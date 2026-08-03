Play-off Conference League, LIVE VIDEO tragere la sorți. CFR Cluj nu e cap de serie! Cei 4 adversari infernali cu care ar putea juca

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CFR Cluj, echipă clasată pe locul 3 la finalul sezonului trecut din SuperLiga, este singura reprezentantă a României încă rămasă în UEFA Conference League. Ardelenii își vor afla luni posibila adversară din play-off-ul competiției. Pentru a ajunge în această fază, cei din Gruia trebuie să treacă de norvegienii de la Tromso, în turul 3 preliminar.

CFR Cluj și-a aflat cele patru posibile adversare din play-off-ul Conference League. Dacă va trece de norvegienii de la Tromso, echipa lui Antonio Folha va avea o misiune infernală pentru a ajunge pe tabloul principal. Ardelenii nu sunt capi de serie la tragerea la sorți pentru play-off. Dacă va trece de Tromso, CFR Cluj va juca împotriva uneia dintre:

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Bohemian – Midtjylland (care câștigă);

AS Monaco;

Goteborg – Gent (care câștigă);

Brighton;

Pafos – Salzburg (care pierde).

Cu cine joacă U Craiova dacă pierde cu KuPS Kupio

În schimb, Universitatea Craiova se va afla pe ruta campioanelor la tragerea la sorți pentru play-off-ul Conference League, în cazul în care va pierde „dubla” cu KuPS Kupio din turul 3 preliminar Europa League. În cazul în care va ajunge în Conference League, campioana României va da piept în play-off cu una dintre:

FC Thun – Vikingur Reykjavik (care pierde);

Sharmrock Rovers – Egnatia (care pierde).

Tragere la sorți play-off Conference League. Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

Tragerea la sorți pentru play-off-ul UEFA Conference League va avea loc luni, 3 august, la Nyon (Elveția). Evenimentul este programat să înceapă la ora 15:00 (ora României). Forul european stabilește ultimele dueluri înaintea fazei principale a competiției. În România, tragerea la sorți ar putea fi transmisă de televiziunile care dețin drepturile competiției, Digi Sport și Prima Sport. Ceea ce este cert e faptul că evenimentul se poate vedea în direct și gratuit pe platformele oficiale ale UEFA. Forul european transmite mereu tragerea în format live stream pe site-ul oficial și prin .

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Cum se desfășoară tragerea la sorți pentru play-off-ul UEFA Conference League

ne-a obișnuit deja. O echipă din zona capilor de serie este împerecheată cu o formație din urna non-capilor de serie. Tot luni, se stabilește și ordinea disputării meciurilor, adică formația care va juca prima manșă pe teren propriu și cea care va disputa returul acasă.

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Cum arată formatul Conference League

Din sezonul 2024 – 2025 și a treia competiție inter-cluburi ca valoare din Europa, UEFA Conference League, se desfășoară după același model ca UEFA Champions League și UEFA Europa League. Astfel, faza grupelor este, de fapt, o fază principală (league phase), în care 36 de echipe sunt plasate într-un singur clasament general.

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Există o diferență de structură a meciurilor față de UCL și UEL. Fiecare echipă are de disputat doar șase meciuri: 3 pe teren propriu și 3 în deplasare. După cele șase etape, clasamentul general stabilește echipele care continuă în competiție: locurile 1-8 se califică direct în optimile de finală, iar locurile 9-24 dispută un play-off în dublă manșă pentru celelalte opt locuri din optimi. Locurile 25-36 sunt eliminate din competiție.

Lista capilor de serie în play-off-ul Conference League

Și în play-off-ul Conference League sunt prezente nume destul de puternice. Din lista lor putem enumera câteva: Braga, Ajax, FC Copenhaga, Midtjylland, Qarabag, Dinamo Kiev, Gent, Panathinaikos, Partizan. Aici mai pot apărea și învinsele duelurilor (de Europa League): PAOK – Anderlecht, FC Salzburg – Pafos și Rangers – Jagiellonia. De asemenea, Brighton și Monaco sunt direct în urna capilor de serie.

