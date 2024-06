EURO 2024: Turcia – Georgia, Live video și text din Germania. Program complet și clasament actualizat grupa F.

LIVE VIDEO Turcia – Georgia EURO 2024, adică primul meci al zilei de 18 iunie. Avem parte de un duel cât se poate de interesant. Meciul este transmis în direct pe Pro Arena. De asemenea, puteți urmări partida live stream online pe Voyo.

Turcia – Georgia la EURO 2024. Analiză jucători, antrenori, primul 11 – formația probabilă de start. Cine e vedeta echipei și care sunt fotbaliștii accidentați sau suspendați

Așadar, Turcia – Georgia dă startul meciurilor din grupa F de la EURO 2024. Meciul va fi succedat de un altul așteptat de toți fanii, . Turcia nu a avut deloc o campanie de pregătire bună înaintea turneului final, cu patru meciuri disputate.

Jucătorii din “Semilună” au disputat două partide amicale în luna martie, ambele pierdute. Turcii au fost învinși de Ungaria, scor 1-0, pe 22 martie. Patru zile mai târziu au primit o înfrângere usturătoare din partea Austriei, scor 6-1. Nici amicalele din luna iunie nu au fost convingătoare, scor 0-0 cu Italia, dar și înfrângere cu 2-1 cu Polonia.

Georgienii nu au avut prea mult timp de pregătire, întrucât aceștia s-au calificat în urma barajului. Georgienii au trecut de Luxemburg, scor 2-0, în semifinalele barajului. Finala i-a adus împotriva Greciei, împotriva cărora s-au impus la loviturile de departajare, după 0-0. În luna iunie, Kvaratskhelia & Co. au disputat un singur meci amical, împotriva Muntenegrului (3-1).

Turcia se află la al șaselea turneu din istorie, având deja trei consecutive, 2016, 2020 și 2024. La ultima prezență, turcii s-au descurcat lamentabil, pierzând trei meciuri din trei, cu un golaveraj de 1-8. Georgia se află în premieră la un Campionat European, după ce s-au calificat la baraj. Multă lume oferă șanse bune georgienilor, întrucât lotul acestora pare plin de vedete de Serie A și La Liga.

Antrenor Turcia: Vincenzo Montella

Turcii sosesc la turneul final cu un nume mare al fotbalului pe bancă, anume italianul Vincenzo Montella. Tehnicianul italian a fost cooptat în urmă cu un an pe banca turcilor. În vârstă de 49 de ani, Montella și-a făcut un nume deja în fotbalul internațional, pregătind echipe precum Roma, Fiorentina sau Milan.

Antrenor Georgia: Willy Sagnol

Georgienii vin cu un nume deja obișnuit pentru fotbalul autohton. Willy Sagnol a fost cel care a reușit performanța majoră de a califică formația georgiană la EURO 2024. Cooptat în staff-ul naționalei în anul 2021, Willy Sagnol a folosit tot ce avea la îndemână pentru calificare.

Willy Sagnol și-a petrecut cariera de jucător la doar trei cluburi, anume Saint-Etienne, Monaco și Bayern Munchen. Tehnicianul a debutat în antrenorat în anul 2013, când a devenit interimarul Franței U20. De atunci, Sagnol a mai condus Franța U21, Bordeaux sau Bayern Munchen că secund sau interimar.

Echipe probabile Turcia – Georgia din grupa F de la EURO 2024. Hakan Calhanoglu vs. Khvicha Kvaratskhelia

Turcia : Cakir; Celik, Demiral, Ayhan, Kadioglu – Ozcan, Calhanoglu – Kahveci, Akturkoglu, Yildiz – Yilmaz;

Georgia : Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali – Kakabadze, Kiteishvili, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze – Kvaratskhelia, Mikautadze;

Vedeta Turciei: Hakan Calhanoglu

Hakan Calhanoglu a avut un sezon fabulos la Inter Milano, unde a evoluat în 40 de partide. Turcul a marcat 15 goluri și a oferit 3 pase de gol, ridicând trofeul de campion la finalul sezonului. Pentru naționala Turciei, Calhanoglu a strâns 86 de meciuri, pentru care a marcat 18 goluri.

