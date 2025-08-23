LIVE

Live video Manchester City – Tottenham 0-0, în etapa 2 din Premier League. Acum se joacă meciul de pe Etihad

Manchester City și Tottenham se vor duela în a doua etapă din Premier League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre derby-ul rundei.
Iulian Stoica
23.08.2025 | 14:49
Live video Manchester City Tottenham 00 in etapa 2 din Premier League Acum se joaca meciul de pe Etihad
ULTIMA ORĂ
Manchester City - Tottenham va avea loc în etapa a 2-a din Premier League. Sursă foto: colaj Fanatik

Manchester City – Tottenham este marele derby al rundei cu numărul 2 din Premier League. „Cetățenii” pleacă cu prima șansă la victorie, însă rivalii din Londra au arătat foarte bine în etapa precedentă. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile importante despre „capul de afiș” din campionatul Angliei.

ADVERTISEMENT

LIVE UPDATES: Manchester City – Tottenham 0-0

Min. 1 – A început meciul!

Echipele de start:

  • Manchester City: Trafford – Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri – Reijnders, N. Gonzalez – Bobb, Cherki, Marmoush – Haaland; Rezerve: Ake, Doku, Ederson, Foden, Khusanov, Nunes, Reilly, Rodri, B. Silva; Manager: Pep Guardiola
  • Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Van De Ven, Spence – Sarr, Palhinha, Bentancur – Kudus, Richarlison, Johnson; Rezerve: Bergvall, Danso, Davies, Gray, Kinsky, Odobert, Solanke, Tel, Vuskovic; Manager: Thomas Frank

Live video Manchester City – Tottenham, în etapa 2 din Premier League. Derby în a doua rundă din noul sezon

Meciul dintre Manchester City și Tottenham, din etapa cu numărul 2 din Premier League, se va disputa sâmbătă, 23 august, de la ora 14:30. Favorită este echipa gazdă, însă și elevii lui Thomas Frank pot emite pretenții la victorie.

ADVERTISEMENT

Manchester City a început sezonul cum nu se poate mai bine, cu o victorie în deplasare la Wolves, scor 0-4. Ei bine, a venit rândul ca elevii lui Pep Guardiola să revină pe teren propriu, aici urmând să dea piept cu Tottenham. „Cetățenii” i-au transferat în această vară pe Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford și Sverre Nypan.

De cealaltă parte, Tottenham a învins-o fără drept de apel pe Burnley în runda inaugurală din Premier League, scor 3-0. De când a venit Thomas Frank la echipă, echipa din Londra a arătat foarte bine, asta în ciuda faptului că a pierdut la penalty-uri Supercupa Europei. Lui Radu Drăgușin i s-au alăturat în această perioadă de mercato următorii: Mohammed Kudus, Mathys Tel, Kevin Danso, Luka Vuskovic și Kota Takai.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Cine transmite la TV Manchester City – Tottenham, în etapa 2 din Premier League

Partida Manchester City – Tottenham va putea fi urmărită exclusiv online. Iubitorii fotbalului din Premier League pot viziona derby-ul din etapa 2 doar pe platforma Voyo. De altfel, toate partidele din campionatul englezesc din acest sezon vor fi difuzate pe acest site de streaming, ProTV achiziționând drepturile de televizare.

ADVERTISEMENT
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil...
Digisport.ro
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”

Pe Fanatik.ro veți găsi toate informațiile despre meciul Manchester City – Tottenham. Declarațiile lui Pep Guardiola, Thomas Frank, dar și a jucătorilor vor fi transmise în timp real pe site-ul nostru.

Cum arată clasamentul înainte de Manchester City – Tottenham

Clasament

Cotele la pariuri pentru confruntarea de pe „Etihad Stadium”

Favorită în acest derby este văzută formația gazdă, Manchester City. Victoria „cetățenilor” este cotată cu 1,47, în timp ce un succes al lui Tottenham este cotat cu 6,40.

ADVERTISEMENT

Un eventual rezultat de egalitate pe „Etihad Stadium” este cotat cu 4,90. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,62.

Vezi live video Manchester City – Tottenham, în etapa 2 din Premier League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe „Etihad Stadium”, dintre Manchester City și Tottenham, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Pep Guardiola, Thomas Frank, Erling Haaland și Cristian Romero pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

Live video Liga 2, etapa 3. Steaua – Reșița 2-1. „Militarii” au întors...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 3. Steaua – Reșița 2-1. „Militarii” au întors rezultatul în 10 oameni. Acum se joacă Voluntari – Poli Iași
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după...
Fanatik
Dan Petrescu a plecat oficial de la CFR Cluj! Și-a dat demisia după umilința cu Hacken! Update exclusiv
Laurenţiu Reghecampf, analiză la sânge după Aberdeen – FCSB: “Iar o să spună...
Fanatik
Laurenţiu Reghecampf, analiză la sânge după Aberdeen – FCSB: “Iar o să spună Vivi Răchită că voi fi la Palat!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
'Rădoi nu mai acceptă prostiile pe care le făcea Rotaru'. Revoluția de la...
iamsport.ro
'Rădoi nu mai acceptă prostiile pe care le făcea Rotaru'. Revoluția de la Craiova
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!”...
adevarul.ro
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe...
Observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
UPDATE VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
UPDATE VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat....
Libertatea.ro
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
informat.ro
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
RTV.NET
Tania Budi rupe tăcerea despre relaţia cu Gigi Becali: Un bolnav!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!