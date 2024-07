România – Olanda, optimi EURO 2024. Rezumat video, scor live și statistici. O țară întreagă susține ”Generația de Suflet”. Acum ori niciodată!

România – Olanda se dispută în optimile de finală EURO 2024 din Germania, iar o țară întreagă visează ca ”Generația de Suflet” să se califice în ”sferturile” Campionatului European, acolo unde doar ”Generația de Aur” a mai ajuns la turneul final din 2000. Ar fi pentru a patra oară când naționala României s-ar număra printre primele opt națiuni fotbalistice de pe continent.

Meciul România – Olanda poate intra în istoria marilor performanțe ale reprezentativei noastre, care a mai uimit Europa în 1972, când generația lui Rică Răducanu, Cornel Dinu, Mircea Lucescu sau Anghel Iordănescu a jucat sferturi și a ratat prezența în ”careul de ași” după trei meciuri dramatice cu Ungaria. Pe atunci, turneul final EURO se disputa doar din faza semifinalelor. România a mai ajuns în elita continentală la EURO 1984, când Campionatul European din Franța s-a disputat doar cu opt echipe.

Cine transmite România – Olanda la TV, din optimile EURO 2024. Ora de start a jocului

România – Olanda, așa cum a denumit selecționerul Edi Iordănescu confruntarea cu batavii din optimile de finală ale EURO 2024, se dispută marți, 2 iulie, de la ora 19:00.

Cum poți vedea România – Olanda live stream online. Metoda e valabilă și pentru românii din diasporă

Partida România – Olanda din optimile EURO 2024 poate fi urmărită și în format online.

Cine e arbitru la România – Olanda, optimi EURO 2024

Arbitrul în vârstă 43 de ani are un trecut controvesat. În 2005, pe când era asistent, Felix Zwayer a fost implicat într-un scandal de trucare de meciuri pentru pariuri și a fost suspendat 6 luni.

Acesta a devenit arbitru FIFA trei ani mai târziu, în 2012. Centralul din Germania a mai arbitrat naționala României în 2018, într-un meci cu Muntenegru, disputat la Podgorica, în Liga Națiunilor, câștigat de tricolori cu 1-0.

Felix Zwayer a arbitrat finala Ligii Națiunilor din 2023 Croația – Spania, câștigată de iberici la loviturile de departajare. Zwayer este broker imobiliar și locuiește în Berlin.

Arbitru: Felix Zwayer (Germania)

Asistenți: Stefan Lupp, Marco Achmüller (Germania)

Arbitru de rezervă: Daniel Siebert (Germania)

Arbitru VAR: Bastian Dankert (Germania)

Asistenți VAR: Christian Dingert (Germania), Jérôme Brisard (Franța).

Orașul și stadionul pe care se disputa România – Olanda din optimile de finală de la EURO 2024

România – Olanda se joacă la Munchen pe ”Allianz Arena”, stadion denumit de UEFA pe timpul EURO 2024 ”Football Arena”. Tricolorii au mai jucat pe bijuteria SF a lui Bayern Munchen, cu Ucraina, scor 3-0, pe 17 iunie. La turneul final arena va avea o capacitate de 66.000 de locuri. Accesul spectatorilor în tribune va fi permis cu 3 ore înainte de startul partidei.

La Munchen s-au mai jucat: Germania – Scoția, România – Ucraina, Slovenia – Serbia, Danemarca – Serbia. Aici mai este programată semifinale din 9 iulie Spania/Germania – Portugalia – Slovenia/Franța – Belgia.

Echipe probabile România – Olanda la EURO 2024, optimi de finală

Din informațiile FANATIK, față de meciul cu Slovacia. Vasile Mogoș, fundaș stânga, în locul lui Nicușor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, și Dennis Man. Extrema dreaptă de la Parma ar urma să-și reia locul în echipă, iar Ianis Hagi să fie mutat în banda stângă.

De partea cealaltă, se preconizează ca Ronald Koeman să facă o schimbare la mijlocul terenului pentru meciul cu România din optimile de finală de la EURO 2024, față de jocul pierdut cu Austria. Este de așteptat ca selecționerul Olandei să-l treacă pe banca de rezerve pe mijlocașul lui PSV Eindhoven, Joey Veerman.

