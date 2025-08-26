Live video play-off-ul de calificare al Cupei României Betano. Steaua – UTA, meciul care deschide balul! 32 de echipe luptă pentru ultimele 16 locuri în grupe

Cupa României Betano a ajuns la faza play-off-ul de calificare în grupe, iar din această fază intră în scenă și echipele care evoluează în prima ligă. Partidele se vor desfășura în perioada 26 – 28 august și sunt nu mai puțin de 32 de echipe implicate.
În perioada 26 – 28 august se dispută partidele din play-off-ul de calificare al Cupei României Betano. În această fază a competiției vor evolua câștigătoarele din runda precedentă, plus alte 8 cluburi din Superliga.
Marți de la ora 17:30 va începe primul, iar ultimul duel din această fază a competiției ste programat joi, 28 august, de la ora 17:00. Steaua – UTA este unul dintre cele interesante meciuri din această fază.
Ei bine, după această fază a competiției urmează grupele. Acestea vor fi alcătuite în felul următor: 16 echipe venite din play-off-ul de calificare + 8 cele mai bine clasate echipe din SuperLiga (n.r. – cele calificate anul trecut în play-off + cele mai bine 2 echipe clasate în play-out).
Meciurile din play-off-ul de calificare în grupele Cupei României Betano pot fi urmărite de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea aceste meciuri, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut ce formații se vor califica în grupele Cupei României Betano.
Marți, 26 august
Miercuri, 27 august
Joi, 28 august
FANATIK.ro vine în sprijinul celor care vor să parieze pe meciurile din play-off-ul de calificare al Cupei României Betano. Iată ce evenimente ai putea să iei în calcul, când îți creezi biletul:
Pe FANATIK.ro ai aces la toate amănuntele cruciale despre partidele din această fază a Cupei României Betano. Aici poți să găsești echipele de start din fiecare meci, imediat ce acestea sunt confirmate oficial. Te ținem la curent cu scoorurile de pe toate stadioanele.
La finalul fiecărui meci tare, îți oferim reacțiile celor implicați, de la antrenori și jucători, până la conducători. Totodată, după ultimul meci, îți punem la dispoziție situația finală a echipelor calificate în faza grupelor!