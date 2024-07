NK Maribor – U Craiova, turul 2 preliminar Conference League, Antena Stars și Antena Play. Program de meci, scor live, actualizări în timp real și rezumat video

Live video NK Maribor – Universitatea Craiova în turul 2 preliminar al Conference League. Oltenii au șansa de a reprezenta din nou România în competițiile europene, iar de această dată speră să se oprească mai departe de preliminarii. Misiunea elevilor lui Gâlcă se anunță a fi una dificilă.

Universitatea Craiova a început bine campionatul intern, obținând patru puncte din două meciuri dificile.

Astfel, elevii lui Gâlcă au un moral bun, înaintea meciului din turul 2 preliminar al Conference League. Și cei de la Maribor au început bine sezonul intern, câștigând cu 4-1 meciul cu Domzale, din prima rundă a campionatului.

Se anunță un meci foarte complicat în Slovenia, pentru olteni, însă aceștia sunt determinați să se califice în turul trei preliminar, unde ar putea să întâlnească unul dintre coloșii Europei, Ajax Amsterdam.

Cine transmite la TV NK Maribor – Universitatea Craiova, turul 2 preliminar din Conference League. Ora de start a jocului

Începând cu stagiunea 2024-2025, meciurile din Europa League și UEFA Conference League vor fi televizate în România de canalele Prima Sport și Digisport.

Cei doi difuzori au transmis partidele jucate de Corvinul în Europa League și vor televiza și dubla hunedorenilor cu Rijeka, precum și meciurile CFR-ului cu Neman.

Deși cu slovenii pentru a difuza NK Maribor – Universitatea Craiova, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, totuși drepturile pentru televizare care vor difuza meciul de la ora 21:15.

Cum poți vedea NK Maribor – Universitatea Craiova live stream online. Metoda se aplică și pentru românii din diasporă

Se va putea urmări live video NK Maribor – Universitatea Craiova din turul 2 preliminar al Conference League pe canalul Antena Stars, precum și pe platforma Antena Play. Aceasta este disponibilă în anumite condiții și pentru românii din diasporă.

Cine e arbitru la NK Maribor – Universitatea Craiova, turul 2 preliminar Conference League

Pentru meciul din Slovenia, UEFA a delegat o brigadă de arbitri formată din danezi. Iată componența acesteia:

Arbitru central: Mads Kristoffersen (Danemarca)

(Danemarca) Arbitri linii: Jesper Dahl și Jakob Mastrup (Danemarca)

și (Danemarca) Arbitru de rezervă: Lasse Laebel Graagaard (Danemarca)

Live video NK Maribor – Universitatea Craiova turul 2 preliminar Conference League. Unde se joacă NK Maribor – Universitatea Craiova

Meciul care îi poate aduce pe olteni mai aproape de calificarea în turul 3 preliminar al Conference League se va juca pe stadionul Ljudski vrt, din Maribor. Arena are o capacitate totală de 11.709 locuri.

Echipe probabile NK Maribor – Universitatea Craiova, turul 2 preliminar Conference League

Pentru olteni, un parcurs european cât mai lung reprezintă un obiectiv important în acest sezon. Astfel, Constantin Gâlcă va alege cei mai buni jucători pe care îi are la dispoziție. Iată cum ar putea arăta echipele:

NK Maribor : Jug – Sirvys, Vidmar, Karic, Milec – J Repas, Z Repas – Bourles, Ilicic, Barisic – Jakupovic. Antrenor : Ante Šimundža

: Jug – Sirvys, Vidmar, Karic, Milec – J Repas, Z Repas – Bourles, Ilicic, Barisic – Jakupovic. : Ante Šimundža Universitatea Craiova: Popescu – Vlădoiu, Maldonado, Zajkov, Bancu – Mekvabishvili, Houri – Ivan, Mitriță, Paradela – Koljic. Antrenor: Constantin Gâlcă

Ce jucători lipsesc de la Craiova pentru meciul cu NK Maribor

Universitatea Craiova nu se confruntă cu probleme importante de lot, înaintea meciului tur din Slovenia. Antrenorul Gâlcă are doar dileme pozitive. El ar putea miza pe Ștefan Baiaram, cel care a revenit la meciul cu UTA și a reușit un gol frumos.

