Cum să urmărești live alegerile prezidențiale din SUA 2024. Cele mai bune canale și platforme

Cum să urmărești live alegerile prezidențiale din SUA 2024. FANATIK vă informează care sunt cele mai bune canale și platforme pe care le poți trece pe listă dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi informații privind situația alegerilor din America.

Ce canalele TV să urmărești pentru alegerile prezidențiale SUA 2024

Alegerile prezidențiale din SUA din 2024, organizate pe 5 noiembrie 2024, sunt așteptate cu sufletul de gură, atât de americani, cât și de țările europene, având în vedere rolul cheie al Statelor Unite ale Americii, fiind una dintre puterile mondiale ale lumii.

Așa cum sondajele arătau, . Marile televiziuni americane vor ține la curent telespectatorii cu evoluția scrutinului, care va avea un impact enorm asupra lumii întregi.

În SUA există peste 117 canale de televiziune, iar multe dintre acestea sunt gratuite. Principalele canale TV unde pot fi urmărite alegerile prezidențiale din SUA, dar și dezbaterile live sunt NBC News, ABC, BBC News, FOX News, CNN, CBS și The CW.

Cine transmite în România alegerile SUA

Alegerile din SUA vor fi transmise în România de marile televiziuni și posturi de radio. Printre canalele de știri care au anunțat transmisiuni în direct de numără Realitatea Plus. Va avea loc o ediție maraton moderată de Ana Maria Păcuraru, începând de la miezul nopții.

Sunt așteptate transmisiuni speciale și la Televiziunea Română, Digi 24, Antena 3 CNN, Pro TV, România TV sau Euro News. Și Europa FM va avea transmisiuni în direct. Jurnalistul Cătălin Striblea va fi timp de trei zile în SUA pentru a prezenta edițiile speciale cu ocazia alegerilor prezidențiale.

De asemenea, Lucian Mîndruță va prezenta live din Statele Unite ale Americii pentru Digi FM, situația privind scrutinul secolului.

Platforme online pentru urmărirea în timp real a alegerilor din SUA

Procesul de vot pentru alegerea celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite ale Americii va fi prezentat și de platformele online. Acestea vor transmite informațiile în timp real.

Printre publicațiile online care pot fi urmărite amintim USA Today, The Wall Street Journal, The New York Times, New York Post, New York Daily News, The Washington Post, Los Angeles Times și Newsday.

Diferența dintre rezultatele preliminare și cele oficiale

Trebuie menționat că diferența dintre rezultatele preliminare și cele oficiale poate fi imensă, având în vedere că în SUA alegerile se desfășoară diferit față de alte state ale lumii.

Cetățenii din cele 50 de state vor vota pe 5 noiembrie. De altfel, , electoratul are două opțiuni de vot: cel anticipat și cel în ziua alegerilor. Astfel, rezultatele se pot schimba semnificativ.

De asemenea, SUA utilizează un sistem de vot complex, prin Colegiul Electoral. Fiecare dintre cele 50 de state are un număr de electori, decis în funcție de populația acestuia.

Mai mult, procedurile de vot și numărare diferă de la un stat la altul. De exemplu, în Wisconsin și Pennsylvania numărarea voturilor anticipate nu este făcută până în ziua alegerilor.

Prin urmare, rezultatele oficiale vor fi comunicate cel mai probabil după câteva zile de la alegeri, perioadă în care suspansul va fi la cote maxime. În 2020, câștigarea alegerilor de Joe Biden a fost confirmată după patru zile.

În acest context, așa cum s-a întâmplat și în 2020, reprezentanții instituțiilor mass-media vor fi supuși unor presiuni enorme având în vedere că informațiile privind rezultatele voturilor se pot schimba de la o oră la alta.

„Cantitatea de date furnizate de canale şi site-uri în noaptea alegerilor este mai mare ca niciodată. Există mai multe detalii, mai multe hărţi, mai multe analize decât oricând înainte”, declara acum câteva zile, Joe Lenski, de la Edison Research.