În vârstă de 30 de ani, turcul are experiența necesară pentru a conduce naționala la EURO. Cu tehnică și viziune impresionante, Calhanoglu poate oferi calmul la mijocul terenului pentru naționala lui. Aflat la maturitate, Hakan Calhanoglu ar putea atrage în jurul său numele tinere precum Yildiz sau Guler.

Vedeta Georgiei: Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia este pericolul numărul 1 pentru naționalele adverse ale Georgiei. Deși nu a avut un sezon prea grozav clubul, georgianul este cel care cară pianul în garnitura lui Napoli. 45 de meciuri a strâns în acest sezon georgianul, având 20 de contribuții personale.

Georgianul a strâns deja în națională 29 de meciuri, pentru care a marcat 15 goluri. Cu o cotă de 80 de milioane de euro la vârstă de 23 de ani, georgianul este un om de văzut la turneul final. Speranțele fanilor din micuțul stat euro-asiatic sunt mari, mai ales de la cel comparat cu Maradona.

Jucătorii accidentați sau suspendați. Ce absențe are Turcia

Turcia va avea un singur absent pentru partida cu Georgia, anume Irfan Can Kahveci. Turcul se află în formația lui Fenerbahce, fiind . Astfel, turcii se vor baza pe un efectiv aproape complet, în afara mijlocașului lui Fener.

Jucătorii care lipsesc din naționala Georgiei. Efectiv complet pentru georgieni

Georgienii nu au nicio problema medicală anunțată pentru partida cu Turcia. Astfel, naționala din țara cu 3,7 milioane de locuitori va avea efectiv complet. Lotul nu este problematic pentru Montella, care va avea de unde alege pentru a ataca naționala “Semilunei”.

Cine bate penalty-urile și fazele fixe din Turcia – Georgia

Naționala Turciei nu are un executant tipic de lovituri de departajare, având patru nume rulate anterior. Yusuf Yazıcı, Calhanoglu, Ünder, Dursun și Sarı au executat în ultimii doi ani. De asemenea, nici naționala Georgiei nu are un pretendent absolut la loviturile de departajare. Nika Kvekveskiri, Lasha Dvali, Mikautadze, Davitashvili sau Kochorashvili au executat în ultimul an pentru georgieni.

Valoare lot Turcia: 324,1 milioane euro

Naționala Turciei are un lot destul de bun, cotat la 324,1 milioane de euro, cu multe nume 15 milioane de euro. Capul de afiș din lotul Turciei este clar Hakan Çalhanoğlu (45 milioane euro), dar și tânărul Yildiz (30 milioane euro), care aparține de Juventus.

Cel mai slab cotat jucător din lotul Turciei este Mert Günok, unul din portarii naționalei. Cota goalkeeper-ului este de 1,2 milioane de euro. Cel mai slab cotat jucător de câmp este veteranul Cenk Tosum, aflat la 33 de ani, cu doar 2 milioane de euro.

Valoare lot Georgia: 161,05 milioane euro

Capul de afiș al naționalei Georgiei este clar Kvicha Kvaratskhelia, care este cotat la aproape jumătate din lotul Georgiei. Cu 80 de milioane de euro, georgianul eclipsează mare parte din lotul formației. Nu mai puțin de 14 jucători au o cotă maximă de 1 milion de euro.

Tot ce trebuie să știi înainte de Turcia – Georgia: program, stadion, arbitri, ora de start, transmisii live la TV, streaming live Germania EURO 2024

Cine transmite Turcia – Georgia la TV, din grupa F de la EURO 2024. Ora de start a jocului

Meciul 1 din grupa F, dintre Turcia și Georgia, va fi transmis la TV în România pe PRO Arena. Partida va lua startul la ora 19:00, ora României.

Cine e arbitrul de la Turcia – Georgia

Duelul dintre Turcia și Georgia va fi arbitrat de argentinianul Facundo Tello. Sud-americanul va fi ajutat la cele două margini de alți doi conaționali. Gabriel Chade și Ezequiel Brailovsky vor fi cei doi arbitri de tușă.

