Live video play-off-ul de calificare din UEFA Champions League. Programul complet și televizările

Preliminariile din Champions League continuă cu play-off-ul. Pe Fanatik.ro poți urmări cele mai importante informații legate de cea mai prestigioasă competiție europeană între cluburi.

Cum arată play-off-ul de calificare din UEFA Champions League

, iar acum este timpul să ne bucurăm de play-off, care va începe marți, 19 august, de la ora 22:00. Pentru această fază a competiției sunt programate 7 partide tur-retur. Manșa retur se va încheia miercuri, 27 august, ultima partidă fiind de la ora 22:00.

Programul celor 7 meciuri care se vor desfășura în manșa tur

Marți, 19 august:

Ora 22:00 Rangers – Club Brugge (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 22:00 Ferencvaros – Qarabag (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Ora 22:00 Steaua Roșie Belgrad – Pafos (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

Miercuri, 20 august:

Ora 22:00 : Fenerbahce – Benfica (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Basel – Copenhaga (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 22:00: Celtic – Kairat Almaty (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Ora 22:00: Bodo/Glimt – Sturm Graz (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

Programul celor 7 meciuri care se vor desfășura în manșa retur

Marți, 26 august:

Ora 19:45 : Kairat Almaty – Celtic

Ora 22:00 : Pafos – Steaua Roșie Belgrad

Ora 22:00 : Sturm Graz – Bodo/Glimt

Miercuri, 27 august:

Ora 19:45 : Qarabag – Ferencvaros

Ora 22:00 : Benfica – Fenerbahce



Ora 22:00 : Club Brugge – Rangers

Ora 22:00 : Copenhaga – Basel

Programul Ligii Campionilor în sezonul 2025 – 2026

Cele 4 faze de calificare ale Ligii Campionilor se vor disputa în formatul clasic, adică tur-retur. Așadar, programul preliminariilor Champions League din sezonul 2025 – 2026 începe cu primele meciuri din turul 1 (8 și 9 iulie, respectiv 15 și 16 iulie).

Turul 2 de calificare s-a desfășurat pe 22 și 23 iulie, respectiv 29 și 30 iulie, în timp ce turul 3 a avut loc pe 5 și 6 august, respectiv 12 august și 13 august. În ceea ce privește play-off-ul, acesta se va disputa pe 19 și 20 august, respectiv 26 și 27 august.

În faza ligii, fiecare echipă va disputa 8 meciuri (4 acasă și 4 în deplasare). Primele partide se vor desfășura în perioada 16 – 18 septembrie 2025, iar ultimele anul viitor, pe 28 ianuarie 2026.

Starul rundei de eliminare, care va relua formatul tur-retur, va fi pe 17 și 18 februarie 2026, respectiv 24 și 25 februarie 2026. Urmează apoi optimile (10 – 11 martie 2026, 17 – 18 martie 2025), sferturile (7-8 aprilie 2026 și 14-15 aprilie 2026).

Semifinalele se vor juca pe 28 și 29 aprilie 2026, respectiv 5-6 mai 2026. Finala din acest sezon se va disputa pe 30 mai 2026 și va avea loc la Budapesta, pe Puskás Aréna.

Când vor avea loc tragerile la sorți

UEFA a stabilit programul tragerilor la sorți pentru sezonul 2025 – 2026 de Champions League. Așadar, pentru primele două tururi de calificare, acestea au avut loc pe 17 și 18 iunie, iar pentru turul 3 de calificare și play-off s-au desfășurat pe 21 iulie, respectiv 4 august.

Pentru meciurile din faza ligii totul va fi decis pe 28 august, iar pentru prima fază eliminatorie tragerea la sorți se va desfășura pe 30 ianuarie 2026. Pentru optimi, sferturi, semifinale și finală, tragerile la sorți se vor face pe 27 februarie 2026.

Cine transmite la TV în România Champions League

În România, singurele partide pe care microbiștii le vor putea viziona la TV (din primul și al doilea tur de calificare pentru Champions League) vor fi cele ale FCSB-ului de acasă. Antena 1 a cumpărat drepturile de televizare pentru primele două jocuri de acasă ale campioanei României.

Așadar, meciurile celor de la FCSB cu Inter Escaldes și cu Shkendija au putut fi urmărite în România la TV. Partida tur, din Macedonia de Nord, a fost programată programată pe data de 22 iulie, iar platforma de streaming Voyo a transmis transmite în exclusivitate primul duel din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.

Începând cu faza din play-off și până la finală, drepturile TV au fost cumpărare de posturile Digi Sport și Prima Sport, astfel că toți microbiștii se vor putea bucura de acest sezon de Champions League.

Cotele la pariuri pentru cele mai importante meciuri din prima manșă de Champions League

Am ales 3 partide din play-off-ul de calificare pentru oportunități grozave de pariere dedicate împătimiților. Așadar, FANATIK vă propune să aruncați o privire la următoarele meciuri:

Basel – FC Copenhaga / „2 solist” – cotă 3,05

Rangers – Club Brugge / „X2” – cotă 1,53

Steaua Roșie Belgrad – Pafos / „1 solist” – cotă 1,75

Vezi live video play-off-ul de calificare din Champions League pe FANATIK.RO

Pe FANATIK.ro ai la dispoziție toate informațiile necesare despre play-off-ul de calificare din Champions League. Poți vedea formațiile de joc, detalii importante dinaintea fluierului de start, desfășurarea partidelor importante în format live text și rezumatul video la finalul confruntărilor.

Te așteptăm la final cu cele mai importante reacții ale jucătorilor și oficialilor echipelor, alături de golurile și fazele tari ale partidelor. Toate vor fi la un click distanță de tine, pe site-ul nostru!