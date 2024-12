România – Polonia în grupele principale de la Euro 2024 de handbal feminin, live de la 16:30. “Tricolorele“ păstrează speranțe pentru locul 3

România – Polonia la Euro 2024 de handbal feminin este ultima partidă pe care “tricolorele“ antrenate de Florentin Pera o vor juca în grupele principale ale competiției. Echipa noastră are nevoie de o victorie pentru a mai păstra șanse la ocuparea locului 3.

Live video România – Polonia la Euro 2024 de handbal feminin. Victoria este obligatorie

Parcursul României la Euro 2024 de handbal feminin a fost unul net peste așteptările tuturor. Cu un lot bazat pe foarte multe jucătoare tinere și rămasă fără Cristina Neagu, care și-a anunțat retragerea, România a reușit să facă o figură excelentă.

ADVERTISEMENT

În grupa preliminară, “tricolorele“ au învins Cehia și Serbia, pierzând doar contra reprezentativei statului Muntenegru. Calificată în grupa principală, România a debutat cu o înfrângere onorabilă, 25-30 cu Franța. A urmat victoria entuziasmantă, 25-23, contra Suediei, după care Ungaria ne-a învins categoric, cu 37-29.

Înaintea ultimei etape, “tricolorele“ păstrează doar șanse la o clasare pe locul 3, care ar duce în finala pentru locurile 5-6. Totul depinde de meciul cu Polonia, dar și de confruntarea dintre Suedia și Muntenegru. România are nevoie de o victorie clară contra ultimei clasate, iar apoi trebuie să spere că .

ADVERTISEMENT

Este un scenariu fantezist, care ar presupune realizarea unui clasament în trei (România, Suedia, Muntenegru), avantajos pentru echipa noastră. Chiar dacă șansa este infimă, elevele lui Florentin Pera vor să își facă datoria și să mai adune o victorie, care le-ar duce în primele 8 echipe ale continentului.

Clasament grupele principale de la Euro 2024

Înaintea meciurilor din ultima etapă, Ungaria și Franța și-au asigurat deja calificarea în semifinale. Din grupa a doua, vor merge mai departe Norvegia și Danemarca sau Olanda. Dramatismul se anunță a fi la cote maxime în ultima etapă, deoarece danezele și olandezele sunt la egalitate de puncte și au meci direct. Iată cum se prezintă ierarhia în grupele de la Euro 2024 de handbal feminin:

ADVERTISEMENT

Cine televizează meciul România – Polonia de la Euro 2024

Meciul dintre Polonia și România din etapa 4 a grupelor principale Euro 2024 . Meciul va începe la ora 16:30 și va putea fi găsit și pe Prima Play și Digi Online, platformele virtuale ale difuzorilor.

FANATIK.ro îți oferă România – Polonia LIVE TEXT. Aici găsești partida fază cu fază, iar la final te așteptăm cu ierarhia actualizată și reacțiile jucătoarelor și ale selecționerului Florentin Pera.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri pentru meciul România – Polonia

La pariuri, echipa noastră are prima șansă la victorie. Polonia a pierdut toate meciurile jucate în grupa principală, iar o victorie “tricoloră“ are cota 1,47. Remiza este cotată cu 8,75, în timp ce un succes al polonezelor are cota 3,80.

Pariorii care vor să mizeze pe goluri, au posibilitatea să parieze că vor fi peste 51,5 goluri, la o cotă de 1,50. Cei mai optimiști, au posibilitatea să parieze și pe victoria Suediei contra Muntenegrului. Cota pe nordice este 1,23!

Vezi live video Sudia – România la Euro 2024 de handbal feminin, rezumat și reacții

Pe FANATIK.ro găsești toate detaliile despre meciul României contra Poloniei. Aici ai acces la informații la minut despre meci, marcatori și cum se modifică în timp real ierarhia grupei din care face parte echipa noastră.

La final, pe site-ul nostru vei găsi toate reacțiile celor implicați și detalii despre viitorul selecționerului Florentin Pera. Îți vom oferi și analiza completă a parcursului “tricolorelor“ în cadrul turneului!