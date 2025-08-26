Sport
Live video play-off-ul de calificare al Cupei României Betano. Steaua – UTA, meciul care deschide balul! 32 de echipe luptă pentru ultimele 16 locuri în grupe

Partidele din play-off-ul de calificare al Cupei României Betano vor avea loc în perioada 26 - 28 august. FANATIK te ține la curent cu programul și cu rezultatele din această fază.
Iulian Stoica
26.08.2025 | 12:23
Steaua - UTA Arad este primul meci din play-off-ul Cupei României Betano. Foto: sport.pictures.eu.

Cupa României Betano a ajuns la faza play-off-ul de calificare în grupe, iar din această fază intră în scenă și echipele care evoluează în prima ligă. Partidele se vor desfășura în perioada 26 – 28 august și sunt nu mai puțin de 32 de echipe implicate.

Cupa României, play-off-ul de calificare în grupe. 8 echipe din SuperLiga intră în scenă

În perioada 26 – 28 august se dispută partidele din play-off-ul de calificare al Cupei României Betano. În această fază a competiției vor evolua câștigătoarele din runda precedentă, plus alte 8 cluburi din Superliga.

Marți de la ora 17:30 va începe primul, iar ultimul duel din această fază a competiției ste programat joi, 28 august, de la ora 17:00. Steaua – UTA este unul dintre cele interesante meciuri din această fază.

Ei bine, după această fază a competiției urmează grupele. Acestea vor fi alcătuite în felul următor: 16 echipe venite din play-off-ul de calificare + 8 cele mai bine clasate echipe din SuperLiga (n.r. – cele calificate anul trecut în play-off + cele mai bine 2 echipe clasate în play-out).

Cine transmite la TV meciurile din play-off-ul de calificare în grupele Cupei

Meciurile din play-off-ul de calificare în grupele Cupei României Betano pot fi urmărite de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea aceste meciuri, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut ce formații se vor califica în grupele Cupei României Betano.

Care este împerecherea din play-off și când vor avea loc meciurile

Marți, 26 august

  • Ora 19:00: Steaua – UTA

Miercuri, 27 august

  • Ora 17:30: Câmpulung – Metaloglobus
  • Ora 17:30: Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia
  • Ora 17:30: Fărcășești – Concordia Chiajna
  • Ora 17:30: Olimpia Satu Mare – CSM Slatina
  • Ora 17:30: Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK
  • Ora 17:30: Unirea Alba Iulia – FC Botoșani
  • Ora 17:30: Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț
  • Ora 17:30: Agricola Borcea – FC Argeș
  • Ora 17:30: Băicoi – Gloria Bistrița
  • Ora 17:30: Sporting Liești – CS Afumați
  • Ora 17:30: FC Voluntari – Csikszereda
  • Ora 17:30: CSC Dumbrăvița – FC Bihor
  • Ora 17:30: Politehnica Timișoara – CS Dinamo
  • Ora 17:30: Poli Iași – Petrolul Ploiești

Joi, 28 august

  • Ora 17:00: Corvinul – Farul Constanța

Programul complet al Cupei României, sezonul 2025/2026

  • Play-off: 27 august 2025
  • Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
  • Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
  • Sferturi de finală: 4 martie 2026
  • Semifinale: 22 aprilie 2026
  • Finala: 13 mai 2026
Cote la pariuri pentru meciurile din play-off-ul de calificare al Cupei României Betano

FANATIK.ro vine în sprijinul celor care vor să parieze pe meciurile din play-off-ul de calificare al Cupei României Betano. Iată ce evenimente ai putea să iei în calcul, când îți creezi biletul:

  • Steaua – UTA / „2 solist” are cota 2,30
  • Voluntari – Csikszereda / „1 solist” are cota 2,40
  • Corvinul – Farul Constanța / „sub 2,5 goluri” are cota 1,65

Vezi live play-off-ul de calificare al Cupei României Betano. Actualizări, rezultate și clasament

Pe FANATIK.ro ai aces la toate amănuntele cruciale despre partidele din această fază a Cupei României Betano. Aici poți să găsești echipele de start din fiecare meci, imediat ce acestea sunt confirmate oficial. Te ținem la curent cu scoorurile de pe toate stadioanele.

La finalul fiecărui meci tare, îți oferim reacțiile celor implicați, de la antrenori și jucători, până la conducători. Totodată, după ultimul meci, îți punem la dispoziție situația finală a echipelor calificate în faza grupelor!

