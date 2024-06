România – Slovacia, în grupa E la EURO 2024. Egalul califică ambele echipe în optimi

LIVE VIDEO România – Slovacia EURO 2024, adică meciul care îi poate duce pe tricolori în optimi. Ambele echipe au câte trei puncte, la fel ca și celelalte două naționale din această serie foarte echilibrată, Belgia și Ucraina.

Live video România – Slovacia. Toate calculele si scenariile calificarii pentru meciurile decisive din grupa E

Egalul este rezultatul care ar asigura accederea în fazele eliminatorii atât pentru România, cât și pentru Slovacia, indiferent de scorul meciului Ucraina – Belgia.

În situația în care toate cele patru reprezentative ar termina grupa cu patru puncte, mai departe ar merge România, Belgia, de pe primele două locuri, și Slovacia, care ar fi una dintre cele mai bune patru locuri 3. Ucraina ar fi eliminată din cauza golaverajului negativ.

Cum se califică Slovacia în optimile EURO 2024

Slovacia are trei puncte, golaveraj 2-2, după ce a învins surprinzător Belgia, scor 1-0, în meciul inaugural, și a pierdut confruntarea cu Ucraina, 1-2. Naționala lui Francesco Calzona se califică sigur în optimi dacă se impune sau face egal cu România. Cu o victorie poate merge mai departe de primele două locuri, iar cu un punct de pe poziția a treia.

Slovacii pot trece de grupe și dacă pierd în fața tricolorilor, cu condiția însă ca Ucraina să câștige jocul cu Belgia, astfel încât la egalitate de puncte cu ”Diaviolii roșii” ar termina pe 3, grație victoriei directe.

Cum se califică România în optimile EURO 2024

Tricolorii pregătiți de Edi Iordănescu au două opțiuni pentru a se califica sigur în optimi:

Victoria le-ar asigura locul 1 sau 2. Locul 1, dacă în celălalt meci Ucraina învinge Belgia sau se termină egal.

Egalul poate plasa România pe locul 1, la golaveraj, dacă Ucraina – Belgia se încheie nedecis, dar cu același scor ca Slovacia – România. Altfel, dacă Belgia face egal cu mai multe goluri decât România, coborâm pe 2.

România ar putea intra în optimi și în cazul unei nedorite înfrângeri în fața Slovaciei. Acest lucru ar fi posibil doar dacă Belgia învinge Ucraina. Cu trei puncte, la egalitate cu Ucraina, ne-am clasa pe locul 3, datorită victoriei din meciul direct, scor 3-0. Altfel, dacă pierdem cu Slovacia, iar Ucraina ia punct sau învinge Belgia, terminăm pe 4 și plecăm acasă. La egalitate de puncte cu Belgia, ”Diavolii roșii” au avantajul victoriei împotriva României.

În acest moment, România, care este lidera grupei E cu trei puncte și golaveraj 3-2, este mai bine plasată decât două echipe care au terminat pe locurile 3 în grupele A și B: Ungaria – 3 puncte (golaveraj 2-5), respectiv Croația – două puncte.

În postură de câștigătoare de grupă România ar juca în optimi pe 2 iulie, la Munchen, cu locul 3 din una din grupele A (Ungaria), B (Croația), C (Anglia, Danemarca, Slovenia, Serbia), D (Olanda). De pe locul 2 tricolorii s-ar duela, la Dusseldorf, cu locul 2 din grupa D (Franța), iar dacă s-ar clasa pe 3 ar da peste Spania, cea mai în formă echipă de la EURO 2024, pe 30 iunie, la Koln.

Cine transmite Slovacia – România la TV, din grupa E de la EURO 2024. Ora de start a jocului

Partida Slovacia – România are loc miercuri, 26 iunie, de la ora 19:00, și poate fi vizionată în direct la PRO TV. Tricolorii, calificați la EURO 2024 după opt ani de absență de la turneele finale, au nevoie de cel puțin un punct pentru a fi siguri de prezența în optimi. Celălalt meci din grupă, Ucraina – Belgia se dispută la aceeași oră.

