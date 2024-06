Olanda – Franţa din grupa D la EURO 2024. Mbappe s-a antrenat cu mască și ar putea juca

Olanda şi Franţa au început cu dreptul Campionatul European din 2024. Cele două naţionale au învins la debut şi îşi dispută primul loc al grupei D pe Red Bull Arena din Leipzig.

UPDATE. Mbappe s-a antrenat cu mască și ar putea juca împotriva Olandei

Starul Franței Kylian Mbappe a purtat o mască personalizată la antrenamentul oficial efectuat înaintea partidei cu Olanda. Didier Deschamps s-a arătat optimist în privința ultilizării lui Mbappe, considerând că atacantul ar trebui să poată intra pe teren împotriva Olandei.

ADVERTISEMENT

Antrenorul a mai dat asigurări: „Kylian da, va purta mască, asta e sigur”. Presa franceză scrie că Mbappe nu va putea purta la meciuri aceeași mască în culorile Franței cu care s-a antrenat, deoarece regulile UEFA nu permit acest lucru: ”Echipamentul medical purtat pe terenul de joc trebuie să fie de culoare unitară și nu trebuie să prezinte nicio identificare a echipei sau a producătorului”.

Live video Olanda – Franţa. Ghid complet pentru etapa a doua a grupei D

Olanda – Franţa este un clasic al fotbalului european. Echipa antrenată de Ronald Koemann a învins la debut cu 2-1 Polonia, după ce a revenit de la 0-1. Golul victoriei a fost marcat în final de Wout Weghorst.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Franţa a obţinut o victorie la limită, 1-0 cu Austria. A fost un succes obţinut cu multă suferinţă de “cocoşi”, graţie autogolului marcat de Wober, în finalul primei reprize.

Cine transmite Olanda – Franţa la TV, din grupa D de la EURO 2024. Ora de start a jocului

Confruntarea de la Leipzig între Olanda şi Franţa se va desfăşura vineri, 21 iunie, de la ora 22:00. Meciul se vede la tv pe PRO TV şi Voyo.ro, fiind una dintre cele mai interesante partide din etapa a doua a grupelor.

ADVERTISEMENT

Sunt şanse mari să vedem ambele echipe în faza eliminatorie a competiţiei, mai ales că au acumulat deja câte 3 puncte, iar în meciul de vineri îşi vor disputa primul loc în grupa D.

Cum poți vedea Olanda – Franţa live stream online

Duelul dintre Olanda şi Franţa din grupa D de la Euro 2024 poate fi urmărit şi pe streaming online. Pentru a vedea meciul de la Campionatul European 2024 trebuie să aveţi un cont pe platforma voyo.ro.

ADVERTISEMENT

În momentul în care v-aţi autentificat, puteţi urmări meciul Olanda – Franţa live video pe orice dispozitiv: televizor, tabletă sau smart phone. Toate meciurile de la Euro 2024 pot fi urmărite pe această platformă.

Cine e arbitru la Olanda – Franţa

Meciul Olanda – Franţa va fi condus de o brigadă din Anglia. La centru se va afla Anthony Taylor. Acesta va fi ajutat de Gary Beswick și Adam Nunn, cei doi fiind tușieri. De asemenea, englezul Stuart Attwell este responsabil de arbitrajul video

Orașul și stadionul pe care se disputa Olanda – Franţa

Duelul din grupa D dintre Olanda şi Franţa este programat la Leipzig, pe Red Bull Arena. Este cel mai mare stadion din Germania de Est, cu o capacitate de 42.000 de locuri, pe care evoluează şi echipa din oraş, RB Leipzig.

Arena a fost construită între 2000 şi 2004 şi a costat 115 milioane de euro. În anul 2006, pe arena din Leipzig au fost programate şi cinci meciuri de la Cupa Mondială de fotbal, inclusiv o optime de finală.

Echipe probabile Olanda – Franţa la EURO 2024

Cum ambele echipe au câştigat în prima etapă, este posibil să vedem puţine schimbări faţă de garniturile de start din meciurile cu Polonia, respectiv Austria. Totuşi, Didier Deschamps este forţat să facă o schimbare în atac.

Kylian Mbappe a suferit o accidentare gravă la nas şi nu va putea fi folosit în confruntarea cu Olanda. Cel mai probaibl, în locul său va intra Olivier Giroud, marcatorul all time al naţionalei Franţei.

Olanda: Verbruggen – Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake – Schouten, Reijnders, Veerman – Simons, Depay, Gakpo

Franţa: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez – Griezmann, Kante, Rabiot – Dembele, Giroud, Thuram

Schimbări Olanda față de jocul cu Polonia, scor 2-1

Nu sunt aşteptate schimbări în echipa Olandei pentru confruntarea cu Franţa. Echipa lui Ronald Koemann a funcţionat bine împotriva Poloniei, în ciuda faptului că victoria a venit târziu, prin golul lui Weghorst.

