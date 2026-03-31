LIVE VIDEO Slovacia – România, marți, 31 martie, ora 21:45. OUT din lot! Mircea Lucescu a luat decizia de pe patul de spital

ADVERTISEMENT

România joacă marți, 31 martie, de la ora Bucureștiului 21:45 un meci amical cu Slovacia, în deplasare, la Bratislava, pe stadionul Tehelne pole (stadionul național), cu o capacitate de 22.500 de locuri, inaugurat pe data de 3 martie 2019. S-a ajuns în această situația după ce echipele implicate au pierdut semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială. România la Turcia cu Istanbul, scor 0-1, iar Slovacia pe teren propriu contra naționalei statului Kosovo, scor 3-4. Partida va fi transmisă în direct la Antena 1.

, a decis cum va arăta lotul pentru partida amicală cu Slovacia. Selecționerul, internat la Spitalul Universitar din București, a decis ca portarul lui FC Argeș, Cătălin Căbuz, să urmărească duelul cu Slovacia din tribune, conform UEFA. La partida cu Turcia, din semifinalele barajului pentru CM 2026, „Il Luce” a renunțat la 4 jucători: Adrian Rus, Cătălin Căbuz, Kevin Ciubotaru și Claudiu Petrila.

ADVERTISEMENT

Lotul României cu Slovacia

PORTARI

Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț RADU (7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Slovacia – România, live video marți, 31 martie, ora 21:45. Meci amical la Bratislava fără Mircea Lucescu pe bancă după ultimele evenimente

Așadar, conform unei decizii luate anterior în acest sens de către UEFA, cu scopul ca această fereastră internațională să fie folosită la maxim chiar și de naționalele eliminate din drumul spre Mondial, urmează ca și pierzătoarele de pe fiecare rută, nu numai învingătoarele, să se dueleze între ele, în partide de pregătire însă, fără miză bineînțeles. Acestea sunt deci coordonatele și acestui joc de verificare dintre Slovacia și România de la Bratislava.

După cum s-a aflat deja în spațiul public, în cursul zilei de duminică, în timp ce susținea ședința tehnică în baza de pregătire de la Mogoșoaia, , în contextul problemelor medicale avute de el recent, , ulterior , după ce s-a constatat că Din primele informații, pare că situația selecționerului este în prezent una stabilă.

ADVERTISEMENT

Cine va conduce echipa națională a României la meciul din Slovacia

Așadar, , Federația Română de Fotbal a decis ca la meciul de la Bratislava echipa națională să fie condusă de secundul Jerry Gane. În mod evident, Mircea Lucescu nu se află în condiția necesară pentru a lua parte la această partidă. Așadar, pare că acest episod cardiac suferit de antrenorul în vârstă de 80 de ani este sinonim cu finalul acestui al doilea mandat al său ca selecționer al României.

ADVERTISEMENT

Deja se vorbea de destul de mult timp în spațiul public despre faptul că „Il Luce” ar fi urmat oricum să plece de la națională în cazul ratării calificării la Cupa Mondială. Ceea ce s-a întâmplat. Astfel, meciul de la Bratislava ar fi fost în principiu ultimul pentru el în condițiile în care nu s-ar fi produs această problemă medicală. Doar că, în contextul dat, nu va mai fi cazul nici de așa ceva până la urmă. Astfel, cel mai probabil, urmează ca în scurt timp să se oficializeze dinspre FRF despărțirea de Mircea Lucescu,

ADVERTISEMENT

Lotul României pentru amicalul cu Slovacia

Când vine vorba despre lotul de jucători care urmează să fie deplasat la Bratislava, bineînțeles că este același cu cel de la partida de la Istanbul cu Turcia, după cum urmează, bineînțeles în cazul în care nu vor apărea între timp situații excepționale, cum ar fi accidentări de ultim moment:

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0)

ADVERTISEMENT

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Cum arată echipa de start a României în meciul amical cu Slovacia de la Bratislava

Având în vedere că este vorba despre o partidă de pregătire, este destul de probabil ca Jerry Gane să își dorească să „ruleze” lotul, adică să le ofere mai multe minute fotbaliștilor care nu au intrat la Istanbul sau care au intrat în repriza secundă, iar titularii din meciul cu Turcia să fie menajați în mare măsură, bineînțeles cu scopul să poată fi văzuți la treabă și „tricolorii” care au evoluat mai puțin până acum, pentru a se stabili pe cine s-ar putea baza în principiu viitorul selecționer în viitorul apropiat.