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Posibile adversare CFR Cluj în play-off-ul Conference League

CFR Cluj, înainte de a-și face calcule legate de adversara din play-off, trebuie să treacă de puternica Tromso. Echipa din Gruia se va duela cu norvegienii în turul al treilea preliminar Conference League. Meciul tur se va juca în Gruia pe data de 6 august, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu în Norvegia, pe 13 august. Apoi, adversara CFR-ului / sau a lui Tromso, se va alege din lista de mai jos:

Atalanta (Italia)

Freiburg (Germania)

AS Monaco (Franța)

Brighton (Anglia)

Învingătoarea Braga (Portugalia) – Dinamo Minsk (Belarus)

Învingătoarea Ajax (Olanda) – Shelbourne (Irlanda)

Învingătoarea Copenhaga (Danemarca) – Debrecen (Ungaria)

Învingătoarea Midtjylland (Danemarca) – Bohemians (Irlanda)

Învingătoarea Qarabag (Azerbaijan) – Dinamo Kiev (Ucraina)

Învingătoarea Gent (Belgia) – Goteborg (Suedia)

Învingătoarea Rapid Viena (Austria) – Paide (Estonia)

Învingătoarea Panathinaikos (Grecia) – CSKA Sofia (Bulgaria)

Învingătoarea Rakow (Polonia) – Hammarby (Suedia)

Învingătoarea Partizan (Serbia) – Tobol (Kazahstan)

Învingătoarea Lugano (Elveția) – NSI (Insulele Feroe)

Învingătoarea Sheriff Tiraspol (Moldova) – St. Gallen (Elveția)

Pierzătoarea Anderlecht (Belgia) – PAOK (Grecia)

Pierzătoarea Pafos (Cipru) – FC Salzburg (Austria)

Pierzătoarea Jagiellonia (Polonia) – Rangers (Scoția)

Când se vor juca meciurile din play-off-ul Conference League

Dacă va ajunge aici, din play-off-ul UEFA Conference League se vor juca după următorul program: joi, 20 august va fi turul, apoi manșa retur se joacă pe 27 august. Câștigătoarele se califică în grupa de 36, iar echipele eliminate părăsesc Europa în acest sezon.

Când este programată faza grupelor

La fel ca Europa League, și faza meciurilor grupei de 36 a Conference League se stabilește tot pe 28 august. Iată, mai jos, programul meciurilor:

Etapa 1: 15 octombrie 2026

Etapa 2: 22 octombrie 2026

Etapa 3: 5 noiembrie 2026

Etapa 4: 26 noiembrie 2026

Etapa 5: 10 decembrie 2026

Etapa 6: 17 decembrie 2026

Cine transmite la TV UEFA Conference League, sezonul 2026 – 2027

În sezonul 2026 – 2027, drepturile TV pentru toate competițiile UEFA, inclusiv Conference League, încă aparțin de posturile Prima Sport și Digi Sport. E important de punctat că sezonul în curs ar putea fi ultimul în care cele două televiziuni dețin drepturile de difuzare a competițiilor europene.

Unde are loc finala UECL 2026 – 2027

Finala UEFA Conference League 2026 – 2027, care se va juca pe 2 iunie 2027, a fost atribuită stadionului Beşiktaş Park din Istanbul, Turcia. Arena impresionantă din Turcia, care a fost inaugurată în 2016, este casa celor de la Beşiktaș. Arena are o capacitate de aproximativ 43.000 de spectatori. Stadionul a găzduit deja evenimente importante organizate de UEFA, inclusiv Supercupa Europei din 2019.

Reacții CFR Cluj după tragerea la sorți

La fel ca la evenimentele similare de acest gen, înainte, în timpul și după tragerea la sorți, site-ul FANATIK vă va ține la curent cu toate informațiile și cu toate reacțiile din tabăra celor de la CFR Cluj. Declarațiile oficialilor acestei echipe vor putea fi urmărite aici.