De asemenea, vedeta lui Paris Saint-Germain, Xavi Simons, va fi mai mult ca sigur reactivat ca titular, într-o linie de mijloc cu Tijjani Reijnders și Jerdy Schouten.

Koeman îl are la dispoziție și pe atacantul de la Bologna, Joshua Zirkzee, care s-a recuperat după ce s-a confruntat cu probleme medicale.

România: Niță – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș – M. Marin – Man, R. Marin, Stanciu, I. Hagi – Drăguș

Olanda: Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake – Reijnders, Schouten, Simons – Frimpong, Depay, Gakpo

Golgheteri – top marcatori și pase decisive România și Olanda

Naționala României a marcat patru goluri în cele trei meciuri disputate în grupa E, trei dintre ele în victoria de senzație din meciul inaugural cu Ucraina (3-0). Olanda, considerată printre favoritele la câștigarea trofeului, nu a avut o prestație convingătoare și a înscris de patru ori în grupa cu Franța, Austria și Polonia.

Răzvan Marin (2 goluri – România)

Cody Gakpo (2 goluri – Olanda)

Dennis Man (2 pase decisive – România)

Ake (2 pase decisive – Olanda)

Cei mai duri jucători din România și Olanda. Topul cartonașelor, cine riscă suspendarea în sferturi

România a încasat șapte cartonașe în primele trei meciuri din faza grupelor. Nicușor Bancu a luat două, primul în meciul cu Ucraina, al doilea cu Slovacia. Edi Iordănescu, și el avertizat pentru proteste, are patru jucători la limita suspendării pentru sferturi, în cazul unui al doilea avertisment în meciul cu Olanda. Aceștia sunt Răzvan Marin, Marius Marin, Andrei Burcă și George Pușcaș.

Naționala Olandei este una dintre cele mai disciplinate de la EURO 2024. Batavii au primit doar două catonașe galbene, niciunul roșu. Veerman și Schouten sunt pasibili de suspendare în sferturi.

R. Marin, M. Marin, Burcă, Pușcaș, Edward Iordănescu (1 cartonaș galben – România)

Veerman, Schouten (1 cartonaș galben – Olanda)

Schimbări România față de ultimul joc din grupe. Jucători accidentați sau suspendați. Ce absențe are România

Nicușor Bancu, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, va lipsi de la meciul România – Olanda din optimile EURO 2024. Fundașul stânga de la Universitatea Craiova va fi înlocuit cel mai probabil cu Vasile Mogoș, fundaș dreapta de meserie, de la CFR Cluj. O altă schimbare pe care selecționerul României, Edi Iordănescu, o preconizează față de ultimul meci din grupă, cu Slovacia, este introducerea lui Dennis Man în extrema dreaptă și mutarea lui Ianis Hagi în banda stângă. cu o prestație

Nicușor Bancu – suspendat pentru cumul de cartonașe galbene

Schimbări Olanda. Jucători care lipsesc din echipa Olandei

Ronald Koeman îl va scoate mai mult ca sigur din echipă pe mijlocașul lui PSV Eindhoven, Joey Veerman, pe care l-a schimbat în minutul 35 al meciului cu Austria (2-3) și l-a făcut să plângă. Este de așteptat să reapară în primul 11 vedeta batavă de la Paris Saint-Germain, Xavi Simons.

Cum s-a calificat în optimi România

Naționala României s-a calificat în optimi de pe primul loc în grupa E. Tricolorii au acumulat patru puncte, la fel ca toate celelalte trei adversare, Belgia, Slovacia, Ucraina, dar cu un golaveraj superior. Este prima dată când România câștigă o grupă la Campionatul European.

Rezultatele înregistrate de România în grupa E:







Cum a ajuns în optimi Olanda

Olanda a pătruns în optimi printre cele mai bune patru echipe de pe locul 3. ”Portocala Mecanică” a făcut patru puncte în grupa D și a terminat după Austria (6 p) și Franța (5 p). Naționala pregătită de Ronald Koeman (61 de ani) a obținut o singură victorie, împotriva ultimei clasate, Polonia.