Rămâne acum bineînțeles de văzut în ce măsură jucătorii echipei naționale se vor lăsa afectați de ultimele evenimente. Este vorba bineînțeles despre înfrângerea de la Istanbul și, mai ales,

De altfel, în cursul zilei de duminică, Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, chiar a informat că s-a luat în calcul posibilitatea unei solicitări către UEFA în sensul suspendării acestui meci, dar în cele din urmă s-a renunțat la acest scenariu după ce s-a aflat că starea

primul 11 al naționalei României: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu – Fl. Tănase, V. Dragomir, N. Stanciu – Man, Bîrligea, Baiaram

Cum arată lotul Slovaciei pentru amicalul cu România

PORTARI: Martin Dubravka, Marek Rodak, Dominik Takac;

FUNDAȘI: Peter Pekarik, Denis Vavro, Samuel Kozlovsky, Lubomir Satka, Norbert Gyomber, Milan Skriniar, David Hancko, Matus Kmet, David Hrncar, Ivan Mesik;

MIJLOCAȘI: Ondrej Duda, Laszlo Benes, Patrik Hrosovsky, Tadeas Hajovsky, Matus Bero, Adrian Fiala;

ATACANȚI: Erik Prekop, Robert Bozenik, Lubomir Tupta, David Strelec, Samuel Mraz, David Duris, Ivan Schranz;

SELECȚIONER: Francesco Calzona.

Istoricul meciurilor directe dintre Slovacia și România

14.10.1941 România – Slovacia 3-2 (meci amical)

23.08.1942 Slovacia – România 1-0 (meci amical)

13.06.1943 România – Slovacia 2-2 (meci amical)

12.11.1994 România – Slovacia 3-2 (preliminarii EURO 1996)

15.11.1995 Slovacia – România 0-2 (preliminarii EURO 1996)

27.03.1999 România – Slovacia 0-0 (preliminarii EURO 2000)

4.09.1999 Slovacia – România 1-5 (preliminarii EURO 2000)

25.04.2001 România – Slovacia 0-0 (meci amical)

12.02.2003 România – Slovacia 2-1 (meci amical)

09.02.2005 România – Slovacia 2-2 (meci amical)

14.08.2013 România – Slovacia 1-1 (meci amical)

26.06.2024 Slovacia – România 1-1 (grupă EURO)

Cine transmite la TV meciul Slovacia – România

Dacă barajul de la Istanbul cu Turcia a putut fi urmărit în țara noastră în direct pe Prima TV, de data aceasta nu se va mai întâmpla acest lucru. , după cum s-a notat deja, în baza unui acord stabilit de cele două entități media, care de altfel se află în vigoare deja de mai mulți ani.

Cum poți vedea live stream online Slovacia – România. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Partida Slovacia – România poate fi urmărită și online, prin intermediul platformelor de streaming. Antena Play și Digi Online au dreptul de a redifuza în timp real online conținutul Antena 1, deci meciul poate fi văzut pe oricare dintre cele trei.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Evoluția scorului poate fi urmărită pe site-urile specializate în astfel de conținut. Spre exemplu FlashScore, LiveScore sau SoccerWay oferă scorul live.

Cote pariuri Slovacia – România

Victoria slovacilor are o cotă de 2.05 la SUPERBET, în timp ce un succes al „tricolorilor" are o cotă de 3.90. La egal, cota este de 3.20. Pentru cei care preferă golurile, variante precum „Ambele echipe marchează: Da" și „Peste 1.5 goluri" au cote de 2.00, respectiv 1.42.

LIVE BLOG: Urmărește în timp real meciul amical Slovacia – România

Rămâi pe FANATIK.RO pentru toate informațiile în timp real despre meciul amical Slovacia – România. Detalii și statistici care nu apar la TV, desfășurarea meciului fază cu fază, marcatori, scor final, reacții ale protagoniștilor, dar și ale presei internaționale, totul pe site-ul nostru.