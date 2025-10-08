LIVE VIDEO România U20 – Cehia U20. Tot ce trebuie să știi despre dubla „tricolorilor” din Liga Elitelor

România U20 va începe parcursul în Liga Elitelor, iar primele două confruntări sunt cu Cehia U20. Ambele confruntări ale „tricolorilor” cu cehii vor avea loc acasă. Adrian Iencsi a pregătit un lot solid pentru aceste meciuri din luna octombrie.
România U20 va juca cu Cehia U20 două meciuri acasă în Liga Elitelor vineri, pe 10 octombrie și luni, pe 13 octombrie, ambele de la ora 17:00. Cele două confruntări vor avea loc pe stadionul „Concordia”, Chiajna și la Centrul Național de Fotbal Buftea. Biletele pentru duelurile care dau startul „tricolorilor” în Liga Elitelor pot fi găsite pe FRF.ro.
Pentru această dublă din octombrie, Adrian Iencsi a convocat 24 de jucători pe care îi va scoate la rampă. Pentru Iencsi este prima experiență la nivelul selecționatei U20 și astfel va sta pe banca tehnică la primele 2 meciuri din acest mandat.
Programul României U20 în Liga Elitelor conține 6 dueluri cu 5 echipe naționale importante:
Meciurile României U20 din Liga Elitelor cu Cehia U20 vor putea fi urmărite la TV, dar și prin live stream. Digi Sport 1 este canalul care va transmite dubla „tricolorilor” cu cehii pe TV. Totodată, meciurile vor putea fi urmărite și pe platforma Digi Online, dar și pe FRF.tv care transmite gratuit duelurile în afara țării.
FANATIK.ro te ajută să vezi LIVE VIDEO România – Cehia în Liga Elitelor U20. Aici găsești toate amănuntele despre ce se întâmplă la cele două meciuri, inclusiv când se marchează și cine a reușit să înscrie.
La finalul meciului, te așteptăm cu rezumatul video al partidei și cu ierarhia grupei, actualizată. Rămâi pe site-ul nostru pentru a ști totul despre parcursul elevilor lui Adrian Iencsi în Liga Elitelor.