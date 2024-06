Slovacia – Ucraina din grupa E la EURO 2024. Ce rezultat ar ajuta România

Campioantul European din Germania continuă cu un duel asupra căruia vor fi ațintiți toți ochii românilor. Este vorba despre Slovacia – Ucraina, care dau piept în etapa a doua a grupei E. Ambele echipe au în continuare șanse de calificare în optimi. Confruntarea va avea loc pe Dusseldorf Arena din Dusseldorf. Va fi al nouălea meci direct între cele două naționale.

UPDATE. Ce rezultat ar ajuta România

După prima etapă Slovacia are trei puncte la fel ca și România. Pentru tricolori ar fi de preferat ca Slovacia să învingă Ucraina, astfel încât naționala lui Rebrov să rămână cu zero puncte înaintea ultimului meci din grupă cu Belgia. Într-un astfel de scenariu, Ucraina ar mai putea realiza maximum trei puncte, cel mai probbail cu un golaveraj negativ.

Asta evident dacă ucrainenii nu fac vreun scor fluviu cu Belgia, iar tricolorii nu pierd rău atât cu Belgia, cât și cu Slovacia. Cu o victorie împotriva Ucrainei, Slovacia ar face 6 puncte și se califică în optimi, iar România ar mai avea nevoie doar de un punct în ultimul joc cu slovacii, deja calificați.

Live video Slovacia – Ucraina. Ghid complet pentru etapa a doua a grupei E

Meciul dintre Slovacia și Ucraina se anunță pe viață și pe moarte. Cele două naționale au început diametral opus la Euro 2024. Dacă , Slovacia a reușit una dintre marele surprize ale primei etape.

Cine transmite Slovacia – Ucraina la TV, din grupa E de la EURO 2024. Ora de start a jocului

La fel ca restul meciurilor de la Campionatul European din Germania, duelul Slovacia – Ucraina va fi transmis de PRO TV, PRO Arena și Voyo. Ziua a 8-a de la EURO începe cu duelul Slovacia – Serbia de la ora 16:00. De la ora 19:00 se va juca Polonia – Austria. Meciul zilei este în mod cert Olanda – Franța. Partida va lua startul la ora 22:00 și va fi transmis în direct la PRO TV.

Cum poți vedea Slovacia – Ucraina live stream online

Meciul Slovacia – Ucraina din etapa a doua a grupei E de la Euro 2024 va putea fi urmărit și online. Confruntarea de la Dusseldorf va fi transmisă online pe platforma voyo.ro, acolo unde se pot vedea în direct și în reluare toate partidele de la turneul final din Germania. Slovacia – Ucraina, cu începere de la ora 16:00, va fi LIVE VIDEO și pe site-ul FANATIK.RO.

23 de lei este prețul unui abonament lunar pe voyo.ro

Cine e arbitru la Slovacia – Ucraina

Partida este arbitrată de o brigadă din Anglia. Astfel, la centru se va afla Michael Oliver. Acesta va fi ajutat la cele două tușe de Stuart Burt și Dan Cook. Dacă ne raportăm la arbitrajul video, atunci germanul Bastian Dankert este cel care își va asuma această responsabilitate.

Orașul și stadionul pe care se dispută Slovacia – Ucraina

Slovacia – Ucraina se va juca pe Dusseldorf Arena, cunoscut și sub numele Merkur-Spiel Arena. Este un stadion de cinci stele, cu o capacitate de 54.600 de locuri. Este arena formației Fortuna Dusseldorf. Inaugurat în 2004, stadionul a costat 240 de milioane de euro. Este stadionul pe care s-a jucat deja Austria – Franța 0-1 și pe care se vor mai juca alte trei meciuri de la Euro 2024: Albania – Spania, optimea de finală dintre locul 2 din grupa D și locul 2 din grupa E, dar și unul dintre sferturile de finală.

Echipe probabile Slovacia – Ucraina la EURO 2024. Dubravka vs. Dovbyk

Ambii selecționeri sunt conștienți că au nevoie de puncte pentru ca echipele lor să se numere printre cele calificate în optimi. Confruntarea de la Dusseldorf este extrem de importantă în economia grupei E, având în vedere că se joacă cu o zi înainte de Belgia – România. Serhii Rebrov speră ca vedetele sale, care joacă la Real Madrid, Arsenal sau Chelsea, să iasă la rampă după prestația dezamăgitoare din partida cu România. De cealaltă parte, Calzona nu are starurile lui Rebrov, dar forța grupului său a demonstrat că poate fi un avantaj chiar și în fața Belgiei.

Slovacia : Dubravka – Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Bozenik, Haraslin;

Ucraina : Lunin – Konoplya, Zabarnîi, Matviienko, Zinchenko – Stepanenko, Shaparenko – Tsygankov, Sudakov, Mudryk – Dovbyk.



