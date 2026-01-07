Live Video semifinalele din Supercupa Spaniei. Granzii iberici se mută în Arabia Saudită

ADVERTISEMENT

Real Madrid, Barcelona, Athletic Bilbao și Atletico Madrid luptă pentru primul trofeul al anului. Supercupa Spaniei va avea loc în Arabia Saudită, iar pe FANATIK găsiți toate detaliile despre meciurile ibericilor.

Live video Supercupa Spaniei. Semifinalele Barcelona – Athletic Bilbao Real Madrid – Atletico Madrid se joacă miercuri și joi, de la 21:00

FC Barcelona – Athletic Bilbao este prima semifinală din Supercupa Spaniei, care se va disputa la Jeddah, în Arabia Saudită. Cea de-a doua semifinală și finala se vor juca pe același stadion, King Abdullah Sports City, cu o capacitate de 62.345 de locuri. Este cea de-a 42-a ediție a acestui eveniment, iar cea mai titrată echipă este chiar FC Barcelona.

Catalanii și-au adjudecat trofeul de 15 ori, ultima dată în 2025. Formatul competiției a fost modificat începând cu anul 2020, când Supercupa s-a jucat pentru prima oară în Arabia Saudită, tot la Jeddah. Câștigătoare a fost atunci Real Madrid. Barcelona s-a impus în ediția de anul trecut în fața rivalei, .

Athletic Bilbao a câștigat de trei ori Supercupa, ultima dată în 2021, când a învins Barcelona cu 3-2, după prelungiri. Bascii sunt al treilea cel mai de succes club din Supercupa Spaniei. Așadar, se vor întâlni la Jeddah cele mai titrate trei formații din competiție. Lor li se va alătura Atletico Madrid. Cea de-a patra semifinalistă are în palmares două Supercupe, câștigate în anul 1986 și 2015.

Cum au ajuns Athletic Bilbao, FC Barcelona, Real Madrid și Atletico Madrid să își dispute Supercupa Spaniei

După turul din La Liga, cele patru echipe ocupă toate locuri în top 8, ceea ce sugerează faptul că meciurile vor fi foarte echilibrate. Barcelona este lider, cu 49 de puncte, în timp ce Real Madrid este pe locul 2, cu 45 de puncte. Atletico Madrid ocupă locul 4, cu 38 de puncte, iar Athletic Bilbao este pe 8, cu 24 de puncte.

Pentru a putea să participe la mini-turneul din Arabia Saudită cele patru echipe au înregistrat performanțe importante în sezonul anterior. Iată pe ce criterii au obținut dreptul de a-și disputa Supercupa:

Barcelona – a câștigat La Liga 2024-2025

Real Madrid – a terminat pe locul secund în La Liga 2024-2025

Atletico Madrid – a terminat pe locul trei în La Liga 2024-2025

Athletic Bilbao – a terminat pe locul patru în La Liga 2024-2025

În mod normal, , alături de câștigătoarea și finalista Cupei Regelui, ar trebui să participe, însă în acest caz este vorba despre o situație specială, Barcelona cucerind ambele trofee în sezonul precedent.

Unde se televizează FC Barcelona – Athletic Bilbao, Real Madrid – Atletico Madrid și finala Supercupei Spaniei

Semifinalele din Supercupa Spaniei și finala programată pe 11 ianuarie, duminică, tot de la ora 21:00 vor fi televizate în România pe canalul Digisport 1! Poți vedea FC Barcelona – Athletic Bilbao, Real Madrid – Atletico Madrid și finala din Supercupa Spaniei LIVE VIDEO online și pe FANATIK.ro.

Te ținem la curent, în timp real, cu tot ce se întâmplă în Arabia Saudită. Aici găsești echipele de start, după ce sunt anunțate oficial, precum și informații despre când și cine a marcat, inclusiv imagini și clipuri video!

Cotele la pariuri pentru meciurile din Supercupa Spaniei

Prima semifinală este una care o are favorită pe FC Barcelona. Cota pe victoria catalanilor, în fața lui Athletic Bilbao, este 1,50. Remiza este cotată cu 4,40, iar victoria bascilor este cotată cu 6,50. În a doua semifinală, Real Madrid este favorită la pariuri, cu o cotă de 2,40 pe victoria Los Blancos. Remiza are cota 3,50, iar victoria celor de la Atletico Madrid este cotată cu 2,87.

În cazul în care rezultatul final este egal, se trece direct la executarea loviturilor de departajare. Este a doua oară când se apelează la această variantă, fiind eliminate reprizele de câte 15 minute de prelungiri.

Vezi live video FC Barcelona – Athletic Bilbao, Real Madrid – Atletico Madrid și finala Supercupei Spaniei. Câți bani câștigă coloșii din La Liga

Supercupa Spaniei este o ocazie excelentă pentru cele patru participante să își îmbunătățească bugetele. Fondul total de premiere se ridică la 23 milioane de euro, un record absolut, mai ales că anul trecut echipele au împărțit 20 milioane de euro.

Astfel, Real și FC Barcelona urmează să primească circa 6 milioane de euro fiecare, iar Athletic Bilbao și Athletic Bilbao vor primi câte 2 milioane de euro. Acestor sume se vor adăuga bonusuri, în cazul finalistelor. Astfel, câștigătoarea va mai primi două milioane de euro, în timp ce finalista pierzătoare va primi un milion în plus.