LIVE VIDEO România – Moldova, amical pe Arena Națională. Doi tricolori de bază, OUT din lot! Ce numere și-au ales Kevin Ciubotaru și Lisav Eissat

România se pregătește de ultimele meciuri din campania de calificare la Mondialul american din 2026 cu o partidă amicală împotriva Republicii Moldova, programată pe Arena Națională.

UPDATE: Surpriză mare! Mircea Lucescu a anunțat lotul pentru partida amicală România – Moldova

Mircea Lucescu a anunțat lotul de jucători pe care se va baza în meciul amical cu Moldova și pare că se ține de promisiune. După ce „Il Luce” a anunțat că va da șanse mai multor jucători fără experiență la națională, el a decis să lase în afara lotului doi jucători extrem de importanți.

Andrei Rațiu, fotbalist titular în La Liga, și Andrei Burcă, stoper cu o vastă experiență la echipa națională, au fost lăsați în afara lotului de Mircea Lucescu, pentru a-i ține proaspeți în partida contra Austriei.

Așa arată lotul ales de Mircea Lucescu: Portari: Ștefan Târnovanu (12), Ionuț Radu (1), Răzvan Sava (16); Fundași: Cristi Manea (4), Mihai Popescu (3), Kevin Ciobotaru (2), Virgil Ghiță (5), Alexandru Chipciu (8), Vladimir Screciu (14), Raul Opruț (15), Lisav Eissat (24), Bogdan Racovițan (25); Mijlocași: Marius Marin (6), Ianis Hagi (10), Răzvan Marin (18), Olimpiu Moruțan (21), Cătălin Cîrjan (22), Vlad Dragomir (23), Alexandru Dobre (7); Atacanți: Daniel Bîrligea (9), Louis Munteanu (17), David Miculescu (11), Valentin Mihăilă (13), Florin Tănase (19), Dennis Man (20), Ștefan Baiaram (26)

România – Moldova, amical pe Național Arena

Joi, 8 octombrie 2025, de la ora 21:00, România va găzdui, în premieră la București, un meci din palmaresul oficial UEFA contra Moldovei. Privit ca o sărbătoare a prieteniei de FRF, acest meci amical a fost transformat într-un adevărat eveniment de Federație.

Program de meci, ora de start România – Moldova

Din acest motiv, porțile Arenei Naționale se vor deschide cu 3 ore înainte de fluierul de start, la ora 18:00. FRF și partenerii săi au pregătit mai multe surprize și activități în Arena Fanilor.

De la ora 19:00, este programat și un concert în fața stadionului. Pe scenă se vor afla Guess Who și Zdob și Zdub.

Bilete România – Moldova. Câți spectatori sunt așteptați pe Arena Națională

Chiar dacă prețurile biletelor pentru meciul România – Moldova au fost accesibile, . Vremea rea, în special, și faptul că e doar o partidă amicală cu un adversar modest au dus la un interes scăzut din partea suporterilor. Mai puțin de jumătate dintre tichetele disponibile se vânduseră cu câteva ore înainte de startul meciului.

Cel mai ieftin bilet costă 10 lei (pentru copii sub 15 ani), iar cel mai scump ajunge la 100 de lei în tribune, pe primele două inele. Doar la VIP au fost tichete scumpe, de 400 lei și 650 lei.

Cine arbitrează România – Moldova și ce brigadă a fost delegată

Arbitrul întâlnirii de pe Arena Națională va fi maltezul Ishmael Barbara. Iar conaționalii săi, Duncan Sultana și Luke Portelli, vor fi cei doi arbitri de linie. Românul Andrei Chivulete a fost ales ca al patrulea oficial.

Ishmael Barbara a fluierat și două partide ale reprezentantelor României în cupele europene în acest sezon. În preliminariile Champions League el a condus Inter Escaldes – FCSB 2-1 și, recent, Rakow – Universitatea Craiova 2-0.

Echipe probabile la România – Moldova

Amicalul cu Moldova e un prilej excelent pentru Mircea Lucescu să vadă la lucru mai mulți jucători. Și cum meciul decisiv cu Austria bate la ușă, selecționerul a precizat la conferința de presă că va menaja o parte dintre „tricolori”.

„Dacă ne gândim la meciul de duminică (n.r. – contra Austriei)… Ianis și Rațiu nu s-au antrenat două zile. Nu poți spune că după meciul cu Moldova, pe un teren greu, te refaci în două zile. Cinci-șase jucători trebuie să-i las deoparte, să fie proaspeți pentru meciul cu Austria”, a spus Mircea Lucescu.

Primul 11 al României, ales de Mircea Lucescu

În primul 11 al României s-ar putea număra și mai mulți debutanți. Lisav Eissat, de origine israelian, Kevin Ciubotaru și Cătălin Cîrjan sunt la prima convocare.