Cel de-al patrulea oficial este lituanianul Donatas Rumšaș. De asemenea, în camera VAR a fost delegat spaniolul Alejandro Hernández, un arbitru cu o experiență vastă. Acesta va fi ajutat în cabina asistenței video de spaniolul Juan Martínez Munuera și englezul David Coote.

Orașul și stadionul pe care se dispută Turcia – Georgia

Confruntarea dintre Turcia și Georgia se va da pe legendarul stadion al Borussiei Dortmund, Signal Iduna Park. Capacitatea stadionului este una uriașă, de peste 81 de mii de locuri.0

Program și clasament actualizat grupa F EURO 2024, inainte de Turcia – Georgia

Program meciuri grupa F

Turcia vs Georgia (Dortmund, 18 iunie, ora 19:00)

Portugalia vs Cehia (Leipzig, 18 iunie, 22:00)

Georgia vs Cehia (Hamburg, 22 iunie, 16:00)

Turcia – Portugalia (Dortmund, 22 iunie, 19:00)

Cehia – Turcia (Hamburg, 26 iunie, 22:00)

Georgia – Portugalia (Gelsenkirchen, 26 iunie, 22:00)

Clasament grupa F actualizat inainte de Turcia – Georgia

Portugalia – 0 puncte Turcia – 0 puncte Cehia – 0 puncte Georgia – 0 puncte

Cele mai tari reacții înainte de Turcia – Georgia

Hakan Calhanoglu a fost foarte rezervat în cuvinte înaintea meciului cu Georgia. Turneul final pare foarte important pentru turci, care au încredere maximă. Mijlocașul lui Inter a postat pe rețelele de socializare un mesaj scurt, adresat suporterilor turci: “Credeți”!

Cel poreclit “Kvara” a dat tonul declarațiilor pozitive pentru jucătorii și suporterii georgienilor. Atacantul lui Napoli se simte încântat de faptul că este considerat talismanul echipei la turneul final.

“Aceasta este o responsabilitate foarte mare și sunt recunoscător când munca mea este apreciată. Sunt foarte mulți fotbaliști georgieni care ar putea deveni cel mai bun jucător al țării. Fiecare dintre noi încearcă să fie o echipă, iar succesul individual este mai puțin important pentru noi în acest moment. Suntem foarte concentrați și vom face tot posibilul pentru a reuși. Este o plăcere pentru mine să joc la EURO 2024. Sunt momente și emoții de neuitat de care ne vom aminti pentru tot restul vieții.

Avem un amestec de jucători experimentați și tineri și ne-am descurcat foarte bine. Am devenit o echipă mare care este capabilă să lupte cu oricine. Guram Kashia este un bun exemplu pentru noi toți. Este experimentat și mai în vârstă decât noi și face exerciții în fiecare zi. El oferă jucătorilor mai tineri un exemplu de a munci din greu în fiecare zi. Este un adevărat căpitan și tot ce putem să-i spunem este: mulțumesc. El ne conduce și face tot ce ar trebui un adevărat căpitan pe teren și în afara lui.

Pregătirile sunt la intensitate maximă pentru că nu mai e mult până la visul nostru – primul meci din EURO pentru naționala Georgiei, și suntem încărcați de emoții. Dar încercăm să controlăm aceste emoții. Ne pregătim cât de bine putem pentru primul joc, care este cel mai important pentru că vom continuă cu aceeași dispoziție pe măsură ce începem.

Primul nostru obiectiv, la fel ca probabil orice altă echipă, este să trecem de faza grupelor și vom face totul pentru a atinge acest lucru. Sper că jocul se va termina în favoarea noastră și scopul nostru va fi atins”, a spus jucătorul lui Napoli, înaintea debutului la EURO.

Vezi rezumatul video si toate fazele din Turcia – Georgia. Update în timp real Euro 2024

FANATIK vă ține la curent în timp real cu cele mai tari faze din meciul Turcia – Georgia, oferind un rezumat video al confruntării și informații interesante despre primul meci al celor doua de la turneul final din Germania. Urmăriți LIVE VIDEO Turcia – Georgia pe Pro TV și LIVE ONLINE STREAM pe VOYO pentru a vedea golurile, marcatorii și rezumatul video al meciului de la EURO 2024, din grupa F.