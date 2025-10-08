LIVE VIDEO România U20 – Cehia U20. Tot ce trebuie să știi despre dubla „tricolorilor” din Liga Elitelor

România U20 va începe parcursul în Liga Elitelor, iar primele două confruntări sunt cu Cehia U20. Ambele confruntări ale „tricolorilor” cu cehii vor avea loc acasă. un lot solid pentru aceste meciuri din luna octombrie.

Când și unde se joacă România U20 – Cehia U20

cu Cehia U20 două meciuri acasă în Liga Elitelor vineri, pe 10 octombrie și luni, pe 13 octombrie, ambele de la ora 17:00. Cele două confruntări vor avea loc pe stadionul „Concordia”, Chiajna și la Centrul Național de Fotbal Buftea. Biletele pentru duelurile care dau startul „tricolorilor” în Liga Elitelor pot fi găsite pe .

Lotul României U20 convocat de Adrian Iencsi

Pentru această dublă din octombrie, Adrian Iencsi a convocat 24 de jucători pe care îi va scoate la rampă. Pentru Iencsi este prima experiență la nivelul selecționatei U20 și astfel va sta pe banca tehnică la primele 2 meciuri din acest mandat.

PORTARI: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);

FUNDAȘI: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);

MIJLOCAȘI: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);

ATACANȚI: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).

Programul României U20 în Liga Elitelor

Programul României U20 în Liga Elitelor conține 6 dueluri cu 5 echipe naționale importante:

10 octombrie 2025 România U20 – Cehia U20

România U20 – Cehia U20 13 octombrie 2025 România U20 – Cehia U20

România U20 – Cehia U20 14 noiembrie 2025 Germania U20 – România U20

Germania U20 – România U20 17 noiembrie 2025 Portugalia U20 – România U20

Portugalia U20 – România U20 27 martie 2026 România U20 – Polonia U20

România U20 – Polonia U20 31 martie 2026 Elveția U20 – România U20

Clasamentul în Liga Elitelor U20

Germania U20: 2 meciuri – 6 puncte Portugalia U20: 2 meciuri – 6 puncte Elveția U20: 2 meciuri – 3 puncte România U20: 0 meciuri – o puncte Polonia U20: 1 meciuri – o puncte Cehia U20: 2 meciuri – o puncte Italia U20: 1 meciuri – o puncte

Cine transmite la TV și live stream meciul României U20 cu Cehia U20

Meciurile României U20 din Liga Elitelor cu Cehia U20 vor putea fi urmărite la TV, dar și prin live stream. Digi Sport 1 este canalul care va transmite dubla „tricolorilor” cu cehii pe TV. Totodată, meciurile vor putea fi urmărite și pe platforma Digi Online, dar și pe care transmite gratuit duelurile în afara țării.

LIVE VIDEO: România – Cehia în Liga Elitelor U20

FANATIK.ro te ajută să vezi LIVE VIDEO România – Cehia în Liga Elitelor U20. Aici găsești toate amănuntele despre ce se întâmplă la cele două meciuri, inclusiv când se marchează și cine a reușit să înscrie.

La finalul meciului, te așteptăm cu rezumatul video al partidei și cu ierarhia grupei, actualizată. Rămâi pe site-ul nostru pentru a ști totul despre parcursul elevilor lui Adrian Iencsi în Liga Elitelor.