Schimbări la Slovacia față de jocul cu Belgia, scor 1-0

Victoria Slovaciei cu Belgia a fost una dintre puținele rezultate surprinzătoare din prima etapă a fazei grupelor de la Euro 2024. Naționala lui Calzona a avut și noroc deoarece VAR le-a anulat două goluri „dracilor” roșii.

Cum un punct ar fi suficient pentru ca Slovacia să fie aproape sigură de calificarea în optimi, e de așteptat ca fotbaliștii lui Calzona să tragă tare și în confruntarea cu Ucrainei. De aceea, este puțin probabil să apără modificări în primul „11” față de primul joc cu Belgia.

Modificări la Ucraina față de meciul cu România, scor 0-3

Serhii Rebrov are cu siguranță bătăi de cap după ce naționala sa a început dezastruos turneul final. Cea mai slabă prestație a avut-o goalkeeperul Andrii Lunin, de la Real Madrid. El a greșit la primele două goluri ale „tricolorilor”. Astfel, portarul ar putea fi înlocuit în duelul cu Slovacia. Rebrov are alternative pentru acel post: Trubin, de la Benfica, și Bushchan, de la Dinamo Kiev.

Jucătorii accidentați sau suspendați. Ce absențe are Slovacia

Naționala lui Francesco Calzona a ieșit cu toate cele trei puncte din confruntarea cu Belgia, dar și cu fotbaliștii sănătoși. În ceea ce privește avertismentele, un singur fotbalist e pasibil de suspendare.

În partida câștigată în fața „dracilor roșii”, din tabăra slovacilor, doar marcatorul golului, Ivan Schranz, a văzut cartonașul galben de la turcul Umut Meller.

Jucătorii care lipsesc din echipa Ucarinei. Niciun fotbalist accidentat sau suspendat

De cealaltă parte, în ciuda eșecului cu România, vecinii noștri au evitat până acum orice problemă legată de accidentări. Serhii Rebrov se va putea baza pe un efectiv complet. Selecționerul are o gamă largă din care poate alege pentru a obține un rezultat care să spele rușinea din runda inaugurală.

Program și clasament actualizat grupa E la EURO 2024, înainte de Slovacia – Ucraina

Naționala Slovaciei pornește cu avantaj moral înaintea meciului cu Ucraina, după victoria de răsunet pe care a obținut-o în fața Belgiei. De cealaltă parte, Ucraina e rănită după ce s-a făcut de râs în meciul cu România. O eventuală victorie ar asigura naționalei lui Calzona în optimi, în timp ce un rezultat de egalitate ar păstra suspansul și șansele tuturor echipelor din grupa E. Al doilea meci din grupă, Belgia – România, e programat sâmbătă, 22 iunie, de la ora 22:00

Program meciuri grupa E EURO 2024

17 iunie:

21 iunie: Slovacia – Ucraina (ora 16:00, Dusseldorf)

22 iunie: România – Belgia (ora 22:00, Koln)

26 iunie: România – Slovacia (ora 19:00, Frankfurt)

26 iunie: Ucraina – Belgia (ora 19:00, Stuttgart)

Clasament grupa E la Campionatul European din Germania

România – 3 puncte, golaveraj 3-0 Slovacia – 3 puncte, golaveraj 1-0 Belgia – 0 puncte, golaveraj 0-1 Ucraina – 0 puncte, golaveraj 0-3

Cele mai tari reacții înainte de Slovacia – Ucraina

Meciul cu Ucraina va fi unul extrem de special pentru slovacul Tomas Suslov. Tătăl atacantului de la Hellas Verona este ucrainean. „Da, tatăl meu este ucrainean, astfel că meciul va fi unul special pentru mine. Dar eu sunt slovac și voi da totul pentru ca Slovacia să treacă cu bine și de acest meci”, a declarat atacantul în vârstă de 22 de ani.

Selecționerul Ucrainei, Serhii Rebrov, este extrem de stresat înaintea partidei cu Slovacia.

„Ce înseamnă să fii favorit în fotbal? Să joci și să câștigi astăzi. Nu valorează nimic ceea ce făceai în urmă cu o săptămână sau un an. Iar azi am jucat slab, nu am funcționat ca o echipă”, a declarat Serhii Rebrov, după România – Ucraina 3-0.

Vezi rezumatul video și toate fazele din Slovacia – Ucraina. Update în timp real EURO 2024

FANATIK vă va ține la curent în timp real cu tot ce se întâmplă în meciul al doilea din grupa E de la EURO 2024 între Slovacia și Ucrina. Cele mai importante momente de dinaintea și după finalul meciului vor putea fi urmărite pe FANATIK. Toate fazele din meciul de la Dusseldorf a vor fi prezentate aici, în timp real.