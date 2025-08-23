Live video Manchester City – Tottenham 0-0, în etapa 2 din Premier League. Acum se joacă meciul de pe Etihad

Manchester City – Tottenham este marele derby al rundei cu numărul 2 din Premier League. „Cetățenii” pleacă cu prima șansă la victorie, însă rivalii din Londra au arătat foarte bine în etapa precedentă. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile importante despre „capul de afiș” din campionatul Angliei.

ADVERTISEMENT

LIVE UPDATES: Manchester City – Tottenham 0-0

Min. 1 – A început meciul!

Echipele de start:

Manchester City : Trafford – Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri – Reijnders, N. Gonzalez – Bobb, Cherki, Marmoush – Haaland; Rezerve : Ake, Doku, Ederson, Foden, Khusanov, Nunes, Reilly, Rodri, B. Silva; Manager : Pep Guardiola

Tottenham : Vicario – Porro, Romero, Van De Ven, Spence – Sarr, Palhinha, Bentancur – Kudus, Richarlison, Johnson; Rezerve : Bergvall, Danso, Davies, Gray, Kinsky, Odobert, Solanke, Tel, Vuskovic; Manager : Thomas Frank

Live video Manchester City – Tottenham, în etapa 2 din Premier League. Derby în a doua rundă din noul sezon

Meciul dintre Manchester City și Tottenham, din etapa cu numărul 2 din Premier League, se va disputa sâmbătă, 23 august, de la ora 14:30. Favorită este echipa gazdă, însă și elevii lui Thomas Frank pot emite pretenții la victorie.

ADVERTISEMENT

Manchester City a început sezonul cum nu se poate mai bine, cu o victorie în deplasare la Wolves, scor 0-4. Ei bine, a venit rândul ca elevii lui Pep Guardiola să revină pe teren propriu, aici urmând să dea piept cu Tottenham. „Cetățenii” i-au transferat în această vară pe Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, James Trafford și Sverre Nypan.

De cealaltă parte, Tottenham a învins-o fără drept de apel pe Burnley în runda inaugurală din Premier League, scor 3-0. De când a venit Thomas Frank la echipă, echipa din Londra a arătat foarte bine, . Lui Radu Drăgușin i s-au alăturat în această perioadă de mercato următorii: Mohammed Kudus, Mathys Tel, Kevin Danso, Luka Vuskovic și

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV Manchester City – Tottenham, în etapa 2 din Premier League

Partida Manchester City – Tottenham va putea fi urmărită exclusiv online. Iubitorii fotbalului din Premier League pot viziona derby-ul din etapa 2 doar pe platforma Voyo. De altfel, toate partidele din campionatul englezesc din acest sezon vor fi difuzate pe acest site de streaming, ProTV achiziționând drepturile de televizare.

ADVERTISEMENT

Pe Fanatik.ro veți găsi toate informațiile despre meciul Manchester City – Tottenham. Declarațiile lui Pep Guardiola, Thomas Frank, dar și a jucătorilor vor fi transmise în timp real pe site-ul nostru.

Cum arată clasamentul înainte de Manchester City – Tottenham

Cotele la pariuri pentru confruntarea de pe „Etihad Stadium”

Favorită în acest derby este văzută formația gazdă, Manchester City. Victoria „cetățenilor” este cotată cu 1,47, în timp ce un succes al lui Tottenham este cotat cu 6,40.

ADVERTISEMENT

Un eventual rezultat de egalitate pe „Etihad Stadium” este cotat cu 4,90. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,62.

Vezi live video Manchester City – Tottenham, în etapa 2 din Premier League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe „Etihad Stadium”, dintre Manchester City și Tottenham, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Pep Guardiola, Thomas Frank, Erling Haaland și Cristian Romero pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!