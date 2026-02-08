Live video Sassuolo – Inter, în etapa 24 din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu caută a 5-a victorie consecutivă

ADVERTISEMENT

Interul lui Cristi Chivu caută a 5-a victorie la rând în Serie A. „Nerazzurri” se vor deplasa pentru duelul cu Sassuolo din etapa a 24-a a campionatului italian. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre meciul pe care îl va juca echipa românului.

Sassuolo – Inter, live video în etapa 24 din Serie A

Întâlnirea dintre Sassuolo și Inter Milano este programată duminică, 8 februarie, de la ora 19:00, pe stadionul Mapei – Città del Tricolore. Duelul are loc la 4 zile după ce trupa lui Cristi Chivu a câștigat pe teren propriu cu FC Torino, în Coppa Italia.

După ce a aflat că în play-off-ul UEFA Champions League va fi nevoită să joace împotriva marii surprize Bodo/Glimt, „nerazzurrii” se concentrează, deocamdată, exclusiv pe campionat. Neînvinsă în ultimele 11 etape, Inter știe că nu are voie să se împiedice în fața nou promovatei la care este legitimat și Daniel Boloca.

Cine arbitrează Sassuolo – Inter

Duelul dintre Sassuolo și Inter va fi condus la centru de Daniele Chiffi, unul dintre cei mai apreciați arbitri din Serie A. În vârstă de 41 de ani, acesta a fost delegat ultima oară pe 24 ianuarie, la Lecce – Lazio, scor 0-0, din etapa 22 din campionatul italian.

Chiffi a arbitrat în acest sezon un meci din grupa de Conference League, plus două din preliminarii, și 9 partide în campionatul Italiei. „Centralul” a fost cel care a dus la sfârșit Bologna – Inter din semifinalele Supercupei, .

Clasamentul Serie A înainte de Sassuolo – Inter

Inter este lider cu 55 de puncte. Trupa lui Cristi Chivu are cel mai bun atac din campionat, 52 de goluri marcate, și a cincea defensivă, 19 goluri încasate. În etapa precedentă, I .

De partea cealaltă, Sassuolo are două victorii la rând în Serie A, contra Pisa și Cremonese. O nouă victorie ar duce-o pe nou-promovată în preajma locurilor ce asigură calificarea în cupele europene.

Istoricul meciurilor Sassuolo – Inter. Statistică oficială

Deși Sassuolo nu a fost vreodată o echipă cu aspirații la titlu în Serie A, duelurile cu formația pregătită de Cristi Chivu s-au ridicat de fiecare dată la nivelul așteptărilor. Cele două formații s-au întâlnit de 23 ori, iar avantajul este la limită favorabil ”nerazzurrilor”.

Trupa lui Cristi Chivu are 11 victorii, în timp ce Sassuolo s-a impus în 10 rânduri. Alte două rezultate au fost stabilite între cele două formații. În tur, Interul a câștigat cu 2-1 prin golurile marcate de Dimarco și Muharemović (n.r. – autogol), în timp ce pentru Sassuolo a punctat Cheddira.

Cine transmite la TV meciul Sassuolo – Inter

Fanii fotbalului italian din România pot urmări partida Sassuolo – Inter pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2. Cele două posturi vor transmite în direct întâlnirea programată duminică, 8 februarie, de la ora 19:00.

Dar, cele două canale tv se văd și online, live stream pe platformele Digi Online, PrimaPlay și Orange TV Go. Astfel, telespectatorii care preferă să vadă meciul pe internet au posibilitatea, dar doar cu abonament la una dintre cele trei platforme.

Cote pariuri Sassuolo – Inter în Serie A

Fără doar și poate, Inter e marea favorită în meciul din etapa cu numărul 24. Cota la victorie pentru formația lui Cristi Chivu este de 1.50, în timp ce gazdele au 6.70. Rezultatul de egalitate are o cotă de 4.55.

Sassuolo este o echipă care nu marchează foarte mult, dar nici nu încasează prea multe goluri. Cum Interul vine după rezultate fabuloase, este de așteptat să avem un meci cu multe reușite, iar varianta ”peste 2,5 goluri” are cotă 1.78. Mult mai riscantul ”ambele marchează” vine cu 1.93.

Urmărește în timp real Sassuolo – Inter, live text pe FANATIK

FANATIK îți aduce Sassuolo – Inter live text și video. Formațiile de start, desfășurarea partidei fază cu fază, marcatorii, clasamentul actualizat și statistici interesante găsești pe site-ul nostru.