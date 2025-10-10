LIVE VIDEO România U21 – Serbia U21. Tricolorii și-au ales numerele de pe tricou. Cine e decarul naționalei

România U21 va disputa un amical cu Serbia U21 înaintea meciului cu Cipru U21 din calificările pentru Campionatul European din 2027. Elevii lui Costin Curelea vor avea parte de un test foarte bun înaintea duelului cu numărul 3 din Grupa A.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Tricolorii de la România U21 și-au ales numerele de pe tricou pentru meciul cu Serbia

Cu câteva ore înainte de fluierul de start al meciului România U21 – Serbia U21, vineri, 10 octombrie, de la ora 19:00, tricolorii lui Costin Curelea și-au ales numerele de pe echipament. Decarul naționalei României U21, care va purta tricoul cu numărul 10, este Eduard Radaslavescu.

Duelul va avea loc pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad. Organizatorii au deschis și Peluza Sud a arenei, iar în intervalul 12:00-19:30 fanii își pot achiziționa bilete de la casele plasate lângă stadion.

ADVERTISEMENT

Când se joacă România U21 – Serbia U21

vor disputa amicalul la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”. România U21 – Serbia U21 va avea loc vineri, 10 octombrie, de la ora 19:00. Partida de pregătire va putea fi urmărită și la TV sau live stream, iar biletele pentru acest duel se găsesc pe site-ul .

Echipa probabilă a României U21 pentru amicalul cu Serbia U21

Costin Curelea cunoaște foarte bine lotul de jucători pe care îi are la dispoziție. El a fost selecționerul U20 și mulți dintre fotbaliștii pe care i-a chemat acum au făcut parte din lotul României U20 din trecut.

ADVERTISEMENT

România U21: Lefter – David, Tudose, Duțu, Strata – Boțogan, Musi, Radaslavescu, Szimionaș, Biliboc – Burnete.

ADVERTISEMENT

Lotul României convocat de Costin Curelea

Selecționerul Costin Curelea a convocat 22 de fotbaliști pentru dubla Serbia și Cipru din octombrie, din care trebuie să aleagă primul 11 capabil să facă o figură frumoasă la Arad și să aducă cele 3 puncte cu Cipru.

PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București);

Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Adrian Frănculescu (Steaua București); FUNDAȘI: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia);

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Mark Țuțu (UTA Arad), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București), Mario Tudose (CFC Argeș), Ștefan Duțu (Farul Constanța), Antonio David (Internazionale Milano | Italia); MIJLOCAȘI: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid);

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Alexandru Musi (Dinamo), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia), Omar El Sawy (Universitatea Cluj), Rareș Pop (Rapid); ATACANȚI: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

ADVERTISEMENT

Ultimul meci al României U21 la Arad

revine la Arad după 16 ani. Ultimul meci al echipei de tineret acolo a fost o partidă din calificările pentru EURO 2011 la U21. Confruntarea a avut loc pe 28 martie 2009 împotriva Andorrei și a fost debutul României în acea campanie de calificări.

Pe vechiul stadion al celor de la UTA, „tricolorii” s-au impus atunci cu 2-0, iar golurile au fost marcate de Constantin Gângioveanu și Liviu Ganea. Din acea generație făceau parte jucători precum Gabriel Torje, Valerică Găman, Silviu Lung Jr. sau Raul Rusescu.

Aceștia au reușit atunci să termine grupa pe primul loc cu 25 de puncte și să obțină un loc la barajul de calificare. Însă, Anglia, cu Danny Welbeck, Jack Wilshere, Daniel Sturridge, Jordan Henderson sau Chris Smalling, a oprit drumul calificării „tricolorilor” după un 2-1 la Norwich și 0-0 la Botoșani.

Rezultate directe între cele două echipe

La categoria de vârstă U21, România și Serbia s-au mai duelat doar de 2 ori. Ambele meciuri fiind tot amicale, însă acestea au avut loc în 2009 și 2010. Prima confruntare s-a terminat 1-1 în deplasare, iar în cea de-a doua „tricolorii” s-au impus acasă cu 3-1.

Cum poți vedea meciul România U21 – Serbia U21 la TV și live stream

Meciul România U21 – Serbia U21 va fi transmis și la TV, dar și în format live stream. Meciul va putea fi urmărit pe platforma , dar și pe care transmite amicalul gratuit exclusiv în afara țării. Pe TV, suporterii pot urmărit duelul pe PRO Arena.

Cote la pariuri pentru România U21 – Serbia U21

Pentru acest amical, favoriți vor fi „tricolorii” care sunt mai bine cotați datorită valorilor individuale, dar și a reușitelor din ultimele meciuri. Așadar, România U21 primește cota 2.22 pentru o victorie, în timp ce Serbia U21 are cota 3.20. În cazul unui egal, cota alocată de casele de pariuri este de 3.05.

LIVE VIDEO: Urmărește în timp real amicalul României U21 cu Serbia U21

Tot ce trebuie să știi despre amicalul dintre România U21 și Serbia U21 găsești pe FANATIK.ro. Desfășurarea partidei fază cu fază, în format live text, actualizări de scor și reacțiile protagoniștilor sunt pe site-ul nostru.