În timp ce Răzvan Sava și Ștefan Baiaram au mai fost în lot, dar nu au debutat până în acest moment. Sava se luptă pentru titularizare cu Târnovanu de la FCSB și Ionuț Radu de la Celta Vigo. Dar despre ultimul Mircea Lucescu a precizat că a venit cu probleme la un deget.

România, pregătiri pentru Mondiale. Situația în grupa „tricolorilor”

După meciul cu Moldova, România intră în linie dreaptă spre finalul campaniei de calificare la CM 2026. Urmează Austria peste 3 zile, iar apoi Bosnia și San Marino luna viitoare.

„Tricolorii” sunt pe locul 3 în grupa H și au șanse extrem de mici de a mai prinde prima poziție, singura care duce direct în Mexic, SUA și Canada anul viitor. Bosnia și Austria au câte 12 puncte, în timp ce România a adunat doar 7. Clasamentul complet al grupei H:

Bosnia – 12 puncte, 5 meciuri Austria – 12 puncte, 4 meciuri ROMÂNIA – 7 puncte, 5 meciuri Cipru – 4 puncte, 5 meciuri San Marino – 0 puncte, 5 meciuri

Cum ajunge România la Campionatul Mondial 2026

După cum spuneam anterior, . O misiune matematic realizabilă, dar practic aproape imposibilă.

În schimb, selecționata noastră are și variantele barajului. Prima șansă ar fi locul secund în grupa H și un meci mai ușor, cel puțin în teorie. Cealaltă posibilitate este barajul în urma parcursului din Liga Națiunilor. Dar, în acest caz, România nu va fi cap de serie și lucrurile se complică.

Istoricul meciurilor România – Moldova. Statistică oficială

România și Moldova nu s-au întâlnit niciodată într-un meci oficial. Totuși, între cele două selecționate s-au disputat mai multe partide amicale, iar palmaresul este de partea României.

Rezultate directe între cele două echipe

1 iunie 1996 România – Moldova 3-1

3-1 6 iunie 1998 România – Moldova 5-1

5-1 7 februarie 2007 România – Moldova 2-0

2-0 14 februarie 2015 România – Moldova 2-1

2-1 20 noiembrie 2022 Moldova – România 0-5

Cine transmite la TV România – Moldova

Antena 1 și Prima TV dețin drepturile de transmisie live pentru partidele echipei naționale. Alternativ, unul dintre cele două posturi difuzează în direct meciurile României, iar pentru partida cu Moldova este rândul celor de la Prima TV.

Astfel telespectatorii români au posibilitatea să urmărească România – Moldova în direct la TV exclusiv pe Prima TV.

Cum poți vedea live stream online România – Moldova. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

România – Moldova poate fi urmărită și online, prin intermediul platformelor de streaming. Prima Play, Orange TV Go și Digi Online au dreptul de a redifuza în timp real online conținutul Prima TV, deci meciul poate fi văzut pe oricare dintre cele trei.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Microbiștii ce vor doar să fie la curent cu evoluția scorului, fără a urmări partida propriu-zis, pot face acest lucru pe FANATIK, care pune la dispoziție desfășurarea meciului fază cu fază, în format live text. Toate schimbările de scor, marcatorii și informațiile importante vor fi cuprinse în live blogul partidei pe FANATIK.ro.

De asemenea, evoluția scorului poate fi urmărită și pe site-urile specializate în astfel de conținut. Spre exemplu FlashScore, LiveScore sau SoccerWay oferă scorul live.

Cote pariuri România – Moldova

N-ar trebui să fie o surpriză faptul că România este favorită certă în fața naționalei Republicii Moldova. „Tricolorii” conduși de Mircea Lucescu au doar 1,32 la victorie, în timp ce vecinii de peste Prut primesc o cotă de 8,30 pentru un succes pe Arena Națională. Remiza e cotată la 5,20.

Alte variante de pariuri la acest meci, pronosticuri ce se pot dovedi profitabile sunt „peste 1,5 goluri România” la cotă 1,47, „gol marcat în ambele reprize” – 1,64 și „NU marchează ambele echipe” – 1,61.

Live Blog: Urmărește în timp real România – Moldova, amical de gală pe Național Arena

FANATIK îți aduce toate detaliile despre partida România – Moldova. Rămâi pe site-ul nostru pentru a afla tot ce se întâmplă pe Arena Națională înainte, în timpul și după finalul meciului.

Reacțiile protagoniștilor, declarațiile de presă ale selecționerului Mircea Lucescu și ale celor mai importanți fotbaliști sunt pe FANATIK.