Rezultatele înregistrate de Olanda în grupa D:







Cu cine ar juca în sferturi câștigătoarea dintre România și Olanda

Cîștigătoaroarea din România și Olanda va juca în sferturi cu învingătoarea din meciul Austria – Turcia. Tricolorii au o șansă uriașă de a scrie o pagină de aur în istoria echipei naționale. Singura echipă de top care se mai află pe partea de tablou a României este Anglia, selecționata care s-a calificat în sferturi după o victorie norocoasă în optimi, 2-1 în prelungiri cu Slovacia, după ce a fost condusă cu 1-0 și a egalat în ultima secundă a timpului regulamentar.

Program și rezultate optimi EURO 2024 Germania

: 29 iunie, Berlin

: 29 iunie, Dortmund

Anglia – Slovacia: 30 iunie, Gelsenkirchen

Spania – Georgia: 30 iunie, Koln

Franța – Belgia: 1 iulie, ora 19:00, Düsseldorf

Portugalia – Slovenia: 1 iulie, ora 22:00, Frankfurt

România – Țările de Jos: 2 iulie, ora 19:00, Munchen

Austria – Turcia: 2 iulie, ora 22:00, Leipzig

Cele mai tari declarații înainte de România – Olanda

Selecționerul României, Edi Iordănescu, este conștient că Olanda este favorită. “În mod cert ne aflăm în faţa celei mai mari provocări din parcursul nostru împreună. O spune istoricul duelurilor cu Olanda, o spun valorile individuale ale adversarului, experienţa lui uriaşă în astfel de contexte la acest nivel. Tot ce am cucerit până acum am cucerit cu realism: da, Olanda e favorită.

Iar tot ce am cucerit până acum am cucerit prin unitate, ambiţie şi sacrificiu. Acum e nevoie de unitate în fiecare secundă, ambiţie fără precedent şi sacrificiu total într-o singură direcţie. Dacă înaintea fiecărui meci de la EURO am spus că băieţii sunt pregătiţi, acum spun că sunt pregătiţi, dar e nevoie şi de un răspuns din partea lor pe care nu pot să-l ofer decât după meci. Un răspuns pe care nimeni nu ni-l poate oferi acum în afară de ei: cât de tare ne dorim mai mult?”, a afirmat Iordănescu

“Ceea ce am obţinut până acum nu e deloc puţin. Dar cei care îşi iau soarta în propriile mâini, ca bărbaţi adevăraţi, sunt cei care nu se mulţumesc nici cu mult, nici cu puţin. Sunt cei care vor tot! Când milioane de români cântă în acelaşi timp cu jucătorii imnul nostru, e un vers care azi contează mai mult ca oricând pentru noi: ‘Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă soarte’. E un meci de acum ori niciodată, acesta e adevărul. Cu care te întâlneşti o dată în viaţă. Iar dacă grupul va reacţiona după chipul în care a fost construit şi a performat, atunci îşi va croi cu adevărat o soartă. Un destin”,

Selecționerul Olandei, Ronald Koeman, se teme că Olanda ar putea fi eliminată de România dacă nu-și ridică nivelul arătat în meciurile din grupă: “Trebuie să găsim marţi răspunsurile potrivite pentru că miza este mare. Ar putea fi chiar finalul pentru noi. Evident că nu este ceea ce ne dorim, dar s-ar putea întâmpla dacă nu jucăm mai bine faţă de cum am făcut-o până acum”, a avertizat selecţionerul olandez Ronald Koeman.

Cote la pariuri România – Olanda

Olanda este mare favorită la casele de pariuri pentru meciul cu România din optimile EURO 2024. Neînvinsă în ultimii 17 ani de tricolori, ”Portocala Mecanică” are o cotă de 1.45, în timp ce calificarea României în sferturile de finală EURO 2024 are o cotă de 8.50. Alte case de pariuri din România, le-au acordat tricolorilor cota 9 pentru o victorie, ceea ce înseamnă că echipa națională ar avea 11% șanse să elimine Olanda și să ajungă printre cele mai bune opt naționale din Europa.

Vezi rezumat video și toate fazele din România – Olanda. Update în timp real Euro 2024

FANATIK vă ține la curent cu cele mai importante informații înainte și după meciul România – Olanda, dar și despre celelalte partide din optimile de finală de la turneul final din Germania.

Toate partidele pot fi urmărite live text pe site-ul FANATIK.RO. Trimișii speciali transmit de cele mai interesante informații de la fața locului. Toate fazele și momentele importante ale meciului vor fi relatate în timp real.

8.50 este cota SUPERBET pentru victoria României împotriva Olandei