LIVE VIDEO România U21 – Cipru U21 1-0. Panică pentru Dinamo! Alex Musi a părăsit terenul pe targă

România U21 își continuă campania de calificare la Campionatul European din 2027. Cu 4 puncte acumulate în primele două runde, „tricolorii” lui Costin Curelea au un față un adversar incomod, anume pe reprezentativa Ciprului U21.

LIVE UPDATE: România U21 – Cipru U21 1-0 (Trică 4)

Min. 29: Alexandru Musi a fost victima unui fault incredibil de dur! Atacantul lui Dinamo a fost scos pe targă, iar fotbalistul cipriot a văzut doar cartonașul galben.

Min. 8: Ratare incredibilă a lui Burnete! Atacantul trimite mult peste poartă din doar 7 metri.

Min. 4: GOOOL România! Atanas Trică deschide scorul rapid pentru naționala lui Curelea! Fotbalistul lui ”U” Cluj înscrie chiar pe terenul echipei sale de club.

Min. 1: Partida a început!

UPDATE: Echipele de start la România U21 – Cipru U21

România: 1. Lefter – 13. Strata, 5. Pașcalău, 4. Ș. Duțu, 19. Ciubotaru – 21. Mihai, 8. Vulturar-cpt., 15. Boțogan – 7. Musi, 9. Trică, 11. Burnete. Selecționer: Costin Curelea. Rezerve: 23. Rafailă – 2. Țuțu, 3. M. Duțu, 6. Tudose, 10. Radaslavescu, 14. Pop, 18. Szimionaș, 20. Vermeșan, 22. Biliboc.

Kevin Ciubotaru, convocat și de Mircea Lucescu la naționala de seniori a României, este titular în România U21 – Cipru U21. Fotbalistul lui Hermannstadt a prins minute cu Moldova (2-1), însă a fost rezervă neutilizată împotriva Austriei (1-0).

Cipru: 1. Kyriakou – 2. Zinonos, 5. Viktoros, 4. Venizelou, 3. Djiama – 16. Pattchis, 14. Angelopou, 8. Vrontis-cpt. – 9. Neophytou, 17. Athanasiou, 10. Georgiou. Selecționer: Konstantinos Makridis. Rezerve: 12. Stylianou – 7. Papastyli, 11. Andreou, 13. Yiannacou, 15. S. Solomou, 18. Christodoulou, 20. Theodosiou, 21. Panteli, 23. D. Solomou

UPDATE: „Tricolorii” lui Costin Curelea au ajuns la stadion

Pagina de Facebook denumită „Echipa națională de fotbal a României” a publicat câteva fotografii făcute în momentul în care delegația reprezentativei de tineret a ajuns la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Când se joacă România U21 – Cipru U21

„Tricolorii” pregătiți de Costin Curelea vor disputa partida oficială la Cluj, pe stadionul „Stadionul Dr. Constantin Rădulescu”. România U21 – Cipru U21 va avea loc marți, 14 octombrie, de la ora 19:00. Partida de pregătire va putea fi urmărită și la TV sau live stream, iar biletele pentru acest duel se găsesc pe site-ul .

Echipa probabilă a României U21 pentru duelul cu Cipru U21

Costin Curelea cunoaște foarte bine lotul de jucători pe care îi are la dispoziție. El a fost selecționerul U20 și mulți dintre fotbaliștii pe care i-a chemat acum au făcut parte din lotul României U20 din trecut.

România U21: Lefter – David, Tudose, Duțu, Strata – Boțogan, Musi, Radaslavescu, Szimionaș, Biliboc – Burnete.

Cum arată clasamentul din calificări înainte de România U21 – Cipru U21

, situația celor două echipe este total diferită. România U21 are 4 puncte acumulate în primele două runde din calificările la Campionatul European, pe când reprezentativa cipriotă a pierdut ambele partide disputate.

, dar pot profita de duelul direct dintre Finlanda U21 și Spania U21, primele două clasate în grupa de calificări la Campionatul European din 2027.

Lotul României convocat de Costin Curelea

Selecționerul Costin Curelea a convocat 22 de fotbaliști pentru dubla Serbia și Cipru din octombrie, din care trebuie să aleagă primul 11 capabil să facă o figură frumoasă la Arad și să aducă cele 3 puncte cu Cipru.

PORTARI : Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);

: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București); FUNDAȘI : Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia);

: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia); MIJLOCAȘI : Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid);

: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid); ATACANȚI: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Rezultate directe între cele două echipe

La categoria de vârstă U21, România și Cipru s-au mai duelat doar de 3 ori. Toate meciurile de până acum au fost amicale, acum fiind prima întâlnire într-un mediu oficial. Întâlnirile au avut loc în perioada 2012-2015, iar bilanțul este unul egal, cu o victorie de fiecare parte și un rezultat de egalitate.

Cum poți vedea meciul România U21 – Cipru U21 la TV și live stream

Meciul România U21 – Cipru U21 va fi transmis și la TV, dar și în format live stream. Meciul va putea fi urmărit pe platforma VOYO, dar și pe FRF.tv care transmite amicalul gratuit exclusiv în afara țării. Pe TV, suporterii pot urmărit duelul pe PRO Arena.

Cote la pariuri pentru România U21 – Cipru U21

Pentru acest amical, favoriți vor fi „tricolorii” care sunt mai bine cotați datorită valorilor individuale, dar și a reușitelor din ultimele meciuri. Așadar, România U21 primește cota 1.50 pentru o victorie, în timp ce Cipru U21 are cota 5.20. În cazul unui egal, cota alocată de casele de pariuri este de 3.55.

LIVE VIDEO: Urmărește în timp real partida României U21 – Cipru U21

