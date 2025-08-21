Live video play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Trei meciuri se joacă la această oră! Andres Dumitrescu, rezervă la Sigma Olomouc

Play-off-ul de calificare al UEFA Europa League este pe cale să înceapă, iar FCSB este singura reprezentată a României în această fază a competiției. Pe FANATIK.RO găsești toate detaliile despre meciurile disputate în această fază.

LIVE UPDATE: Rezultatele partidelor din prima manșă a play-off-ului Europa League

LIVE : Midtjylland – KuPS 2-0 (Buksa 15, Osorio 19)

LIVE : Malmo – Sigma Omuluc 1-0 (Haksabanovic 8)

– fundașul Andres Dumitrescu este rezervă la oaspeți

LIVE : Brann – AEK Larnaca 0-1 (Angielski 16)

Ora 21:00 : Shkendija – Ludogoreț

Ora 21:00 : Zrinjkski – Utrecht

Ora 21:00 : Maccabi Tel Aviv – Dynamo Kiev

Ora 21:00 : Panathinaikos – Samsunspor

Ora 21:15 : Slovan Bratislava – Young Boys

Ora 21:30 : Lech – Genk

Ora 21:45 : Rijeka – PAOK

Ora 21:45 : Aberdeen – FCSB

Ora 22:00 : Lincoln – Braga

Programul competiției pentru sezonul 2025 – 2026

Cele 4 faze de calificare din Europa League se vor disputa în format tur-retur. În ceea ce privește programul din sezonul 2025 – 2026, acesta s-a deschis cu turul 1 (pe 10 iulie, respectiv 17 iulie). Turul 2 s-a desfășurat pe 24 iulie și pe 31 iulie , în timp ce play-off-ul se va disputa pe 21 și 28 august.

În prima parte din faza ligii, fiecare echipă va disputa câte 8 meciuri (4 acasă și 4 în deplasare). Ne vom putea bucura de primele meciuri din această fază în perioada 24-25 septembrie 2025, iar de ultimele pe 29 ianuarie 2026.

Ulterior, va începe runda de eliminare care va avea loc tur-retur (19 și 26 februarie 2026). Această fază va fi succedată de optimi (12 și 19 martie 2026), iar sferturile vor fi pe 9 și 16 aprilie 2026.

Competiția se va cerne către semifinalele (30 aprilie, respectiv 7 mai 2026), iar marea finală din acest sezon va avea loc la Istanbul, pe Beşiktaş Park (20 mai 2026).

Când vor avea loc tragerile la sorți

Programul tragerilor la sorți pentru sezonul 2025 – 2026 de Europa League a fost făcut public de UEFA. Astfel, pentru primele două tururi de calificare acestea au avut loc pe 17 și 18 iunie, iar pentru turul 3 de calificare și play-off au avut loc pe 21 iulie, respectiv 4 august.

Pentru meciurile din faza ligii, echipele calificate vor afla pe 29 august cu cine se vor duela, iar pentru prima fază eliminatorie tragerea la sorți se va desfășura pe 30 ianuarie 2026. Pentru optimi, sferturi, semifinale și finală, tragerile la sorți se vor face pe 27 februarie 2026.

FCSB în play-off-ul de calificare UEFA Europa League

După 3-1 cu Inter Escaldes în tur și 2-1 la returul din Andora, FCSB a obținut calificarea în cel de-al doilea tur preliminar din Champions League. Următorul adversar ieșit în calea roș-albaștrilor a fost Shkendija.

Ei bine, drumul lui FCSB în UEFA Champions League s-a terminat în turul 2 preliminar, Shkendija reușind să se impună atât în tur, cât și în tur cu scorul de 2-1. Pentru campioana României urmează duelul cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League.

Prima manșă a meciului din turul 3 preliminar al Europa League a avut loc joi, 7 august, în București, iar FCSB s-a impus cu 3-2. Returul a fost programat o săptămână mai târziu, pe 14 august, în Kosovo, iar roș-albaștrii s-au impus și de această dată, scor 1-3.

FCSB o va întâlni pe Abeerden în play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Meciurile decisive pentru calificarea în faza grupei principale vor avea loc pe 21 august (turul la Aberdeen, ora de start 21:45) și pe 28 august (returul pe Arena Națională, oră de start 21:30).

Cine transmite la TV în România Europa League

FCSB este singura echipă ale cărei meciuri din play-off-ul de calificare pentru Europa League sunt transmise în România la TV. Duelul roș-albaștrilor din turul 3 preliminar a stârnit un scandal imens,

Cât despre restul competiției, aceasta se va vedea grație posturilor Digi Sport și Prima Sport, care au cumpărat drepturile de televizare și pentru acest sezon din Europa League.

Vezi live video play-off-ul de calificare din Europa League pe FANATIK.RO

Pe FANATIK.ro ai la dispoziție toate informațiile necesare despre play-off-ul de calificare din Europa League. Poți vedea formațiile de joc, detalii importante dinaintea fluierului de start, desfășurarea partidelor importante în format live text și rezumatul video la finalul confruntărilor.

