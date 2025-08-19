Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Programul complet și televizările

Preliminariile din Champions League continuă cu play-off-ul. Pe Fanatik.ro poți urmări cele mai importante informații legate de cea mai prestigioasă competiție europeană între cluburi.
Champions League a depășit cu brio turul 3 preliminar, iar acum este timpul să ne bucurăm de play-off, care va începe marți, 19 august, de la ora 22:00. Pentru această fază a competiției sunt programate 7 partide tur-retur. Manșa retur se va încheia miercuri, 27 august, ultima partidă fiind de la ora 22:00.
Marți, 19 august:
Miercuri, 20 august:
Marți, 26 august:
Miercuri, 27 august:
Cele 4 faze de calificare ale Ligii Campionilor se vor disputa în formatul clasic, adică tur-retur. Așadar, programul preliminariilor Champions League din sezonul 2025 – 2026 începe cu primele meciuri din turul 1 (8 și 9 iulie, respectiv 15 și 16 iulie).
Turul 2 de calificare s-a desfășurat pe 22 și 23 iulie, respectiv 29 și 30 iulie, în timp ce turul 3 a avut loc pe 5 și 6 august, respectiv 12 august și 13 august. În ceea ce privește play-off-ul, acesta se va disputa pe 19 și 20 august, respectiv 26 și 27 august.
În faza ligii, fiecare echipă va disputa 8 meciuri (4 acasă și 4 în deplasare). Primele partide se vor desfășura în perioada 16 – 18 septembrie 2025, iar ultimele anul viitor, pe 28 ianuarie 2026.
Starul rundei de eliminare, care va relua formatul tur-retur, va fi pe 17 și 18 februarie 2026, respectiv 24 și 25 februarie 2026. Urmează apoi optimile (10 – 11 martie 2026, 17 – 18 martie 2025), sferturile (7-8 aprilie 2026 și 14-15 aprilie 2026).
Semifinalele se vor juca pe 28 și 29 aprilie 2026, respectiv 5-6 mai 2026. Finala din acest sezon se va disputa pe 30 mai 2026 și va avea loc la Budapesta, pe Puskás Aréna.
UEFA a stabilit programul tragerilor la sorți pentru sezonul 2025 – 2026 de Champions League. Așadar, pentru primele două tururi de calificare, acestea au avut loc pe 17 și 18 iunie, iar pentru turul 3 de calificare și play-off s-au desfășurat pe 21 iulie, respectiv 4 august.
Pentru meciurile din faza ligii totul va fi decis pe 28 august, iar pentru prima fază eliminatorie tragerea la sorți se va desfășura pe 30 ianuarie 2026. Pentru optimi, sferturi, semifinale și finală, tragerile la sorți se vor face pe 27 februarie 2026.
În România, singurele partide pe care microbiștii le vor putea viziona la TV (din primul și al doilea tur de calificare pentru Champions League) vor fi cele ale FCSB-ului de acasă. Antena 1 a cumpărat drepturile de televizare pentru primele două jocuri de acasă ale campioanei României.
Așadar, meciurile celor de la FCSB cu Inter Escaldes și cu Shkendija au putut fi urmărite în România la TV. Partida tur, din Macedonia de Nord, a fost programată programată pe data de 22 iulie, iar platforma de streaming Voyo a transmis transmite în exclusivitate primul duel din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. În retur, meciul a fost transmis de Antena 1, iar acesta a însemnat și capătul parcursului în competiție a lui FCSB.
Începând cu faza din play-off și până la finală, drepturile TV au fost cumpărare de posturile Digi Sport și Prima Sport, astfel că toți microbiștii se vor putea bucura de acest sezon de Champions League.
Am ales 3 partide din play-off-ul de calificare pentru oportunități grozave de pariere dedicate împătimiților. Așadar, FANATIK vă propune să aruncați o privire la următoarele meciuri:
Pe FANATIK.ro ai la dispoziție toate informațiile necesare despre play-off-ul de calificare din Champions League. Poți vedea formațiile de joc, detalii importante dinaintea fluierului de start, desfășurarea partidelor importante în format live text și rezumatul video la finalul confruntărilor.
Te așteptăm la final cu cele mai importante reacții ale jucătorilor și oficialilor echipelor, alături de golurile și fazele tari ale partidelor. Toate vor fi la un click distanță de tine, pe site-ul nostru!