LIVE VIDEO România – San Marino în preliminariile CM 2026. Surpriză pregătită de Mircea Lucescu! Unul dintre cei mai buni jucători cu Bosnia, out din lot!

ADVERTISEMENT

Naționala României întâlnește San Marino la Ploiești în ultima partidă din grupa H a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu doresc să încheie grupa cu o victorie, după eșecul dur din Bosnia (1-3), meci la finalul căruia România a pierdut orice șansă de a ocupa locul 2 în grupă. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile.

România a arătat foarte bine în prima repriză cu Bosnia & Herțegovina, iar doi dintre cei mai buni jucători au fost Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă. Atacantul lui Rizespor a performant extraordinar în primele 45 de minute, chiar pasându-i decisiv atacantului lui FCSB la golul prin care „tricolorii” au deschis scorul. Pentru meciul cu San Marino, care nu mai are nicio miză reală, extrema stângă a fost lăsată în afara lotului. Acesta este lotul ales de „Il Luce”, conform UEFA:

ADVERTISEMENT

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

ADVERTISEMENT

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ADVERTISEMENT

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

România – San Marino, etapa 10, preliminarii Cupa Mondială 2026

Marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45, România va întâlni San Marino pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești în ultima etapă a grupei H din preliminariile europene pentru Cupa Mondială din 2026. Duelul este doar unul de palmares, deoarece ambele formații știu deja pe ce poziție vor încheia această grupă.

ADVERTISEMENT

După eșecul suferit la Zenica cu Bosnia (1-3), „tricolorii” au rămas cu 10 puncte și vor încheia seria pe poziția a 3-a. De cealaltă parte, San Marino a pierdut toate cele șapte meciuri pe care le-a disputat până acum și va termina grupa pe ultimul loc, indiferent de rezultatul care se va înregistra la Ploiești.

Program de meci, ora de start România – San Marino

Toate cele aproximativ 15.000 de bilete puse la dispoziția fanilor români pentru partida cu San Marino s-au epuizat, așadar „tricolorii” vor fi susținuți de un stadion plin la Ploiești. Ca și toate celelalte meciuri programate marți în preliminariile europene, duelul se va disputa începând cu ora 21:45.

Cine arbitrează România – San Marino. Ce brigadă a fost delegată

UEFA a delegat o brigadă din Finlanda pentru partida România – San Marino. Mohammed Al-Emara se va afla la centru, asistenți vor fi Turkka Valjakka și Mika Lamppu, iar al patrulea oficial va fi Peiman Simani. În camera VAR se vor afla doi arbitri din Italia, Michael Fabbri și Federico La Penna.

Născut în Arabia Saudită din părinți irakieni, Mohammed Al-Emara (33 de ani) a plecat în Finlanda alături de familie când avea doar 2 ani. Acesta a fost declarat cel mai bun arbitru din campionatul Finlandei de șase ori consecutiv, între 2018 și 2023, cei care au votat pentru acest premiu fiind chiar fotbaliștii. Finlandezul este arbitru FIFA din 2021, însă nu a condus până acum vreun meci în care a fost implicată o formație din România, indiferent că este vorba de cluburi sau echipe naționale.

Echipe probabile România – San Marino

Cel mai probabil, Mircea Lucescu va produce mai multe modificări în primul 11 față de meciul din Bosnia, ținând cont de calitatea adversarului, dar și de faptul că echipa națională nu mai are șanse la locul 2 în grupă. Evident, , care a și părăsit cantonamentul naționalei după cartonașul roșu încasat la Zenica.

Clasament grupă România

După rezultatele înregistrate sâmbătă, Austria a rămas pe primul loc în grupă și are un avantaj de 2 puncte față de a doua clasată Bosnia. Cele două se vor întâlni în ultima rundă la Viena, iar gazdele au nevoie de cel puțin o remiză pentru a obține calificarea directă la Cupa Mondială. România are 10 puncte momentan și va încheia grupa pe locul 3. Cipru, care stă în ultima etapă, are 8 puncte și va termina pe 4, iar San Marino va rămâne pe ultimul loc.

Cum ajunge România la CM 2026

, așadar va participa la baraj datorită parcursului din Liga Națiunilor. Din această postură, „tricolorii” vor fi repartizați în urna 4, ultima, și vor întâlni în semifinală o formație din urna 1, duelul urmând a avea loc în deplasare.

Italia, Turcia, Ucraina și Polonia sunt echipele care se vor afla, cel mai probabil, în prima urnă, însă în funcție de rezultatele de marți aici ar putea ajunge și alte formații puternice de pe continent, precum Danemarca sau Austria. Barajele se vor disputa în 2026: semifinalele vor avea loc pe 26 martie, iar finalele pe 31 martie.

Rezultate directe între cele două echipe

România și San Marino s-au întâlnit de patru ori în istorie, trei dintre meciuri fiind oficiale, iar „tricolorii” s-au impus de fiecare dată. Primele partide directe au avut loc în preliminariile EURO 1992. România a câștigat cu 6-0 la București (marcatori Sabău, Mateuț, Răducioiu, Lupescu, Badea și Petrescu), însă duelul de la Serravalle a fost mai complicat. Scorul la pauză a fost 1-1, după două penalty-uri transformate de Pasolini, respectiv Hagi, dar România a mai înscris de două ori în partea secundă (prin Răducioiu și un autogol al lui Matteoni) și s-a impus cu 3-1.

Apoi, cele două echipe s-au întâlnit în 2011, într-un meci amical, pe terenul naționalei din San Marino. România s-a impus la limită, scor 1-0, după un gol marcat de Ovidiu Herea în minutul 72. În fine, ultimul meci direct a avut loc în preliminariile actuale, și a fost câștigat cu 5-1 de „tricolori” la Serravalle. Zannoni a punctat pentru gazde, iar pentru România au înscris Cevoli (autogol), Mihai Popescu, Răzvan Marin, Ianis Hagi și Denis Alibec.

Cine transmite la TV România – San Marino

Fanii care nu se vor afla pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești vor putea urmări meciul dintre România și San Marino din preliminariile Cupei Mondiale la Antena 1.

Cum poți vedea live stream online România – San Marino. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Meciul dintre România și San Marino nu va fi transmis doar la TV. Românii din străinătate vor putea urmări partida și pe platforma AntenaPlay. Românii din diaspora își pot face rapid un cont, iar aplicația funcționează atât pe telefoane și tablete, cât și pe laptopuri și Smart TV-uri.

Cote pariuri România – San Marino

Evident, naționala României este mare favorită în duelul cu San Marino, cota pentru victoria „tricolorilor” fiind de 1.03. Un succes al oaspeților ar reprezenta una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului european, cota pentru ca acest lucru să se întâmple fiind de 45.00. În fine, o remiză are cota 16.00. Cel mai probabil, se vor înscrie multe goluri la Ploiești, cota pentru „Peste 4.5 goluri” fiind de 1.97.

Live Blog: Urmărește în timp real România – San Marino, preliminarii CM 2026

FANATIK îți aduce toate detaliile despre partida România – San Marino. Rămâi pe site-ul nostru pentru a afla tot ce se întâmplă pe „Ilie Oană” înainte, în timpul și după finalul meciului. Reacțiile protagoniștilor, declarațiile de presă ale selecționerului Mircea Lucescu și ale celor mai importanți fotbaliști sunt pe FANATIK.