional, la Wolves și West Ham. Liverpool a pornit în această rundă din postura de lider. Iată cum se prezenta clasamentul, înaintea etapei a opta:

Cine transmite la TV Liverpool – Chelsea, din etapa 8 a Premier League, de la 18:30

Partida de pe Anfield Road este cel mai tare duel al rundei cu numărul 8 din Premier League. Meciul va fi transmis în România pe canalele Prima Sport 1 și Digisport 1. FANATIK.ro îți oferă actualizări în permanență și te ajută să vezi Liverpool – Chelsea LIVE VIDEO și pe Prima Play și Digi Online.

Cine va arbitra Liverpool – Chelsea

, autoritatea care desemnează arbitrii pentru meciurile din Premier League, a ales să delege pentru această partidă o brigadă condusă de John Brooks. Asistenții acestuia vor fi Simon Bennett și Darren Cann, iar rezervă este Craig Pawson. În camera VAR vor sta Michael Oliver și Stuart Burt.

Echipe probabile Liverpool – Chelsea, etapa 8 Premier League

Arne Slot a rămas fără portarul Alisson, accidentat în , contra lui Crystal Palace. De la Liverpool va lipsi si Harvey Elliott. Chelsea, în schimba, va fi fără Marc Cucurella și Wesley Fofana, ambii suspendați. Iată cum arată echipele probabile:

Liverpool : Kelleher – Trent Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Gakpo, Diaz – Jota. Antrenor : Arne Slot

: Kelleher – Trent Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Gakpo, Diaz – Jota. : Arne Slot Chelsea: Sanchez – Gusto, Adarabioyo, Colwill, Veiga – Caicedo, Fernandez – Madueke, Palmer, Sancho – Jackson. Antrenor: Enzo Maresca

Cote la pariuri pentru meciul de pe Anfield

Victoria lui Liverpool este considerată a fi cel mai probabil deznodământ de către bookmakeri. Cota pe 1 solist este 1,62. Remiza este cotată cu 4,45, în timp ce un succes al oaspeților este cotat cu 5,10.

Chelsea are al doilea cel mai bun atac din campionat, după cel al campioanei Manchester City, în vreme ce Liverpool se poate lăuda cu o apărare de top, care a primit doar două goluri. Cota pentru peste 2,5 goluri este de 1,42, în timp ce sub 2,5 goluri are cota 2,92.

Vezi rezumat video și toate fazele din Liverpool – Chelsea

FANATIK.ro te ține la curent cu meciul de pe Anfield Road, încă de înaintea fluierului de start. Aici găsești echipele oficiale de start imediat ce acestea sunt anunțate de cele două cluburi.

De asemenea, ținem la curent cu tot ce se întâmplă pe parcursul celor 90 de minute și de la noi poți afla cine și când a marcat. La finalul partidei, îți oferim clasamentul actualizat al Premier League!