Live video play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Trei români titulari în Gyor – Rapid Viena

Play-off-ul de calificare al UEFA Conference League este pe cale să înceapă, iar CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt singurele reprezentante ale României în această fază a competiției. Pe FANATIK.RO găsești toate detaliile despre meciurile disputate în această fază.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Meciurile zilei în play-off-ul de calificare UEFA Conference League

Live : Rosenborg – Mainz 1-1 (Islamovic 43 – penalty / Amiri 26)

Live: Hamrun – RFS 0-0

Live: Wolfsberger – Omonia 0-1 (Coulibaly 15)

Live: Hacken – CFR Cluj 2-0 (Gustafson 2, Andersen 18)

Live: Gyor – SK Rapid 0-0

– jucătorii Ștefan Vlădoiu, Paul Anton și Claudiu Bumba sunt titulari la gazde, în timp ce Deian Boldor nu a prins lotul

Ora 20:45: Bașakșehir – Universitatea Craiova

Bașakșehir – Universitatea Craiova Ora 21:00: Polissya Zhytomyr – Fiorentina

Polissya Zhytomyr – Fiorentina Ora 21:00: Levski – AZ Alkmaar

Levski – AZ Alkmaar Ora 21:00: Sparta Praga – Riga

Sparta Praga – Riga Ora 21:00: Strasbourg – Brondby

Strasbourg – Brondby Ora 21:00: Anderlecht – AEK

Anderlecht – AEK Ora 21:00: Drita – Differdange

Drita – Differdange Ora 21:00: Neman – Vallecano

Neman – Vallecano Ora 21:00: Breidablik – Virtus

Breidablik – Virtus Ora 21:00: Celje – Ostrava

Celje – Ostrava Ora 21:00: Șahtior – Servette

Șahtior – Servette Ora 21:00: Lubljana – Noah

Lubljana – Noah Ora 21:15: Lausanne – Beșiktaș

Lausanne – Beșiktaș Ora 21:00: Jagiellonia – Dinamo Tirana

Jagiellonia – Dinamo Tirana Ora 21:45: Shelbourne – Linfield

Shelbourne – Linfield Ora 22:00: Crystal Palace – Fredrikstad

Crystal Palace – Fredrikstad Ora 22:00: Rakow – Arda

Rakow – Arda Ora 22:00: Santa Clara – Shamrock Rovers

Santa Clara – Shamrock Rovers Ora 22:00: Hibernian – Legia

Care sunt cele 24 meciuri care vor avea loc în prima manșă din play-off-ul de calificare UEFA Conference League

Joi, 21 august:

Ora 19:00 : Rosenborg – Mainz

Ora 20:00 : Hamrun – RFS

Ora 20:00 : Wolfsberger – Omonia

Ora 20:00 : Hacken – CFR Cluj

Ora 20:00 : Gyor – SK Rapid

Ora 20:45 : Bașakșehir – Universitatea Craiova

Ora 21:00 : Polissya Zhytomyr – Fiorentina

Ora 21:00 : Levski – AZ Alkmaar

Ora 21:00 : Sparta Praga – Riga

Ora 21:00 : Strasbourg – Brondby

Ora 21:00 : Anderlecht – AEK

Ora 21:00 : Drita – Differdange

Ora 21:00 : Neman – Vallecano

Ora 21:00 : Breidablik – Virtus

Ora 21:00 : Celje – Ostrava

Ora 21:00 : Șahtior – Servette

Ora 21:00 : Lubljana – Noah

Ora 21:15 : Lausanne – Beșiktaș

Ora 21:00 : Jagiellonia – Dinamo Tirana

Ora 21:45 : Shelbourne – Linfield

Ora 22:00 : Crystal Palace – Fredrikstad

Ora 22:00 : Rakow – Arda

Ora 22:00 : Santa Clara – Shamrock Rovers

Ora 22:00 : Hibernian – Legia

ADVERTISEMENT

Programul competiției pentru sezonul 2025 – 2026

Cele 4 faze de calificare ale din Conference League se vor disputa tur-retur. Așadar, programul din sezonul 2025 – 2026 a început cu primele meciuri din turul 1 pe 8 – 10 iulie, respectiv 16 – 17 iulie. Turul 2 de calificare s-a defășurat 24 iulie și pe 31 iulie. , iar play-off-ul se va disputa pe 21 și 28 august.

