LIVE VIDEO România – Canada, amical pe Național Arena. Test pentru echipa lui Mircea Lucescu înainte de Mondiale

România va întâlni Canada vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, într-un meci amical găzduit de Arena Națională din București. Partida este un test important înaintea returului cu Cipru, în preliminariile CM 2026, care va avea loc zile mai târziu.

România – Canada, amical pe Național Arena

Amicalul România – Canada de pe Național Arena se poate dovedi un prilej excelent pentru „tricolorii” lui Mircea Lucescu înainte de deplasare în Cipru. Canada este o selecționată superioară din toate punctele de vedere ciprioților, iar un rezultat bun poate da moral României pentru a doua jumătate din preliminarii

Program de meci, ora de start România – Canada

Fluierul de start în amicalul România – Canada de pe Arena Națională se va da vineri, 5 septembrie, la ora 21:00.

Cele două naționale au făcut antrenamentele oficiale în cursul zilei de joi, după conferințele de presă.

Bilete România – Canada. Câți spectatori sunt așteptați pe Național Arena

Biletele la România – Canada s-au vândut rapid. Cele de la categoria 1 (tribune, inelele inferioare) s-au epuizat la scurt timp după punerea lor în vânzare. Mai sunt disponibile doar tichete la categoria 2 (prețuri între 10 și 75 de lei), categoria 3 (50 de lei) și categoria 4 (40 de lei). Dar și la „VIP albastru”, unde prețul unui bilet este de 400 de lei.

Conform site-ului FRF, la momentul redactării acestui material, mai erau disponibile 6.487 de bilete la categoria 2 (tribunele 1 și 2, inelul 3), 10.493 la categoria 3 (peluze, inele 1, 2 și 3), 1.913 la categoria 4 (peluze, inele 1 și 2), dar și 374 la VIP. În total, puțin peste 19.000 de tichete erau încă în vânzare.

La o capacitate de peste 55.000 de locuri, cât are Arena Națională, înseamnă că aproape două treimi din stadion este deja ocupat, inelele 1 și 2 fiind aproape complet ocupate. Însă, până la ora meciului, e de așteptat ca numărul de locuri goale să scapă considerabil.

În premieră, FRF a transmis informația tuturor celor care au achiziționat tichete care sunt pașii necesari pentru instalarea și folosirea aplicației.

Cine arbitrează România – Canada și ce brigadă a fost delegată

Belgianul Lothar D’Hondt a fost delegat la centru pentru meciul dintre România și Canada. Acesta îi va avea ca asistenți pe Romain Devillers și Nico Claes.

Primul 11 al României, ales de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători pentru meciurile contra Canadei și a Ciprului. Selecționerul trebuie să decidă dacă în amicalul contra americanilor merge pe primul 11 standard, pe cea mai bună echipă, sau va experimenta cu jucători mai puțin folosiți la echipa națională. Lotul fotbaliștilor convocați de selecționer include și trei jucători care ar putea debuta contra Canadei.

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Daniel Bîrligea s-a accidentat și ratează dubla cu Cipru și Canada, iar Andrei Borza a fost înlocuit cu Alex Chipciu.

România, pregătiri pentru Mondiale. Situația în grupa tricolorilor

România face parte din grupa H a preliminariilor pentru CM 2026, alături de Bosnia, Austria, Cipru și San Marino. Așadar o grupă de 5, motiv pentru care „tricolorii” stau în runda cu numărul 5, când se joacă San Marino – Bosnia și Austria – Cipru.

În acest moment, România se află pe locul 3 în grupa H, cu 6 puncte din 4 partide. A pierdut cu Bosnia (0-1 acasă) și Austria (1-2 în deplasare), câștigând cu San Marino (5-1 în deplasare) și Cipru (2-0 acasă).

Liderul grupei este Bosnia, cu punctaj maxim din 3 meciuri, urmată de Austria, 6 puncte din 6 posibile. Iar Cipru, 3 puncte în 3 partide, și San Marino, înfrângeri pe linie în primele 4 jocuri, completează clasamentul.

Ce testează Mircea Lucescu la meciul cu Canada

Mircea Lucescu va profita de ocazie pentru a-și testa ideile tactice înaintea deplasării din Cipru. Totodată, selecționerul are ocazia de debuta mai mulți jucători în tricoul naționalei.