Cine este NK Maribor, adversara Craiovei în Conference League. Cum s-a calificat NK Maribor în Conference League

NK Maribor este una dintre cele mai puternice echipe din Slovenia. Adversara Universității Craiova s-a calificat în Europa League, la finalul stagiunii 2023-2024, după ce încheiat campionatul pe locul 2, la 12 puncte în urma campioanei Celje.

În turul 1 preliminar al Europa League, Maribor a fost învinsă de Botev Plovdiv, din Bulgaria, cu 2-1 în manșa tur disputată la sud de Dunăre. În retur, slovenii nu au putut să obțină decât un 2-2, ceea ce le-a adus “retrogradarea“ în Conference League.

Live video NK Maribor – Universitatea Craiova în turul 2 preliminar al Conference League. Cum a ajuns Universitatea Craiova în turul 2 preliminar Conference League. Parcurs U Craiova

Universitatea Craiova a terminat sezonul 2023-2024 pe locul trei, fiind nevoită să joace un baraj de calificare în Conference League cu Universitatea Cluj. Oltenii s-au impus contra ardelenilor după loviturile de departajare. Barajul a avut loc pe stadionul Ion Oblemenco.

Craiova a visat chiar la câștigarea titlului, pe parcursul sezonului trecut, însă oltenii nu au putut ține ritmul cu FCSB și au fost depășiți pe final de campionat și de CFR Cluj.

Cu cine ar juca în turul 3 preliminar Conference League câștigătoarea dintre NK Maribor și U Craiova

Echipa calificată în turul 3 preliminar al Conference League din dubla NK Maribor – Universitatea Craiova ar putea să aibă parte de un adversar istoric, în drumul către play-off.

Sorții au decis că, în următorul tur preliminar, echipa calificată va da piept cu pierzătoarea dublei din turul 2 preliminar al Europa League dintre Ajax Amsterdam și Vojvodina. Astfel, în Bănie ar putea ajunge “lăncierii“!

Program și rezultate turul 2 preliminar Conference League

Miercuri s-au disputat primele cinci meciuri din turul 2 preliminar, iar joi sunt programate celelalte 41 de partide. Iată care sunt cele mai interesante dueluri ale zilei:

ora 18:00 KuPS – Tromso

KuPS – Tromso ora 19:00 Zalgiris – Pafos

Zalgiris – Pafos ora 20:30 CFR Cluj – Neman ( Digisport 1, Prima Sport 1 )

CFR Cluj – Neman ( ) ora 21:15 Maribor – Universitatea Craiova (Antena Stars, Antena Play )

Maribor – Universitatea Craiova ) ora 22:00 Hajduk Split – HB Torshavn

Live video NK Maribor – Universitatea Craiova în turul 2 preliminar al Conference League. Cele mai tari reacții înainte de NK Maribor – Universitatea Craiova

Ca de fiecare dată, FANATIK te ține la curent cu toate discuțiile din jurul meciurilor pe care le joacă românii în competițiile europene. Aici vei găsi și înainte de NK Maribor – Universitatea Craiova reacțiile celor implicați.

Află primul ce spun antrenorii la conferințele de presă pe care le vor susține, dar și ce șanse dau oamenii de fotbal din România trupei lui Gâlcă să scoată un rezultat mulțumitor în Slovenia!

Cote la pariuri NK Maribor – Universitatea Craiova

Gazdele sunt favorite la victorie în meciul cu Universitatea Craiova, însă diferența de cotă este foarte mică. Maribor are 2,52 la victorie, în timp ce succesul Universității este cotat cu 2,80.

Remiza are cota 3,40. La calificare, Maribor are cota 2,37, iar oltenii au 1,55. Așadar, formația patronată de Mihai Rotaru are prima șansă, în viziunea bookmakerilor, de a merge mai departe!

Vezi rezumat video și toate fazele din NK Maribor – Universitatea Craiova. Update în timp real Conference League

Pe FANATIK găsești și la finalul partidei toate declarațiile tari oferite de jucători, Gâlcă, Rotaru sau alți oameni din anturajul clubului din Bănie. De asemenea, îți oferim imediat și reacțiile din tabăra slovenilor!

Tot aici vei putea să descoperi și rezumatul video al meciului de la Maribor, pentru a putea să vezi sau să revezi golurile și cele mai tari faze ale duelului din turul 2 preliminar al Conference League.