În prima parte din faza ligii, fiecare echipă va disputa câte 6 meciuri, 3 acasă și 3 în deplasare. Astfel că primele meciuri vor avea loc pe 2 octombrie 2025 și ultimele pe 18 decembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Ulterior, va începe ruda de eliminare care va avea loc tur-retur pe 19 și 26 februarie 2026. Această fază va fi urmată de optimi, 12 și 19 martie 2026, iar sferturile vor fi pe 9 și 16 aprilie 2026. Semifinalele se vor juca pe 30 aprilie, respectiv 7 mai 2026. Finala Conference League va avea loc la Leipzig, pe RB Arena și se va disputa pe 27 mai 2026.

ADVERTISEMENT

Când vor avea loc tragerile la sorți

UEFA a făcut și programul tragerilor la sorți pentru sezonul 2025 – 2026 de Conference League. Așadar, pentru primele două tururi de calificare acestea au avut loc pe 17 și 18 iunie, iar pentru turul 3 de calificare și play-off au avut loc pe 21 iulie, respectiv 4 august.

Pentru meciurile din faza ligii adversarele formațiilor calificate se vor afla pe 29 august, iar pentru prima fază eliminatorie tragerea la sorți urmează să fie setată. Pentru optimi, sferturi, semifinale și finală, tragerile la sorți se vor face pe 27 februarie 2026.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova, în play-off-ul de calificare din Conference League

După 2-0 cu FK Sarajevo în tur și 4-0 la returul din Bănie, Universitatea Craiova a obținut calificarea în cel de-al treilea tur preliminar din UEFA Conference. Următorul adversar ieșit în calea oltenilor a fost Spartak Trnava.

Prima manșă a meciului din turul 3 preliminar al Conference League a avut loc joi, 7 august, în Craiova, câștigat de olteni cu scorul de 3-0, returul fiind programat o săptămână mai târziu, pe 14 august, în Slovacia, unde duelul a ajuns în prelungiri, elevii pregătiți de Mirel Rădoi reușind să se califice mai departe.

În play-off-ul de calificare, . Prima manșă se va juca joi, 21 august, la Istanbul, începând cu ora 20:45. Meciul retur va avea loc la Craiova, o săptămână mai târziu, pe 28 august, de la ora 20:30.

CFR Cluj, în play-off-ul de calificare din Conference League

După 0-0 cu Paksi în tur și 3-0 la returul din Gruia, CFR Cluj a obținut calificarea în cel de-al doilea tur preliminar din Europa League. Următorul adversar ieșit în calea fostei campioane a României a fost Lugano.

După un rezultat de egalitate în prima manșă, scor 0-0, CFR Cluj a ajuns în prelungiri împotriva lui Lugano. După un „asediu” al elvețienilor, „feroviarii” au dat lovitura prin Sinyan și astfel că a ajuns în turul 3 preliminar UEFA Europa League, unde au întâlnit-o pe Braga.

Prima manșă a meciului din turul 3 preliminar al Europa League a avut loc joi, 7 august, în Gruia, câștigat de Braga cu 1-2, iar returul a fost programat o săptămână mai târziu, pe 14 august, în Portugalia, adjudecat tot de lusitani, scor 2-0, și astfel elevii lui Dan Petrescu au retrogradat în Conference League.

În play-off-ul de calificare, CFR Cluj se va întâlni cu Hacken. Trupa lui Dan Petrescu va disputa în deplasare manșa tur, joi, 21 august, începând cu ora 20:00. Returul va avea loc în Gruia pe 28 august, de la ora 20:30.

Cine transmite la TV în România Conference League

În România, primele meciuri transmise la TV din Conference League au fost cele în care Universitatea Craiova a jucat în turul 2 preliminar. Partidele formațiilor românești din această competiție vor putea fi urmărite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Totodată, Digi și Prima vor reda pe canalele de sport și fazele superioare din Conference League.

Cotele la pariuri pentru cele mai importante meciuri din prima manșă

Am ales 3 partide din primul tur preliminar pentru oportunități grozave de pariere dedicate împătimiților. Așadar, putem paria pe egal la Rosenborg – Mainz, cotă 3.15. Pe victoria lui Anderlecht cu AEK Atena, cotă 2.20 și pe egal la Wolfsberger – Omonia care va aduce o cotă de 3.05.

Vezi live video play-off-ul de calificare din Conference League pe FANATIK.RO

Pe FANATIK.ro ai la dispoziție toate informațiile necesare despre play-off-ul de calificare din Conference League. Poți vedea formațiile de joc, detalii importante dinaintea fluierului de start, desfășurarea partidelor importante în format live text și rezumatul video la finalul confruntărilor.

Te așteptăm la final cu cele mai importante reacții ale jucătorilor și oficialilor echipelor, alături de golurile și fazele tari ale partidelor. Toate vor fi la un click distanță de tine, pe site-ul nostru!