Poli Iași – Rapid, etapa 7 Superliga. Echipa de start aleasă de Marius Șumudică. Săpunaru, titular!

Poli Iași – Rapid din etapa a 7-a a Superligii începe la 22:00 și poate reprezenta un moment extrem de important pentru oaspeți. Revenit în Giulești, Marius Șumudică nu ia în calcul alt rezultat decât victoria.

Live video Poli Iași – Rapid, etapa 7 Superliga. Scor live, actualizări în timp real, avancronică, live text și live blog de la Poli Iași – Rapid

UPDATE: Rapid a anunțat echipa de start la primul meci de la revenirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

Rapid: Siegrist – Manea, Săpunaru (C), Pașcanu, Braun – Oaidă, Papeau – Pop, Gojkovic, Petrila – Burmaz.

Rezerve: Aioani, Onea, Iacob, Blazek, Ignat, Iacob, Micovschi, Borza, Mendes, Vulturar, El Sawy, Hasani.

ADVERTISEMENT

Remiza 1-1 cu Dinamo a fost picătura care a umplut paharul, în cazul relației dintre Rapid și Neil Lennon. Tehnicianul nord-irlandez a fost demis de Dan Șucu, iar patronul alb-vișiniilor a decis să îl înlocuiască cu Marius Șumudică.

În vârstă de 53 de ani, antrenorul care a câștigat titlul cu Astra Giurgiu în 2016 revine pe banca tehnică a echipei sale de suflet . Șumudică a anunțat în repetate rânduri, la FANATIK SUPERLIGA că visează să se întoarcă în Giulești, iar dorința i s-a îndeplinit, în final.

ADVERTISEMENT

FANATIK.ro a prezentat al giuleștenilor sub comanda lui Șumudică. Câteva zeci bune de suporteri au fost prezenți la baza de pregătire a alb-vișiniilor. Tot site-ul nostru a anunțat în exclusivitate și faptul că Șumi contra lui Poli Iași.

Adversara din această rundă a Rapidului este Poli Iași, o echipă aflată în revenire de formă. Moldovenii au remizat 2-2 cu Dinamo, acum două etape, iar în runda precedentă au produs surpriza etapei, învingând-o pe FCSB cu 1-0 chiar în Ghencea! Așadar, Tony nu va fi deloc un oponent facil pentru Șumudică.

ADVERTISEMENT

Misiune grea pentru Șumi. De când nu a mai câștigat Rapid în deplasare

Misiunea noului antrenor al Rapidului este una deloc ușoară! Giuleștenii au avut parte de un start fals de sezon, sub conducerea lui Lennon, cu zero victorii în șase meciuri. Totuși, forma slabă a alb-vișiniilor este una care are rădăcini mult mai profunde.

Din ultimele 18 meciuri disputate pe plan intern, Rapid a câștigat doar două! Culmea, ambele victorii au venit contra campioanei en-titre, FCSB. A fost 4-0 în ultima etapă a sezonului regular 2023-2024 și 2-0 în ultima etapă a campionatului.

De remarcat că ambele victorii au fost reușite pe teren propriu. În deplasare, Rapid nu a mai câștigat în Superliga din 10 februarie, atunci când , după golul lui Damjan Djokovic, . Au trecut, așadar, șase luni și jumătate de la ultima victorie alb-vișinie pe teren străin!

Cine transmite la TV Poli Iași – Rapid, etapa 7 Superliga. Ora de start a partidei

Meciul Poli Iași – Rapid va începe la ora 22:00 și va fi transmis pe Prima Sport 1 și Digisport 1. Tototadă, poți vedea meciul LIVE VIDEO pe FANATIK.ro, precum și pe Prima Play și Digi Online, chiar și din străinătate.

