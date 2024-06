LIVE VIDEO Scoția – Elveția din grupa A de la EURO 2024. Steve Clarke a prefațat meciul cu Elveția

Scoția – Ucraina este al doilea din meci din grupa B în cadrul etapei a doua de la Campionatul European. Partida este programată, miercuri, 19 iunie, de la ora 22:00, pe RheinEnergieStadion din Koln.

UPDATE: Steve Clarke a vorbit despre meciul cu Germania și prefațează meciul cu Elveția

Selecționerul Scoției, Steve Clarke, a fost vizibil afectat după prima partidă disputată la Campionatul European, împotriva Germaniei. Tehnicianul e convins că băieții lui pot mai mult și că o vor arăta în meciul cu Elveția.

„E evident că nu ne-am ridicat la un nivel înalt și sunt de părere că echipa Germaniei a fost excelentă. Simt că ne-am dezamăgit pe noi înșine. Suntem mai buni de atât. Suntem o echipă mai bună decât ce am arătat în seara aceasta (n.r partida cu Germania) și sper că vom arăta asta în următoarele două partide. Meciul din seara aceasta ar fi fost dificil întotdeauna. Avem nevoie de 4 puncte în următoarele două partide și să sperăm că ne putem focusa pe asta.

Vom merge să analizăm jocul, așa cum facem întotdeauna, apoi vom munci mult mai mult, pentru ca în momentul meciului cu Elveția să ne ridicăm la nivelul așteptărilor”, a declarat Steve Clarke, selecționerul Scoției.

UPDATE: Moment superb cu fanii scoțieni înaintea meciului cu Elveția

Moment emoționant oferit de fanii scoțieni înaintea meciului cu Elveția. Doi suporteri veniți din Scoția la Euro îmbrăcați în kilt-uri au ajutat un bătrân ce se deplasa cu un rolator. Microbiștii îi țineau umbrela persoanei în vârstă, în timp ce afară ploua. Momentul a fost supranumit drept „cel mai sănătos lucru de la EURO 2024” de către Mail Sport.

Scoția – Elveția. Analiză jucători, antrenori, primul 11 – formația probabilă de start. Cine e vedeta echipei și care sunt fotbaliștii accidentați sau suspendați

. Echipa antrenată de Steve Clarke n-a avut nicio șansă în meciul de debut.

De cealaltă parte, Elveția a început cu dreptul Campionatul European din Germania, . Duah, Aeibischer și Embolo au marcat golurile care au făcut diferența în meciul de pe RheinEnergieStadion.

Antrenor Scoția: Steve Clarke

Deși au pierdut categoric meciul de debut cu Germania, scor 5-1, britanicii speră să spele din rușine cu o victorie în fața Elveției. Ba mai mult, dacă Scoția ar reuși să obțină un rezultat pozitiv, ar avea o șansă mare la calificarea din grupe.

Steve Clarke este unul dintre cei mai longevivi antrenori de la această ediție de EURO. Tehnicianul a preluat Scoția în 2019, după ce a antrenat în mare parte a carierei în campionatul intern.

Antrenor Elveția: Murat Yakin

Dacă Steve Clarke este unul dintre cei mai longevivi antrenori de la această ediție de EURO, lucrurile stau cu totul diferit pentru Murat Yakin. Selecționerul a preluat Elveția în 2021.

Tehnicianul a reușit să ajungă cu Elveția până în faza optimilor de finală la Campionatul Mondial din 2022, unde a dat de Portugalia, care avea să-i elimine pe elvețieni din competiție.

Campania de calificare pentru EURO 2024 a fost una ratată pentru elvețieni, care au făcut parte din grupa României. Fiind mari favoriți pentru a ajunge la turneul final de pe locul 1, aceștia au pierdut ultimul meci cu naționala lui Edi Iordănescu și au terminat pe poziția secundă.

Echipe probabile pentru Scoția – Elveția din Grupa A de la EURO 2024. Robertson vs Embolo

Scoția : Gunn – Robertson, Tierney, Hanley, Hendry, Ralston – Gilmour, McTominay, McGinn, Christie – Shankland.

