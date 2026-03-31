LIVE VIDEO Slovacia – România, marți, 31 martie, ora 21:45. OUT din lot! Mircea Lucescu a luat decizia de pe patul de spital

România joacă marți, 31 martie, de la ora Bucureștiului 21:45 un meci amical cu Slovacia, în deplasare, la Bratislava, pe stadionul Tehelne pole (stadionul național), cu o capacitate de 22.500 de locuri, inaugurat pe data de 3 martie 2019. S-a ajuns în această situația după ce echipele implicate au pierdut semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială. România la Turcia cu Istanbul, scor 0-1, iar Slovacia pe teren propriu contra naționalei statului Kosovo, scor 3-4. Partida va fi transmisă în direct la Antena 1.
Mircea Lucescu, care nu a făcut deplasarea la Bratislava din motive medicale, a decis cum va arăta lotul pentru partida amicală cu Slovacia. Selecționerul, internat la Spitalul Universitar din București, a decis ca portarul lui FC Argeș, Cătălin Căbuz, să urmărească duelul cu Slovacia din tribune, conform UEFA. La partida cu Turcia, din semifinalele barajului pentru CM 2026, „Il Luce” a renunțat la 4 jucători: Adrian Rus, Cătălin Căbuz, Kevin Ciubotaru și Claudiu Petrila.
Așadar, conform unei decizii luate anterior în acest sens de către UEFA, cu scopul ca această fereastră internațională să fie folosită la maxim chiar și de naționalele eliminate din drumul spre Mondial, urmează ca și pierzătoarele de pe fiecare rută, nu numai învingătoarele, să se dueleze între ele, în partide de pregătire însă, fără miză bineînțeles. Acestea sunt deci coordonatele și acestui joc de verificare dintre Slovacia și România de la Bratislava.
După cum s-a aflat deja în spațiul public, în cursul zilei de duminică, în timp ce susținea ședința tehnică în baza de pregătire de la Mogoșoaia, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău, în contextul problemelor medicale avute de el recent, iar la scurt timp a fost transportat în regim de urgență la Spitalul Universitar din București, ulterior fiind internat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă, după ce s-a constatat că s-a confruntat cu o „sincopă cardiacă”. Din primele informații, pare că situația selecționerului este în prezent una stabilă.
Așadar, după cum FANATIK a informat în exclusivitate, Federația Română de Fotbal a decis ca la meciul de la Bratislava echipa națională să fie condusă de secundul Jerry Gane. În mod evident, Mircea Lucescu nu se află în condiția necesară pentru a lua parte la această partidă. Așadar, pare că acest episod cardiac suferit de antrenorul în vârstă de 80 de ani este sinonim cu finalul acestui al doilea mandat al său ca selecționer al României.
Deja se vorbea de destul de mult timp în spațiul public despre faptul că „Il Luce” ar fi urmat oricum să plece de la națională în cazul ratării calificării la Cupa Mondială. Ceea ce s-a întâmplat. Astfel, meciul de la Bratislava ar fi fost în principiu ultimul pentru el în condițiile în care nu s-ar fi produs această problemă medicală. Doar că, în contextul dat, nu va mai fi cazul nici de așa ceva până la urmă. Astfel, cel mai probabil, urmează ca în scurt timp să se oficializeze dinspre FRF despărțirea de Mircea Lucescu, iar ulterior să fie numit în funcție noul selecționer, aproape sigur Gică Hagi.
Când vine vorba despre lotul de jucători care urmează să fie deplasat la Bratislava, bineînțeles că este același cu cel de la partida de la Istanbul cu Turcia, după cum urmează, bineînțeles în cazul în care nu vor apărea între timp situații excepționale, cum ar fi accidentări de ultim moment:
PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0)
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
Având în vedere că este vorba despre o partidă de pregătire, este destul de probabil ca Jerry Gane să își dorească să „ruleze” lotul, adică să le ofere mai multe minute fotbaliștilor care nu au intrat la Istanbul sau care au intrat în repriza secundă, iar titularii din meciul cu Turcia să fie menajați în mare măsură, bineînțeles cu scopul să poată fi văzuți la treabă și „tricolorii” care au evoluat mai puțin până acum, pentru a se stabili pe cine s-ar putea baza în principiu viitorul selecționer în viitorul apropiat.
Rămâne acum bineînțeles de văzut în ce măsură jucătorii echipei naționale se vor lăsa afectați de ultimele evenimente. Este vorba bineînțeles despre înfrângerea de la Istanbul și, mai ales, despre situația medicală a lui Mircea Lucescu, vizavi de care FANATIK a furnizat în exclusivitate în timp real cele mai relevante informații și actualizări.
De altfel, în cursul zilei de duminică, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, chiar a informat că s-a luat în calcul posibilitatea unei solicitări către UEFA în sensul suspendării acestui meci, dar în cele din urmă s-a renunțat la acest scenariu după ce s-a aflat că starea situația lui Mircea Lucescu s-a îmbunătățit semnificativ.
FANATIK a dezvăluit în exclusivitate cum va arăta primul 11 al naționalei României: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Fl. Tănase, V. Dragomir, N. Stanciu – Man, Bîrligea, Baiaram
PORTARI: Martin Dubravka, Marek Rodak, Dominik Takac;
FUNDAȘI: Peter Pekarik, Denis Vavro, Samuel Kozlovsky, Lubomir Satka, Norbert Gyomber, Milan Skriniar, David Hancko, Matus Kmet, David Hrncar, Ivan Mesik;
MIJLOCAȘI: Ondrej Duda, Laszlo Benes, Patrik Hrosovsky, Tadeas Hajovsky, Matus Bero, Adrian Fiala;
ATACANȚI: Erik Prekop, Robert Bozenik, Lubomir Tupta, David Strelec, Samuel Mraz, David Duris, Ivan Schranz;
SELECȚIONER: Francesco Calzona.
Dacă barajul de la Istanbul cu Turcia a putut fi urmărit în țara noastră în direct pe Prima TV, de data aceasta nu se va mai întâmpla acest lucru. Partida de la Bratislava va fi transmisă în România de Antena 1, marți, 31 martie 2026, de la ora 21:45, după cum s-a notat deja, în baza unui acord stabilit de cele două entități media, care de altfel se află în vigoare deja de mai mulți ani.
Partida Slovacia – România poate fi urmărită și online, prin intermediul platformelor de streaming. Antena Play și Digi Online au dreptul de a redifuza în timp real online conținutul Antena 1, deci meciul poate fi văzut pe oricare dintre cele trei.
Microbiștii care vor doar să fie la curent cu evoluția scorului, fără a urmări partida propriu-zis, pot face acest lucru pe site-urile specializate în astfel de conținut. Spre exemplu FlashScore, LiveScore sau SoccerWay oferă scorul live.
Rămâi pe FANATIK.RO pentru toate informațiile în timp real despre meciul amical Slovacia – România. Detalii și statistici care nu apar la TV, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatori, scor final, reacții ale protagoniștilor, dar și ale presei internaționale, totul pe site-ul nostru.