Eroul Olandei dă un randament foarte bun când intră de pe bancă. La fel a făcut-o şi în sferturile de finală de la Campionatul Mondial din 2022 când a marcat două goluri în sfertul de finală cu Argentina, scor 2-2, pe care l-a trimis în prelungiri.

Modificări Franţa în comparaţie cu primul meci, 1-0, cu Austria

, în meciul cu Austria. Atacantul va fi înlocuit, cel mai probabil, cu Olivier Giroud, cel mai bun marcator din istoria naţionalei Franţei.

Apărarea “cocoşilor” a funcţionat foarte bine împotriva adversarilor şi sunt şanse mici ca Deschamps să schimbe în apărare faţă de primul meci, câştigat fără gol primit.

Jucătorii accidentați sau suspendați. Ce absențe are Olanda

Ronald Koeman nu are multe bătăi de cap înaintea confruntării cu Franţa. Are tot lotul valid pentru meciul de la Euro 2024 împotriva Franţei, astfel că poate alinia cel mai bun prim “11” pe care îl are la dispoziţie.

Singurul jucător în pericol de suspendare este Joey Veerman, care a văzut cartonaşul galben în meciul cu Polonia din prima etapă de la Euro 2024. Dacă va mai încasa un avertisment, va lipsi în ultimul meci al grupei.

Jucatorii care lipsesc din echipa Franţei. Mbappe este accidentat

Marele absent al confruntării dintre Franţa şi Olanda din grupa D este Kylian Mbappe. Atacantul a suferit o fractură la nas în timpul meciului cu Austria şi, conform presei din Franţa, va lipsi în următorul meci.

Kylian Mbappe nu va fi supus unei intervenţii chirurgicale în timpul turneului final şi va putea reveni la celelalte meciuri cu o mască de protecţie. Dar şansele de a reveni cu Olanda sunt minime spre zero.

Program și clasament actualizat grupa D EURO 2024, înainte de Olanda – Franţa

Olanda şi Franţa şi-au respectat statutul de favorite în prima etapă, reuşind să se impună în faţa Poloniei, respectiv Austriei. Învingătoarea acestui duel are şanse mari să câştige grupa D de la Campionatul European.

Program meciuri grupa D EURO 2024





Polonia – Austria (vineri, 20 iunie, ora 19:00)

Olanda – Franţa (vineri, 20 iunie, ora 22:00)

Olanda – Austria (marţi, 25 iunie, ora 19:00)

Franţa – Polonia (marţi, 25 iunie, ora 19:00)

Clasament grupa D la Campionatul European din Germania

Olanda – 3 puncte Franţa – 3 puncte Austria – 0 puncte Polonia – 0 puncte

Cele mai tari reacții înainte de Olanda – Franţa

Ronald Koeman a recunoscut că echipa lui a avut noroc în finalul meciului cu Polonia şi a precizat că succesul din primul meci va ridica încrederea echipei pentru derby-ul cu Franţa de la Leipzig:

“Trebuia să avem 4-1 după o oră de joc. Am jucat foarte bine, dar nu am găsit poarta. Am trăit periculos, dar am avut noroc că am marcat al doilea gol. Cred că rezultatul final ne dă încredere pentru meciul cu Franţa”, a spus Koeman.

Didier Deschamps, selecţionerul Franţei, a dezvăluit că fractura la nas a lui Kylian Mbappe este o lovitură importantă pentru naţionala Franţei, înaintea unui meci foarte important:

“Nu se simte deloc bine. Este un mare ghinion pentru noi. Acum nu aş putea să spun când va putea juca, ştiţi că nu spun nimic până nu ştiu exact. Echipa Franţei e mai puternică atunci când e Kylian în teren. Dacă veştile nu sunt bune, vom merge la luptă fără el”, a spus Deschamps.

Vezi rezumatul video și toate fazele din Olanda – Franţa. Update în timp real Euro 2024

FANATIK vă ţine la curent în timp real cu desfăşurarea meciului Olanda – Franţa, din grupa D a Campionatului European de Fotbal 2024. “Cocoşii” sunt favoriţii acestui meci, dar fără Kylian Mbappe, misiunea va fi una dificilă.

Olanda este una dintre formaţiile tari ale Europei, drept dovadă, la Campionatul Mondial din Qatar a ajuns până în sferturile de finală, acolo unde a fost învinsă la penalty-uri de Argentina, viitoarea campioană mondială.

2.25 este cota oferită de SUPERBET pentru pronostic victorie Franţa în meciul Olanda – Franţa