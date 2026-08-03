LIVE VIDEO tragere la sorți play-off Europa League. Cei 4 adversari cu care poate juca U Craiova! Echipa jucătorului dorit de FCSB e pe lista scurtă

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Universitatea Craiova își află luni, 3 august, de la ora 14.00, adversara din play-off-ul Europa League. Pentru a ajunge să se lupte pentru intrarea în grupele celei de-a doua competiții ca valoare de pe continent, campioana României va trebui să o elimine în turul 3 pe KuPS Kuopio, campioana Finlandei.

Campioana României știe cu cine ar putea juca în play-off-ul UEFA Europa League, dacă, bineînțeles, va trece de KuPS Kupio, din Finlanda. Meciul Universității Craiova a fost repartizat de UEFA în Grupa 1, astfel că învingătoarea dintre echipa lui Coelho și campioana Finlandei va da piept cu una dintre:

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St-Truiden (Belgia);

Trabzonspor (Turcia);

Ararat – Celje (care pierde);

Hapoel Beer-Sheva – Steaua Rosie (care pierde).

Așadar, una dintre echipele care ar putea ieși în calea Universității Craiova în play-off-ul Europa League este chiar Trabzonspor, formație la care încă este legitimat Denis Drăguș. Denis Drăguș este fotbalistul pe care rivala oltenilor,

În cazul în care nu va trece de KuPS Kupio, U Craiova va continua aventura europeană în play-off-ul Conference League. Acolo, oltenii ar putea da peste una dintre pierzătoarele din următoarele două duble:

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FC Thun – Vikingur Reykjavik (care pierde);

Sharmrock Rovers – Egnatia (care pierde).

Tragere la sorți play-off Europa League. Cine transmite la TV, cum să vezi tragerea live stream

U Craiova a fost eliminată dramatic de Levski Sofia din drumul ei către grupele UEFA Champions League. În aceste condiții, oltenii trebuie să se mulțumească cu Europa League. Luni, de la ora 14:00, are loc, la Nyon, tragerea la sorți pentru play-off-ul acestei competiții extrem de puternice, care adună la start, an de an, super echipe din Europa.

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înainte de grupe va avea loc la sediul UEFA de la Nyon. Evenimentul este transmis în format live video pe platformele oficiale ale forului fotbalistic continental, dar și pe posturile TV care deține drepturile de difuzare pentru UEL. FANATIK vă va ține la curent, cum s-a întâmplat și în trecut, cu tot ce se întâmplă pe durata evenimentului.

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Cum se desfășoară tragerea la sorți pentru play-off-ul UEFA Europa League

Conform datelor UEFA, tragerea la sorți pentru play-off-ul din Europa League este una deja clasică. Echipele care intră în urne sunt împărțite în capi de serie și non-capi de serie pe baza coeficientului strâns în ultimii ani. E important de subliniat că urnele au fost deja stabilite. Universitatea Craiova este plasată între favorite, dacă trece de KuPS.

Cum arată formatul Europa League

Din 2024, UEFA a renunțat la clasica fază a grupelor în Europa League. A fost introdus un format cu o singură ligă (league phase), identic cu cel utilizat și în Liga Campionilor. Acest sistem este valabil și în sezonul 2026 – 2027. Este, practic, un mini-campionat cu 36 de echipe amplasate într-un clasament unic.

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Fiecare echipă va avea de disputat opt meciuri: patru meciuri pe teren propriu și patru meciuri în deplasare. Adversarii urmează să fie stabiliți prin tragere la sorți din cele patru urne valorice. Echipele nu pot întâlni formații din aceeași țară în această fază. În privința calificării mai departe, la finalul celor opt etape se întocmește clasamentul general. Astfel, locurile 1-8 se califică direct în optimile de finală. Apoi, locurile 9-24 dispută un play-off în dublă manșă pentru celelalte opt locuri din optimi. Locurile 25-36 sunt eliminate din competiție.

