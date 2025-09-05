LIVE VIDEO România U21 – Kosovo U21, preliminarii Euro U21 2027. „Tricolorii” și-au ales numerele de pe tricou. Cine este noul decar

România U21 ia startul la o nouă campanie de calificare la un turneu final european contra lui Kosovo. În cazul în care vor reuși să ajungă la Euro 2027, elevii lui Costin Curelea ar bifa a cincea participare consecutivă pentru naționala mică, după cele din 2019, 2021, 2023 și 2025.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Jucătorii României U21 și-au ales numerele de pe tricou

Au apărut numerele de pe echipamentele cu care tricolorii lui Costin Curelea vor evolua la meciul de vineri seară împotriva Kosovo din cadrul preliminariilor Euro 2027. Eduard Radaslavescu va purta tricoul cu numărul 10, în timp ce Musi va îmbrăca tricoul cu numărul 7.

România U21 – Kosovo U21, etapa 1, preliminarii Euro U21 2027

„Tricolorii mici” își vor disputa primul meci din grupa preliminară pentru Campionatul European U21 din 2027 la Iași, pe stadionul „Emil Alexandrescu”.

ADVERTISEMENT

Program de meci, ora de start România U21 – Kosovo U21

Meciul dintre România U21 și Kosovo U21 contând pentru prima etapă din campania de calificare la Euro 2027 este programat vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 18:30.

În runda a doua, selecționata pregătită de Costin Curelea se deplasează în San Marino, la Serravalle, unde va juca pe 9 septembrie, de la ora 21:30.

ADVERTISEMENT

Cine arbitrează România U21 – Kosovo U21. Ce brigadă a fost delegată

Meciul de la Iași va fi arbitrat de o brigadă din Turcia. Centralul întâlnirii este Mehmet Türkmen, ajutat la cele două tușe de Deniz Caner Özaral și Mehmet Salih Mazlum.

ADVERTISEMENT

Adnan Deniz Kayatepe va fi cel de-al patrulea oficial. Partida de la Iași nu beneficiază de VAR.

Echipe probabile România U21 – Kosovo U21

Costin Curelea cunoaște foarte bine lotul de jucători pe care îi are la dispoziție. În precedentul ciclu de calificare, el a fost selecționerul U20 și mulți dintre fotbaliștii pe care i-a chemat acum au făcut parte din lotul României U20 anul trecut.

Nu se mai poate baza nici pe Louis Munteanu sau , pregătită de Mircea Lucescu. În aceste condiții, echipa probabilă pe care o va trimite în teren este următoarea:

ADVERTISEMENT

Lefter – Strata, Pașcalău, Duțu, David – Biliboc, Vulturar, Mihai, Radaslavescu, Musi – Trică.

Lotul României, convocat de Costin Curelea

Selecționerul Costin Curelea a convocat 23 de fotbaliști pentru dubla cu Kosovo și San Marino, din care trebuie să aleagă primul 11 capabil să aducă toate cele 6 puncte puse în jos.

PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

FUNDAȘI: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), , Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

MIJLOCAȘI: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

ATACANȚI: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Clasament grupă România U21

Clasamentul în grupa României decide calificarea la turneul final. Doar prima clasată are locul asigurat. Iar startul de campanie se poate dovedi crucial. Meciurile primei etape din grupa A sunt:

Finlanda U21 – San Marino U21 (4 septembrie, ora 17:00)

ROMÂNIA U21 – Kosovo U21 (5 septembrie, ora 18:30)

Spania U21 – Cipru U21 (5 septembrie, ora 21:00)

Cum ajunge România U21 la EURO 2027

UEFA a stabilit că toate cele 9 câștigătoare de grupă merg direct la Euro. De asemenea, cel mai bun loc 2 din preliminarii se califică la turneul final.

Iar celelalte 8 ocupante ale poziției secunde în grupa de calificare vor disputa baraje tur-retur, pentru stabilirea ultimelor 4 selecționate participante la Euro 2027. În clasamentul locurilor 2 nu se va ține cont de rezultatele obținute cu echipa de pe ultima poziție în grupă.

Adversarele României în preliminarii EURO 2027

Din grupa României în grupa de calificare la Euro U21 2027 mai fac parte Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino.

Spania este, fără doar și poate, cel mai periculos adversar și principala favorită la primul loc. Mai mult decât atât, ibericii sunt printre favoriți și la câștigarea turneului final. Spania U21 este cea mai galonată echipă la Euro, cu 5 trofee în palmares, la egalitate cu Italia.

În afara titlurilor continentale cucerite în 1986, 1998, 2011, 2013 și 2019, ibericii jucat alte 4 finale (1984, 1996, 2017 și 2023) și au terminat de două ori pe locul al treilea (1994 și 2000).

Rezultate directe între cele două echipe

România și Kosovo nu s-au mai întâlnit niciodată la nivelul reprezentativelor de tineret. Însă, între naționalele mari ale celor două state a fost scandal la ultima confruntare.

. Ulterior, au pierdut la „masa verde” și România a terminat grupa respectivă cu maximum de puncte.

Cine transmite la TV România U21 – Kosovo U21

România U21 – Kosovo U21 se va vedea în direct și la TV. Compania care deține și va difuza meciul pe Pro Arena.

Cum poți vedea live stream online România U21 – Kosovo U21. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Online, partida poate fi urmărită pe VOYO de către abonații platformei. Dar și pe Orange TV Go, care are dreptul de a transmite conținutul canalelor Pro, inclusiv Pro Arena.

Cote pariuri România U21 – Kosovo U21

România U21 este favorită în meciul din 5 septembrie, cu o cotă de 1,60 pentru victorie. Kosovo primește din partea bookmakerilor 5,40, iar o eventuală remiză vine cu o cotă de 3,70.

Casele de pariuri anticipează un meci cu goluri multe, dacă ne uităm la cote. „Peste 2,5 goluri” are cotă de 1,74. Iar dacă „România marchează de minimum două ori” multiplicatorul va fi de 1,78.

Live Blog: Urmărește în timp real România U21 – Kosovo U21, preliminarii EURO 2027

Tot ce trebuie să știi despre România U21 – Kosovo U21 în preliminariile pentru Euro 2027 găsești pe FANATIK.

Desfășurarea partidei fază cu fază, în format live text, actualizări de scor și clasament, rezultatele din celelalte partide ale grupei A și reacțiile protagoniștilor sunt pe site-ul nostru.