Răzvan Sava de la Udinese, Andrei Borza de la Rapid și Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova sunt fotbaliștii convocați ce așteaptă primele minute sub tricolor.

Sava vine la lot după ce echipa sa a reușit să învingă Interul lui Cristi Chivu în ultima etapă de Serie A. Borza a avut un start de sezon foarte bun cu Rapid și e pe locul 2 în SuperLiga. Tânărul fundaș stânga de 19 ani este văzut ca viitorul titular pe acel post și singurul care îi poate face concurență lui Bancu de la Craiova.

Iar Ștefan Baiaram, 22 de ani, a fost, poate, cel mai important jucător al Universității Craiova în primele etape ale campionatului în care oltenii sunt lideri. Baiaram se află la prima convocare.

Cum ajunge România la Campionatul Mondial 2026

România speră la o nouă calificare la un Campionat Mondial după 28 de ani. Ultima prezență a fost în Franța, în 1998. Pentru a prinde un loc direct la CM 2026, „tricolorii” trebuie să câștige grupa din care fac parte.

Însă are și alternative. Pe varianta clasică a preliminariilor, . Varianta de rezervă este accesul la baraj pe ruta din Liga Națiunilor. România a avut victorii pe linie în Liga C și are șanse importante de a merge la baraj datorită parcursului din Nations League.

Istoricul meciurilor România – Canada. Statistică oficială

România – Canada din 5 septembrie nu va fi doar primul amical pentru Mircea Lucescu de la revenirea sa pe banca tehnică a echipei naționale. Ci și primul meci dintre cele două naționale.

Rezultate directe între cele două echipe

România și Canada nu s-au întâlnit niciodată în istoria lor, duelul de pe Arena Națională marcând o premieră pentru ambele selecționate. O partidă oficială între cele două ar fi fost imposibilă.

Geografic, România și Canada fac parte din confederații diferite, UEFA și, respectiv, CONCACAF, astfel că singura variantă pentru un meci oficial ar fi fost un turneu final de Cupă Mondială.

Însă, Canada s-a calificat doar la două asemenea competiții, în Mexic 1986 și Qatar 2022, ediții la care nu a fost prezentă și România.

Cine transmite la TV România – Canada

Amicalul România – Canada de pe Arena Națională se transmite în direct și la tv, pe postul Antena 1. Partida poate fi urmărită în format live text, cu informații transmise în timp de real de reporterii special FANATIK, prezenți pe stadion.

Cum poți vedea live stream online România – Canada. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

România – Canada se vede și online, live stream, pe platforma Antena Play. Românii din Diaspora pot accesa, prin abonament, serviciul de streaming pentru a urmări „tricolorii” lui Mircea Lucescu.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Dacă nu vrei să te uiți la meci, dar te interesează evoluția scorului, FANATIK te ține la curent cu modificările de pe tabelă și cu toată desfășurarea partidei, în format live text.

De asemenea, poți folosi aplicații și site-uri precum Soccerway, Flashscore sau Livescore pentru a primi notificări atunci când se marchează pe Național Arena în meciul amical dintre România și Canada.

Cote pariuri România – Canada

La casele de pariuri România este favorită în jocul amical cu Canada de pe National Arena. „Tricolorii” au cotă 2,22 la victorie, în timp ce oaspeții au primit 3,15. Remiza are un multiplicator de 3,40.

Pronosticuri ca „ambele marchează” la cotă 1,76 sau „peste 2,5 goluri” (1,87) se pot dovedi profitabile pentru pariori.

La fel și „1-2 goluri România” (1,60) și „peste 8,5 cornere în meci” (1,65) sunt variante de luat în seamă la amicalul România – Canada.

Live Blog: Urmărește în timp real România – Canada, amical de gală pe Național Arena

FANATIK va fi prezent pe Arena Națională la meciul amical România – Canada prin intermediul reporterilor săi speciali, care te țin la curent cu tot ce se întâmplă atât pe teren, cât și în afara lui.

Toate momentele importante vor fi pe site-ul nostru, care îți aduce inclusiv informații nesurprinse de camerele tv. Rămâi pe FANATIK.ro pentru a urmări partida în format live text și pentru a ști totul despre România – Canada.