Cum poți vedea Slovacia – România live stream online

Meciul Slovacia – România din runda a treia a grupei E de la EURO 2024 poate fi urmărit și online. Întâlnirea de la Frankfurt va fi transmisă pe platforma voyo.ro, unde pot fi vizionate în direct și în reluare toate partidele de la turneul final din Germania. Slovacia – România, cu începere de la ora 19:00, va fi LIVE VIDEO și pe site-ul FANATIK.RO.

Cine e arbitru la Slovacia – România

Slovacia – România, al treilea meci din Germania al tricolorilor, va fi condus de o brigadă din Germania, avându-l la centru pe Daniel Siebert (40 de ani). Arbitru FIFA din 2015, Daniel Siebert nu a mai arbitrat niciodată naționala României, dar a condus un meci al Slovaciei, la EURO 2020, cu Suedia, 1-0 pentru scandinavi. Daniel Siebert a oficiat și la CM 2022 din Qatar. Daniel Sibiert a oficiat în 2016 meciul FCSB – Sparta Praga, scor 1-1, din preliminariile Ligii Campionilor.

Arbitru: Daniel Siebert (Germania)

Asistenți: Jan Seidel, Rafael Foltyn (Germania)

Arbitru VAR: Bastian Dankert (Germania)

Asistenți VAR: Christian Dingert (Germania), Massimiliano Irrati (Italia)

Arbitru de rezervă: Felix Zwayer (Germania)

Orașul și stadionul pe care se disputa Slovacia – România

Slovacia – România se dispută la Frankfurt, pe stadionul Deutsche Bank Park, denumit de UEFA pe perioada EURO 2024 Frankfurt Arena. Pe timpul turneului final din Germania arena are o capacitate de 47.000 de locuri. UEFA estimează că în tribune vor fi circa 20.000 de fani români. Luni, 17 iunie, contra Ucrainei, au fost 40.000 de suporteri tricolori în tribunele impunătorului stadion Allianz Arena din Munchen, iar cu Belgia, la Koln, au fost peste 20.000.

Frankfurt pe Main este cel mai mare oraș din landul federal Hessa și al cincilea oraș ca mărime din Germania. Este situat pe râul Main și are o populație de aproximativ 670.000 de locuitori.

Echipe probabile Slovacia – România la EURO 2024

Lotul Slovaciei este mult mai bine cotat decât cel al României: 156,40 milioane de euro vs. 92,13 milioane de euro, conform transfermarkt.com. Cea mai mare valoare de piață o are fundașul stânga David Hanko, de la Feyenoord, 35 de milioane de euro, în timp ce de la noi stoperul Radu Drăgușin, de la Tottenham, valorează 25 de milioane de euro.

Slovacia, aflată la cel de-al treilea turneu final EURO consecutiv, este prima echipă care a aliniat în primul ”unsprezece” la EURO doi jucători de câmp de 37 de ani, Peter Pekarik și Juraj Kucka.

Slovacia: Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Bozenik, Haraslin. Selecţioner: Francesco Calzona

România: Niță – Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu – N. Stanciu, M. Marin, R. Marin – I. Hagi, Drăguș, Coman. Selecționer: Edward Iordănescu

Schimbări Slovacia față de jocurile cu Belgia, 1-0, și Ucraina, 1-2

Naționala Slovaciei a produs cea mai mare surpriză din faza grupelor, învingând cu 1-0 favorita Belgia, în primul ei meci de la EURO 2024. Selecționerul Francesco Calzona a folosit aceeași echipă de start și în jocul al doilea cu Ucraina.

