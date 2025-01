Tottenham – Liverpool, live de la 22:00 în semifinalele Cupei Ligii Angliei. Meci crucial pentru gazde

La startul sezonului, Ange Postecoglou a declarat că întotdeauna câștigă trofee în cel de-al doilea an petrecut pe banca unei echipe. Presiunea este, acum pe umerii, australianului. Acesta se află la doar câțiva pași de cucerirea Cupei Ligii Angliei, însă are parte de un adversar infernal în semifinale. Turul Tottenham – Liverpool se joacă miercuri, de la 22:00.

Live video Tottenham – Liverpool, semifinale Cupa Ligii Angliei. Radu Drăgușin ar putea fi forțat

Tottenham traversează o perioadă de-a dreptul catastrofală, cu trei înfrângeri în ultimele patru partide din Premier League. Echipa lui Ange Postecoglou este pe locul 12 în campionat, cu 24 de puncte. Astfel, singura speranță a formației pentru care evoluează și Radu Drăgușin este un parcurs cât mai bun în Cupa Ligii, FA Cup și Europa League.

În drumul lui Spurs către finala Cupei Ligii, care va avea loc pe Wembley Stadium în data de 16 martie, iese astăzi Liverpool. “Cormoranii“ au o singură înfrângere în acest sezon, în toate competițiile, și speră să reediteze performanța din sezonul precedent. Liverpool a câștigat în 2024 trofeul, după ce a învins-o în finală pe Chelsea. În etapa trecută din Premier League, .

Semifinalele Cupei Ligii se joacă în dublă manșă, iar returul de pe Anfield Road este programat pentru 6 februarie. Românul , deși a fost scos la pauza meciului cu Newcastle. Ange Postecoglou a dezvăluit, la capătul înfrângerii 1-2 cu Newcastle, că cauzate de un virus care l-a afectat și pe Archie Gray.

Cine transmite la TV Tottenham – Liverpool, din semifinalele a Cupa Ligii Angliei, de la 22:00

Cea de-a doua semifinală din Cupa Ligii Angliei va fi tranmisă în România. Poți vedea pe Digisport 2 meciul Tottenham – Liverpool și LIVE VIDEO online pe platforma web Digi Online.

Echipa care se va califica în finala din 16 martie va da piept pe Wembley cu Arsenal sau Newcastle. Turul disputat pe Emirates Stadium marți, 7 ianuarie, a fost câștigat de Newcastle cu 2-0. Returul se va disputa pe St. James Park pe 5 februarie.

Echipe probabile Tottenham – Liverpool, semifinalele Cupa Ligii Angliei

Ca de obicei, în ultimele luni, gazdele au o defensivă distrusă de accidentări și nu vor putea miza pe portarul titulari, dar nici pe trei dintre fundașii de bază. Astfel, Postecoglou va trebui să joace din nou cu improvizații. Arne Slot, pe de altă parte, ar putea alege să menajeze câțiva dintre titularii obișnuiți, singurul accidentat fiind Joe Gomez. Iată cum ar putea arăta cele două echipe:

Tottenham : Forster – Porro, Drăgușin, Gray, Spence – Bissouma, Sarr – Kulusevski, Maddison, Son – Solanke. Antrenor : Ange Postecoglou

: Forster – Porro, Drăgușin, Gray, Spence – Bissouma, Sarr – Kulusevski, Maddison, Son – Solanke. : Ange Postecoglou Liverpool: Kelleher – Bradley, Quansah, van Dijk, Tsimikas – Endo, Elliott, Mac Allister – Chiesa, Jota, Gakpo. Antrenor: Arne Slot

Ce traseu au avut Tottenham și Liverpool până în semifinalele Cupei Ligii

În 16-imi, Tottenham a trecut de Coventry cu 2-1, în timp ce Liverpool a învins-o pe West Ham United cu 5-1. În optimile de finală, echipa lui Postecoglou a dat peste Manchester City și a învins echipa lui Pep Guardiola cu 2-1, pe teren propriu.

Liverpool, în schimb, a jucat în deplasare cu Brighton și s-a impus cu 3-2. În sferturi, la fel ca în optimi și în semifinale, Tottenham a jucat tot pe teren propriu și a învins-o pe Manchester United cu 4-3. Southampton a fost adversara lui Liverpool, iar “cormoranii“ s-au impus cu 2-1.

Cote la pariuri Tottenham – Liverpool

Liverpool are prima șansă la victorie cu Tottenham. Cota pe 2 solist este 1,72, iar victoria lui Tottenham are cota 4,00. Remiza are cota 4,60. Meciurile celor două formații au produs o mulțime de goluri în ultima vreme, inclusiv în Cupa Ligii. Cota pentru peste 2,5 goluri este de doar 1,31 pentru această partidă! Cota pentru peste 4 goluri este 2,09.

În confruntarea directă din campionat, disputată în data de 22 decembrie, Liverpool s-a impus la Londra cu scor de tenis. . Și precedentul meci dintre Liverpool și Tottenham a fost unul spectaculos. Scorul final a fost 4-2 pentru “cormorani“, în returul sezonului trecut din Premier League. Ultima dată când s-au marcat mai puțin de trei goluri într-o astfel de confruntare a fost în 7 mai 2021, când Liverpool – Spurs a fost 1-1 pe Anfield.

Vezi live video Tottenham – Liverpool din semifinalele Cupa Ligii Angliei. Rezumat, goluri, reacții

FANATIK.ro te ține la curent cu tot ce se întâmplă la Londra, în prima manșă din cea de-a doua semifinală din Cupa Ligii Angliei, ediția 2024-2025. După meciul din această seară, pentru Tottenham urmează meciul cu Tamworth, în FA Cup. Partida. va avea loc duminică, de la 14:30. După doar trei zile, este programat marele derby al nordului Londrei, Arsenal – Tottenham.

Pe Liverpool o așteaptă un meci cu Accrington Stanley, sâmbătă, tot în FA Cup. Apoi, pe 14 ianuarie, “cormoranii“ vor avea o deplasare extrem de grea, pe terenul uneia dintre cele mai în formă echipe din Premier League, Nottingham Forest.