Sport

LIVE VIDEO România U20 – Cehia U20. Tot ce trebuie să știi despre dubla „tricolorilor” din Liga Elitelor

România U20 va disputa primele două meciuri din Liga Elitelor cu Cehia U20. Urmărește FANATIK.ro pentru a afla toate detaliile despre dubla din grupă a "tricolorilor".
Sebastian Coleasa
08.10.2025 | 16:12
LIVE VIDEO Romania U20 Cehia U20 Tot ce trebuie sa stii despre dubla tricolorilor din Liga Elitelor
SPECIAL FANATIK
România U20, pregătită de meciurile cu Cehia U20. Sursa Foto: Colaj FANATIK

România U20 va începe parcursul în Liga Elitelor, iar primele două confruntări sunt cu Cehia U20. Ambele confruntări ale „tricolorilor” cu cehii vor avea loc acasă. Adrian Iencsi a pregătit un lot solid pentru aceste meciuri din luna octombrie.

ADVERTISEMENT

Când și unde se joacă România U20 – Cehia U20

România U20 va juca cu Cehia U20 două meciuri acasă în Liga Elitelor vineri, pe 10 octombrie și luni, pe 13 octombrie, ambele de la ora 17:00. Cele două confruntări vor avea loc pe stadionul „Concordia”, Chiajna și la Centrul Național de Fotbal Buftea. Biletele pentru duelurile care dau startul „tricolorilor” în Liga Elitelor pot fi găsite pe FRF.ro.

Lotul României U20 convocat de Adrian Iencsi

Pentru această dublă din octombrie, Adrian Iencsi a convocat 24 de jucători pe care îi va scoate la rampă. Pentru Iencsi este prima experiență la nivelul selecționatei U20 și astfel va sta pe banca tehnică la primele 2 meciuri din acest mandat.

ADVERTISEMENT
  • PORTARI: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);
  • FUNDAȘI: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);
  • MIJLOCAȘI: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);
  • ATACANȚI: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).

Programul României U20 în Liga Elitelor

Programul României U20 în Liga Elitelor conține 6 dueluri cu 5 echipe naționale importante:

  • 10 octombrie 2025 România U20 – Cehia U20
  • 13 octombrie 2025 România U20 – Cehia U20
  • 14 noiembrie 2025 Germania U20 – România U20
  • 17 noiembrie 2025 Portugalia U20 – România U20
  • 27 martie 2026 România U20 – Polonia U20
  • 31 martie 2026 Elveția U20 – România U20
ADVERTISEMENT
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
Digi24.ro
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

Clasamentul în Liga Elitelor U20

  1. Germania U20: 2 meciuri – 6 puncte
  2. Portugalia U20: 2 meciuri – 6 puncte
  3. Elveția U20: 2 meciuri – 3 puncte
  4. România U20: 0 meciuri – o puncte
  5. Polonia U20: 1 meciuri – o puncte
  6. Cehia U20: 2 meciuri – o puncte
  7. Italia U20: 1 meciuri – o puncte
ADVERTISEMENT
La 40 de ani, marea campioană și-a anunțat revenirea. Acum și-a surprins din...
Digisport.ro
La 40 de ani, marea campioană și-a anunțat revenirea. Acum și-a surprins din nou fanii

Cine transmite la TV și live stream meciul României U20 cu Cehia U20

Meciurile României U20 din Liga Elitelor cu Cehia U20 vor putea fi urmărite la TV, dar și prin live stream. Digi Sport 1 este canalul care va transmite dubla „tricolorilor” cu cehii pe TV. Totodată, meciurile vor putea fi urmărite și pe platforma Digi Online, dar și pe FRF.tv care transmite gratuit duelurile în afara țării.

LIVE VIDEO: România – Cehia în Liga Elitelor U20

FANATIK.ro te ajută să vezi LIVE VIDEO România – Cehia în Liga Elitelor U20. Aici găsești toate amănuntele despre ce se întâmplă la cele două meciuri, inclusiv când se marchează și cine a reușit să înscrie.

ADVERTISEMENT

La finalul meciului, te așteptăm cu rezumatul video al partidei și cu ierarhia grupei, actualizată. Rămâi pe site-ul nostru pentru a ști totul despre parcursul elevilor lui Adrian Iencsi în Liga Elitelor.

Cum a ajuns, de fapt, Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României: „Unii spun că nu...
Fanatik
Cum a ajuns, de fapt, Ovidiu Mihăilă, selecţionerul României: „Unii spun că nu sunt pregătit, dar e prima mare provocare a carierei şi voi da totul!”. Interviu exclusiv
Mircea Lucescu a anunțat schimbări masive în echipa de start a României cu...
Fanatik
Mircea Lucescu a anunțat schimbări masive în echipa de start a României cu Moldova: „Încurcă, încurcă foarte tare”. Probleme pentru un tricolor
Dumitru Dragomir, reacţie vehementă după ce a văzut noul videoclip al trupei Taxi:...
Fanatik
Dumitru Dragomir, reacţie vehementă după ce a văzut noul videoclip al trupei Taxi: „Ce caută David Popovici acolo?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Sebastian Coleasa
Sebastian Coleasa este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A colaborat ca redactor la Orange Sport, și a mai lucrat la Federația Română de Fotbal, pe zona de PR și comunicare.
Parteneri
Un jucător din Liga 1, prins că a mințit în privința vârstei sale!...
iamsport.ro
Un jucător din Liga 1, prins că a mințit în privința vârstei sale! Modul uluitor în care a fost dat de gol: 'Are peste 40 de ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!