Tehnicianul italian ar putea opera cel puțin două modificări contra României, Vavro și Hancko fiind principalii vizați. Slovacia, care a jucat cu Ucraina vineri, 21 iunie, are o zi în plus de odihnă față de România, care a evoluat cu Belgia sâmbătă, 22 iunie.

Slovacia, în meciul cu Belgia: Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Bozenik, Haraslin.

Slovacia, în meciul cu Ucraina: Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Bozenik, Haraslin.

Modificări România în comparație cu primul meci, scor 3-0, cu Ucraina

Probabil, Edi Iordănescu va face anumite modificări în echipă pentru a aduce forțe proaspete: Sorescu, Ianis Hagi sau chiar Cicâldău sunt printre jucătorii care ar putea apărea în echipa de start.

Meciul Slovacia – România propune un duel foarte interesant între cei mai activi oameni ofensivi: , cu două reușite, și Dennis Man, tricolorul Parmei, cu două pase decisive, ambele în partida cu Ucraina (3-0).

Nu se știe însă dacă Man va mai fi printre titulari, dat fiind faptul că a alergat enorm în primele jocuri. De altfel, Edi Iordănescu ia în calcul să aducă jucători proaspeți pe benzi, Ianis Hagi și Florinel Coman, ar putea să intre în locul lui Man și Mihăilă, extremele din meciul cu Belgia.

România, în meciul cu Ucraina: Niță – Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu – R. Marin, M. Marin – D. Man, N. Stanciu, Coman – Drăguș.

România, în meciul cu Belgia: Niță – Rațiu, Burcă, Drăgușin, Bancu – R. Marin, M. Marin – D. Man, N. Stanciu, Mihăilă – Drăguș.

Jucătorii accidentați sau suspendați. Ce absențe are Slovacia. Hanko și Vavro, incerți

Selecționerul italian al naționalei Slovaciei, Francesco Calzona, are două incertitudini înaintea confruntării cu România. Fundașul stânga David Hanko, accidentat destul de grav în meciul cu Ucraina, a fost supus unei rezonanțe magnetice care îi dau speranțe că ar putea evolua contra tricolorilor.

Un alt jucător cu probleme medicale este fundașul central Denis Vavro, de la FC Copenhaga. Acesta s-a pregătit separat de restul lotului la antrenamentul de marți, 25 iunie, iar jurnaliștii de la pun sub semnul întrebări prezența lui la partida cu România.

Jucătorii care lipsesc din echipa României. Fără suspendați sau accidentați

Selecționerul Edi Iordănescu are tot lotul valid. Problema este însă prospețimea fizică la anumiți jucători. La fel ca și Francesco Calzona tehnicianul român a mizat în primele două partide cu Ucraina și Belgia pe aceiași jucători, cu o singură excepție.

În meciul doi, Mihăilă a apărut în echipa de start în locul lui Florinel Coman. De altfel, ”eroul de la Lucerna” ar fi fost titular și cu Ucraina, dar a făcut febră în noaptea dinaintea meciului și a fost schimbat cu ”Mbappe” de la FCSB.

România a jucat de 11 ori cu Slovacia, iar bilanțul este net favorabil reprezentativei noastre, care are cinci victorii, cinci egaluri și o singură înfrângere, înregistrată în urmă cu 82 de ani, într-un amical disputat la Bratislava pe 23 august 1942, scor 1-0. În ultimele nouă partide, România s-a impus de patru ori, iar cinci jocuri s-au terminat nedecis.