Elveția : Sommer – Rodriguez, Akanji, Elvedi – Freuler, Xhaka, Vargas, Ndoye – Shaqiri, Amdouni, Okafor.

Vedeta Scoției: Scott McTominay

Vedeta britanicilor este nimeni altul decât Scott McTominay, jucătorul celor de la Manchester United. Mijlocașul a avut parte de un sezon bun pe Old Trafford, chiar dacă joacă într-o poziție ușor defensivă. La națională, tânărul jucător este fără doar și poate piesa cheie de la mijlocul terenului.

În 32 de meciuri pentru „diavolii roșii”, scoțianul a reușit să marcheze nu mai puțin de 7 goluri și a oferit și o pasă decisivă. În acest moment, conform celor de la transfermarkt, cota fotbalistului este de 32 de milioane de euro.

Vedeta Elveției: Granit Xhaka

De cealaltă parte, Elveția are un lot format din mai mulți jucători de valoare, dar cel care iese în evidență este Granit Xhaka. Fostul jucător al celor de la Arsenal pare că și-a relansat cariera în Germania după ce nu mai prinde lotul în echipa „tunarilor”.

Fotbalistul, în vârstă de 31 de ani, s-a transferat la Bayer Leverkusen iar restul este istorie. Alături de formația lui Xabi Alonso, jucătorul elvețian a reușit să câștige campionatul în Bundesliga și Cupa Germaniei. În cupele europene, Xhaka a ajuns până în finala Europa League cu Leverkusen.

Jucători accidentați sau suspendați: ce absențe are Scoția

Selecționerul Scoției a întâmpinat dificultăți serioase în alcătuirea unui lot competitiv pentru Campionatul European. Mai mulți jucători cheie au fost accidentați. Ferguson și Patterson au suferit accidentări grave și nu au putut participa la EURO 2024.

În plus, Ryan Porteous, fundașul celor de la Watford, a fost eliminat în partida cu Germania și nu va putea juca în următoarele două meciuri. Acesta ar putea reveni în faza optimilor de finală, în caz că Scoția va reuși să treacă de grupe.

Jucătorii care lipsesc din Elveția. Zakaria este accidentat

De cealaltă parte, Murat Yakin nu se va putea pe Denis Zakaria, mijlocașul celor de la Monaco. Fotbalistul a suferit o accidentare serioasă în luna mai și nu a mai jucat un meci oficial din data de 28 aprilie.

Jucătorul elvețian are șanse minime să fie recuperat în timp util pentru meciul cu Scoția, dar ar putea reveni în meciul cu Germania, în etapa a treia de la Campionatul European.

Cine bate penalty-urile și fazele fixe din Scoția – Elveția

De regulă, la naționala Scoției, Steve Clarke se bazează pe Andy Robertson, jucătorul lui Liverpool, în ceea ce privește loviturile de colț și loviturile libere, în schimb ce loviturile de la 11 metri sunt executate de mijlocașul celor de la Bournemouth, Christie.

De cealaltă parte, Murat Yakin își pune baza în Granit Xhaka și Xherdan Shaqiri pentru loviturile de colț și loviturile libere. Tot cei doi sunt principalii executanți și la penalty-uri, dar Shaqiri, grație faptului că este mai experimentat, are primul cuvânt în ceea ce privește loviturile de la punctul cu var.

Valoare lot Scoția: 207.40 de milioane de euro

Scoția are un lot alcătuit din jucători importanți în fotbalul mare, cum ar fi Scott McTominay sau Andy Robertson. Cei doi joacă pentru formații de top în Premier League. Jucătorul lui United este cel mai bine cotat fotbalist din echipă, 32 milioane de euro, în schimb ce fundașul lui Liverpool valorează 30 milioane de euro.

Valoare lot Elveția: 281.50 de milioane de euro

Nici lotul elvețienilor nu se ridică la o valoare extraordinară, dacă ne raportăm la echipe precum Spania, Belgia, Franța sau Olanda. Cel mai valoros fotbalist din echipa lui Murat Yakin este Manuel Akanji, jucătorul lui Manchester City, care are o cotă de 45 de milioane de euro.