Cine arbitrează Poli Iași – Rapid, în etapa 7 din Superliga

l-a desemnat la centru pentru acest meci pe George Cătălin Găman. Iată componența întregii brigăzi care va conduce Poli Iași – Rapid:

Arbitru central: George Cătălin Roman

Arbitru linii: Adrian Popescu și Marius Badea

și Arbitru de rezervă: Andrei Moroiță

Arbitru VAR: Szabolcs Kovacs

Asistent VAR: Ferencz Tunyogi

Echipe probabile Poli Iași – Rapid, etapa 7 Superliga

Un lucru este cert, înaintea redebutului lui Șumudică la Rapid: căpitanul Cristi Săpunaru va reveni în primul 11 al giuleștenilor. Iată cum arată echipele probabile pentru acest meci:

Poli Iași : Fernandez – Guilherme, Samayoa, Moreira, Atanaskoski – Bordeianu, Oum Gouet – Gheorghe, Roman, Tailson – Kamberi. Antrenor : Tony Da Silva

: Fernandez – Guilherme, Samayoa, Moreira, Atanaskoski – Bordeianu, Oum Gouet – Gheorghe, Roman, Tailson – Kamberi. : Tony Da Silva Rapid: Siegrist – Manea, Pașcanu, Săpunaru, Borza – Kait, Gojkovic – Pop, Hasani, Petrila – Burmaz. Antrenor: Marius Șumudică

Program și rezultate etapa 7 Superliga

Pe lângă meciul din Copou, runda a 7-a programează și alte partide interesante. Iată cum arată programul complet al etapei care se va încheia luni, 26 august:

Vineri, 23 august

ora 19:00 Petrolul – Oțelul Galați

Petrolul – Oțelul Galați ora 22:00 Poli Iași – Rapid (Prima Sport 1, Digisport 1)

Sâmbătă, 24 august

ora 19:00 Sepsi – Unirea Slobozia (Prima Sport 1, Digisport 1)

Sepsi – Unirea Slobozia (Prima Sport 1, Digisport 1) ora 22:00 Dinamo – Universitatea Craiova (Prima Sport 1, Digisport 1)

Duminică, 25 august

ora 19:00 CFR Cluj – FC Botoșani (Prima Sport 1, Digisport 1)

CFR Cluj – FC Botoșani (Prima Sport 1, Digisport 1) ora 22:00 FC Hermannstadt – FCSB (Prima Sport 1, Digisport 1)

Luni, 26 august

ora 19:00 Gloria Buzău – U Cluj (Prima Sport 1, Digisport 1)

Gloria Buzău – U Cluj (Prima Sport 1, Digisport 1) ora 22:00 UTA – Farul (Prima Sport 1, Digisport 1)

Clasament Superliga etapa 7

După șase etape, Rapid este una dintre marile dezamăgiri ale campionatului. Fără victorie în acest sezon de Superliga, giuleștenii sunt pe locul 12, la două puncte în urma ieșenilor lui Tony, renăscuți în ultimele două etape.

Cote la pariuri Poli Iași – Rapid

O veste bună pentru fanii rapidiști este că bookmakerii îi consideră favoriți la victorie, pe terneul ieșenilor. Cota pe 2 solist este 2,10. Remiza are cota 3,70, iar o victorie a gazdelor este cotată cu 3,40.

Casele de pariuri se așteaptă la un meci cu multe goluri în Copou. Cota pentru peste 2 goluri este 1,47, în timp ce varianta de sub 2 goluri are cota 2,80.

Cu cine joacă Poli Iași și Rapid în etapa a 8-a

În etapa a 8-a, Poli Iași va juca pe 31 august, de la ora 18:30 la Sibiu, contra lui FC Hermannstadt. Elevii lui Tony se întorc la locul faptei, acolo unde au produs o mare surprinză în play-out-ul sezonului 2023-2024.

Pentru Rapid și noul său antrenor urmează un nou meci foarte greu, tot în deplasare. Rapidiștii merg pe terenul liderului Universitatea Craiova. Meciul se va disputa tot pe 31 august, de la ora 21:30.

Vezi rezumat video și toate fazele din Poli Iași – Rapid. Actualizări în timp real

FANATIK.ro te așteaptă cu toate informațiile esențiale despre meciul dintre Poli Iași și Rapid. Aici găsești echipele de start imediat ce antrenorii le comunică oficial, precum și toate amănuntele premergătoare duelului din Copou.

La final, te așteptăm cu declarațiile celor implicați, inclusiv cu primele reacții ale lui Marius Șumudică, analize tari și clasamentul actualizat!