Rezultatele celor 11 meciuri dintre România și Slovacia:

4 octombrie 1941: România – Slovacia 3-2 (amical)

23 august 1942: Slovacia – România 1-0 (amical)

13 iunie 1943: România – Slovacia 2-2 (amical)

12 noiembrie 1994: România – Slovacia 3-2 (prelim. EURO 1996)

15 noiembrie 1995: Slovacia – România 0-2 (prelim. EURO 1996)

27 martie 1999: România – Slovacia 0-0 (prelim. EURO 2000)

4 septembrie 1999: Slovacia – România 1-5 (prelim. EURO 2000)

25 aprilie 2001: România – Slovacia 0-0 (amical)

12 februarie 2003: România – Slovacia 2-1 (amical/Cipru)

9 februarie 2005: România – Slovacia 2-2 (amical)

14 august 2013: România – Slovacia 1-1 (amical)

Program și clasament actualizat grupa E EURO 2024, înainte de Slovacia – România

Primele două partide disputate în grupa E de la EURO 2024 s-au soldat cu mari surprize. România a zdrobit Ucraina, scor 3-0, iar Slovacia a învins marea favorită Belgia, cu 1-0. În etapa a doua, tricolorii și slovacii au ratat punctul care le-ar fi asigurat calificarea în optimi înaintea ultimei runde.

România a fost învinsă de Belgia, 2-0, după o prestația curajoasă, în special, în repriza secundă. Slovacia a condus cu 1-0 Ucraina la pauză, dar a fost învinsă, prin golurile lui Şaparenko (54) și Iaremciuk (80). Rezumatele video ale partidelor de la turneul final din Germania pot fi urmărite .

Program meciuri și rezultate grupa E EURO 2024

17 iunie:

17 iunie:

21 iunie:

22 iunie:

26 iunie: Slovacia – România (ora 19:00, Frankfurt)

26 iunie: Ucraina – Belgia (ora 19:00, Stuttgart)

Clasament grupa E la Campionatul European din Germania

România 3 puncte (golaveraj 3-2) Belgia 3 puncte (golaveraj 2-1) Slovacia 3 puncte (golaveraj 2-2) Ucraina 3 puncte (golaveraj 2-4)

Cele mai tari reacții înainte de Slovacia – România

Francesco Calzona (55 de ani), selecționerul Slovaciei: “În ceea ce priveşte România, ne vom confrunta cu o echipă care este în formă după ce a învins Ucraina. E o echipă de calitate, dar vrem să câştigăm şi să ajungem în optimi. Suntem echipa cenuşăreasă la acest turneu. Faptul că luptăm pentru calificarea în optimi de finală este deja semnificativ”.

Edi Iordănescu, selecționer România: ”Capătul nu e aici, vă asigur. Iar noi, împreună, luptăm până la capăt. Aşa cum am promis, echipa asta dă totul. Până la capăt. Indiferent de zi şi de adversar, noi suntem români, suntem mândri de asta şi luptăm până la capăt”,

Denis Drăguș, atacant România: “Toţi ne-am dorit foarte mult în meciul precedent, probabil că de aceea am luat uneori decizii greşite. Dar e în trecut, am analizat ce am făcut greşit, iar acum suntem foarte încrezători, mergem să câştigăm cu Slovacia. Dorim să ne revanşăm faţă de suporteri, să le producem din nou bucurii. Eu vreau să le mulţumesc, cred că toată Europa a fost uimită de ce s-a întâmplat pe stadion şi în afara lui cu suporterii români.

Eu cred că ne-am recuperat bine, suntem pregătiţi pentru partida cu Slovacia, mergem acolo ca să câştigăm şi să terminăm grupa pe locul 1. Sigur, în funcţie şi de celelalte rezultate, dar cu gândul ăsta plecăm, să câştigăm şi să facem din nou lumea fericită”.

Vezi rezumatul video și toate fazele din Slovacia – România. Update în timp real Euro 2024

FANATIK.RO vă ține la curent în timp real cu cele mai importante detalii despre meciul Slovacia – România, precum și cu știri despre tot ce se întâmplă la EURO 2024 din Germania. Toate partidele de la turneul final pot fi urmărite în format live text pe site-ul FANATIK.RO. Vezi LIVE VIDEO România – Slovacia pe Pro TV și LIVE ONLINE STREAM pe VOYO meciul de la EURO 2024. Goluri, marcatori, rezumat video