Tot ce trebuie sa știi înainte de Scoția – Elveția: program, stadion, arbitri, ora de start, transmisii live la TV, streaming live Germania EURO 2024

Cine transmite Scoția – Elveția la TV, din grupa A de la EURO 2024. Ora de start a jocului

Partida dintre Scoția și Elveția va fi transmisă la TV, în România, pe PRO TV și VOYO. Ora de start a jocului a fost stabilită la 22:00, ora României.

Cine e arbitrul de la Scoția – Elveția

Meciul din etapa a doua a grupei A va fi arbitrat de slovacul Ivan Kruzliak. Acesta va fi ajutat la margine de Branislav Hancko și Jan Pozor, tot din Slovacia. Al patrulea oficial va fi Irfan Peljto.

În camera VAR, Ivan Kruzliak va fi ajutat de Tomasz Kwiatkowski și Bartosz Frankowski, din Polonia, și Nejc Kajtazovic, din Slovenia.

Orașul și stadionul pe care se disputa Scoția – Elveția

Întâlnirea dintre cele două echipe naționale va avea loc în orașul Koln. Așadar, Scoția și Elveția își vor disputa meciul din etapa a doua de la EURO 2024 pe stadionul RheinEnergieStadion. 50.000 de fani sunt așteptați să ia parte la acest meci.

Program și clasament actualizat grupa A EURO 2024, înainte de Scoția – Elveția

Program şi rezultate meciuri grupa A

Germania vs Scoția 5-1

Ungaria vs Elveția 1-3

Germania vs Ungaria (Stuttgart, 19 iunie, ora 19:00)

Scoția vs Elveția (Koln, 19 iunie, ora 22:00)

Elveția vs Germania (Frankfurt, 23 iunie, ora 22:00)

Scoția vs Ungaria (Stuttgart, 23 iunie, ora 22:00)

Clasament grupa A actualizat înainte de Ungaria – Elveția

Germania – 3 puncte Elveția – 3 puncte Ungaria – 0 puncte Scoția – 0 puncte

Cele mai tari reacții înainte de Scoția – Elveția

Selecționerul Scoției s-a arătat foarte iritat de faptul că echipa antrenată de el a fost „zdrobită” de Germania în meciul de deschidere de la EURO 2024. În cadrul unui interviu acordat la finalul partidei, britanicul le-a cerut fanilor să rămână alături de jucători, chiar dacă au avut o prestație palidă în partida cu nemții.

„Trebuie să depăşim acest eşec, trebuie să mergem mai departe. Nu am jucat la standardele noastre. Defensiv nu am fost foarte buni şi nici cu mingea nu am fost foarte buni. O noapte dezamăgitoare.

Păstraţi-vă încrederea şi ne vedem la următorul meci. Cred că jucătorii vor trece repede peste asta. Nu m-am îndoit niciodată de jucătorii mei şi nu o voi face niciodată”, a spus Steve Clarke.

De cealaltă parte, Murat Yakin a fost super mulțumit de prestația avută de echipa sa în meciul cu Ungaria, meci pe care elvețienii l-au câștigat cu scorul de 3-1.

„Îmi voi felicita echipa și stafful. Am lucrat cu toții pentru acest moment, în fața unor fani uriași. Toată lumea s-a pliat bine astăzi, în prima repriză am jucat dominant. Am căutat acest tip de atacant cum e Duah, care a făcut un meci bun astăzi.

Aebischer, pe de altă parte, nu a fost în poziția sa obișnuită, dar a creat multe ocazii și a marcat un gol fantastic. Mulțumesc pentru complimente, dar încă nu s-a realizat nimic”, a spus Murat Yakin

Vezi rezumatul video și toate fazele din Scoția – Elveția. Update în timp real de la EURO 2024

cu cele mai importante detalii despre Scoția – Elveția, dar și despre celelalte dueluri și știri care vor avea loc la turneul final.

Partidele pot fi urmărite pe site-ul FANATIK.RO în format live text și puteți afla, în timp real, toate fazele și momentele importante din meci.