LIVE VIDEO România U21 – Cipru U21 1-0. Panică pentru Dinamo! Alex Musi a părăsit terenul pe targă

România U21 își continuă campania de calificare la Campionatul European din 2027. Cu 4 puncte acumulate în primele două runde, „tricolorii” lui Costin Curelea au un față un adversar incomod, anume pe reprezentativa Ciprului U21.
Min. 29: Alexandru Musi a fost victima unui fault incredibil de dur! Atacantul lui Dinamo a fost scos pe targă, iar fotbalistul cipriot a văzut doar cartonașul galben.
Min. 8: Ratare incredibilă a lui Burnete! Atacantul trimite mult peste poartă din doar 7 metri.
Min. 4: GOOOL România! Atanas Trică deschide scorul rapid pentru naționala lui Curelea! Fotbalistul lui ”U” Cluj înscrie chiar pe terenul echipei sale de club.
Min. 1: Partida a început!
România: 1. Lefter – 13. Strata, 5. Pașcalău, 4. Ș. Duțu, 19. Ciubotaru – 21. Mihai, 8. Vulturar-cpt., 15. Boțogan – 7. Musi, 9. Trică, 11. Burnete. Selecționer: Costin Curelea. Rezerve: 23. Rafailă – 2. Țuțu, 3. M. Duțu, 6. Tudose, 10. Radaslavescu, 14. Pop, 18. Szimionaș, 20. Vermeșan, 22. Biliboc.
Cipru: 1. Kyriakou – 2. Zinonos, 5. Viktoros, 4. Venizelou, 3. Djiama – 16. Pattchis, 14. Angelopou, 8. Vrontis-cpt. – 9. Neophytou, 17. Athanasiou, 10. Georgiou. Selecționer: Konstantinos Makridis. Rezerve: 12. Stylianou – 7. Papastyli, 11. Andreou, 13. Yiannacou, 15. S. Solomou, 18. Christodoulou, 20. Theodosiou, 21. Panteli, 23. D. Solomou
Pagina de Facebook denumită „Echipa națională de fotbal a României” a publicat câteva fotografii făcute în momentul în care delegația reprezentativei de tineret a ajuns la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.
„Tricolorii” pregătiți de Costin Curelea vor disputa partida oficială la Cluj, pe stadionul „Stadionul Dr. Constantin Rădulescu”. România U21 – Cipru U21 va avea loc marți, 14 octombrie, de la ora 19:00. Partida de pregătire va putea fi urmărită și la TV sau live stream, iar biletele pentru acest duel se găsesc pe site-ul FRF.ro.
Costin Curelea cunoaște foarte bine lotul de jucători pe care îi are la dispoziție. El a fost selecționerul U20 și mulți dintre fotbaliștii pe care i-a chemat acum au făcut parte din lotul României U20 din trecut.
Înainte de întâlnirea directă, situația celor două echipe este total diferită. România U21 are 4 puncte acumulate în primele două runde din calificările la Campionatul European, pe când reprezentativa cipriotă a pierdut ambele partide disputate.
„Tricolorii” lui Costin Curelea ocupă treapta a 3-a în ierarhie, dar pot profita de duelul direct dintre Finlanda U21 și Spania U21, primele două clasate în grupa de calificări la Campionatul European din 2027.
Selecționerul Costin Curelea a convocat 22 de fotbaliști pentru dubla Serbia și Cipru din octombrie, din care trebuie să aleagă primul 11 capabil să facă o figură frumoasă la Arad și să aducă cele 3 puncte cu Cipru.
La categoria de vârstă U21, România și Cipru s-au mai duelat doar de 3 ori. Toate meciurile de până acum au fost amicale, acum fiind prima întâlnire într-un mediu oficial. Întâlnirile au avut loc în perioada 2012-2015, iar bilanțul este unul egal, cu o victorie de fiecare parte și un rezultat de egalitate.
Meciul România U21 – Cipru U21 va fi transmis și la TV, dar și în format live stream. Meciul va putea fi urmărit pe platforma VOYO, dar și pe FRF.tv care transmite amicalul gratuit exclusiv în afara țării. Pe TV, suporterii pot urmărit duelul pe PRO Arena.
Pentru acest amical, favoriți vor fi „tricolorii” care sunt mai bine cotați datorită valorilor individuale, dar și a reușitelor din ultimele meciuri. Așadar, România U21 primește cota 1.50 pentru o victorie, în timp ce Cipru U21 are cota 5.20. În cazul unui egal, cota alocată de casele de pariuri este de 3.55.
Tot ce trebuie să știi despre partida din calificările la Campionatul European de tineret dintre România U21 și Cipru U21 găsești pe FANATIK.ro. Desfășurarea partidei fază cu fază, în format live text, actualizări de scor și reacțiile protagoniștilor sunt pe site-ul nostru.