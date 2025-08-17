Sport

Live video Manchester United – Arsenal, în etapa 1 din Premier League. „Tunarii”, favoriți la victorie în primul derby al sezonului

Manchester United - Arsenal va avea loc duminică, 17 august, în prima etapă din Premier League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre derby-ul rundei
Iulian Stoica
17.08.2025 | 15:11
Live video Manchester United Arsenal in etapa 1 din Premier League Tunarii favoriti la victorie in primul derby al sezonului
Manchester United - Arsenal va avea loc în etapa 1 din Premier League. Sursă foto: Colaj Fanatik

Vicecampioana din Premier League, Arsenal, o va întâlni pe Manchester United în prima etapă cu din Premier League. Prin prisma clasării de anul trecut, „tunarii” pleacă cu prima șansă în duelul ce se va disputa pe „Old Trafford”.

Live video Manchester United – Arsenal, în etapa 1 din Premier League. Derby în prima rundă din noul sezon

Meciul dintre Manchester United și Arsenal, din etapa cu numărul 1 din Premier League, se va disputa duminică, 17 august, de la ora 18:30. Favorită este echipa oaspete, însă și elevii lui Ruben Amorim pot emite pretenții la victorie.

Manchester United va începe pe teren propriu noul sezon din Premier League. După o clasare rușinoasă pe 15 în stagiunea precedentă, „diavolii roșii” speră că aducerile lui Mbeumo, Sesko și Cunha îl vor ajuta pe Ruben Amorim să readucă echipa pe culmile de altădată.

De cealaltă parte, Arsenal a terminat pe un onorabil loc 2 în sezonul trecut, iar Mikel Arteta speră că acesta va fi anul „tunarilor”. La echipă au ajuns în această vară Zubimendi, Gyokeres și Madueke, iar londonezii speră că transferurile au fost inspirate.

Cine transmite la TV Manchester United – Arsenal, în etapa 1 din Premier League

Partida Manchester United – Arsenal va putea fi urmărită exclusiv online. Iubitorii fotbalului din Premier League pot viziona derby-ul din etapa 1 doar pe platforma Voyo. De altfel, toate partidele din campionatul englezesc din acest sezon vor fi difuzate pe acest site de streaming, ProTV achiziționând drepturile de televizare.

Pe Fanatik.ro veți găsi toate informațiile despre meciul Manchester United – Arsenal. Declarațiile lui Ruben Amorim, Mikel Arteta, dar și a jucătorilor vor fi transmise în timp real pe site-ul nostru.

Cotele la pariuri pentru confruntarea de pe „Old Trafford”

Favorită în acest derby este văzută formația oaspete, Arsenal. Victoria londonezilor este cotată cu 2,02, în timp ce un succes al lui Manchester United este cotat cu 3,75.

Un eventual rezultat de egalitate pe „Old Trafford” este cotat cu 3,65. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,70.

Vezi live video Manchester United – Arsenal, în etapa 1 din Premier League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe „Old Trafford”, dintre Manchester United și Arsenal, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Ruben Amorim, Mikel Arteta și Victor Gyokeres, pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