Lista capilor de serie în play-off-ul Europa League

Grație coeficientului obținut în sezonul precedent, oltenii beneficiază de statut de cap de serie în play-off la tragerea la sorţi de luni, ora 14:00. Elevii lui Filipe Coelho vor evita mai mulți adversari extrem de dificili. Iată lista cu toți capii de serie care intră pe 3 august în urne, alături de Craiova:

Benfica / Hearts

Rangers / Jagiellonia

Ferencvaros / Gornik

Viktoria Plzen

PAOK / Anderlecht

FC Salzburg / Pafos

Maccabi Tel Aviv / CSKA Sofia

Lech Poznan / KI Klaksvik

Omonia / Lincoln

Shamrock / Egnatia

Besiktas / Hradec

KuPS / Universitatea Craiova

Posibile adversare U Craiova în play-off-ul Europa League

Chiar dacă apare în urna capilor de serie în tragerea la sorți pentru play-off-ul Europa League, U Craiova ar putea întâlni aici echipe destul de solide, ca Trabzonspor (Turcia), OFI (Grecia), Hapoel Be’er Sheva (Israel), St. Truiden (Belgia) sau FC Thun (Elveția). De asemenea, oltenii mai pot pica cu echipe învinse din Champions League. Există probabilitatea să asistăm la un nou duel al campioanei României cu Levski Sofia.

Lista cu posibilele adversare ale oltenilor:

Pierzătoarea dintre Steaua Rosie și Hapoel Beer Sheva

St. Truiden

Câștigătoarea dintre Vikingur și FC Thun

Trabzonspor

OFI Creta

Câștigătoarea dintre Larne și Iberia 1999

Lillestrom

Pierzătoarea dintre Kairat și Levski Sofia

Pierzătoarea dintre NK Celje și Ararat

Pierzătoarea dintre Aarhus și Sabah

Pierzătoarea dintre Dinamo Zagreb și Kauno Zalgiris

Pierzătoarea dintre Slovan Bratislava și Mjallby

Când se vor juca meciurile din play-off-ul Europa League

Pe 6 august în Finlanda, apoi pe 13 pe ”Ion Oblemenco”, cu cei de la KuPs Kuopio. Meciurile din play-off-ul UEFA Europa League se vor juca astfel: manșa tur – joi, 20 august și manșa retur pe 27 august. Câștigătoarele se califică în grupa de 36, iar echipele eliminate merg în faza similară a Conference League.

Când este programată faza grupelor

Pe 28 august se trag la sorți meciurile din grupa de 36 de echipe angrenate în sezonul 2026 – 2027 al Europa League. UEFA a stabilit și date în care se joacă partidele. Iată programul fazei principale din Europa League (2026 – 2027:

Etapa 1 – 16-17 septembrie 2026

Etapa 2 – 15 octombrie 2026

Etapa 3 – 22 octombrie 2026

Etapa 4 – 5 noiembrie 2026

Etapa 5 – 26 noiembrie 2026

Etapa 6 – 10 decembrie 2026

Etapa 7 – 21 ianuarie 2027

Etapa 8 – 28 ianuarie 2027

Cine transmite la TV UEFA Europa League, sezonul 2026 – 2027

Și în sezonul curent, drepturile de difuzare ale meciurilor din faza principală a Europa League în România aparțin posturilor și platformelor media care transmit competițiile UEFA. Vorbim în acest caz de Digi Sport și Prima Sport, dar și platformele lor DIGI Online și PrimaPlay.

Unde are loc finala EL 2026 – 2027

UEFA a anunțat că finala Europa League din sezonul 2026 – 2027 se va disputa pe 26 mai 2027, pe Deutsche Bank Park din Frankfurt, Germania. Arena a fost inaugurată în 1925 și modernizată în mai multe rânduri. Aici evoluează cei de la Eintracht Frankfurt. Stadionul are o capacitate de aproximativ 59.000 de locuri.

Reacții U Craiova după tragerea la sorți

Campioana României se află într-un moment important al istoriei sale recente. O calificarea în grupele Europa League ar însemna un pas uriaș înainte, după ce în sezonul trecut oltenii au jucat în grupele Conference League. Din Bănie sunt așteptate reacții înainte, dar mai ales după tragerea la sorți de luni. Site-ul FANATIK vă va ține la curent cu toate informațiile și cu toate reacțiile din tabăra oltenilor.