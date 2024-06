LIVE VIDEO Turcia – Portugalia din grupa F la EURO 2024. Victoria aduce calificarea în optimi

LIVE VIDEO Turcia Portugalia EURO 2024, un meci programat sâmbătă, 22 iunie. Se va juca de la ora 19:00, pe Signal Iduna Park din Dortmund. Este jocul care încheie etapa a doua din grupa F și care poate lămuri multe lucruri.

Live video Turcia – Portugalia. Ghid complet pentru etapa a doua a grupei F

Ambele formații au un moral de fier după victoriile obținute în prima etapă. Turcii vind după succesul cu 3-1 în fața debutantei Georgia, însă lucrurile nu au mers chiar atât de bine pe cât o arată scorul. Și asta pentru că gruzinii au fost aproape de o surpriză.

Nici Portugalia nu a avut o viață ușoară la debut, fiind chinuită teribil de o națională extrem de bine organizată a Cehiei. Este adevărat că lusitanii au dominat autoritar, însă jocul ofensiv a fost departe de așteptări și golul victoriei cu 2-1 a venit abia în minutele de prelungire de la puștiul Francisco Conceicao.

Cine transmite Turcia – Portugalia la TV, din grupa F de la EURO 2024. Ora de start a jocului

Partida dintre Turcia și Portugalia, care poate decide prima echipă calificată în optimile de finală din Grupa F va fi transmisă în România de postul de televiziune Pro TV. Întâlnirea este programată sâmbătă, 22 iunie, de la ora 19:00.

Cum poți vedea Turcia – Portugalia live stream online

Duelul de pe Signal Iduna Park din Dortmund poate fi urmărit și pe platforma online VOYO. Costul unui abonament este doar 4 euro, iar în această sumă se pot vedea toate jocurile de la EURO 2024.

Cine e arbitru la Turcia – Portugalia

Partida dintre Turcia și Portugalia este arbitrată de o brigadă din Germania. Astfel, la centru se află Felix Zwayer, în timp ce la cele două tușe sunt Stefan Lupp și Marco Achmüller. Arbitrajul video este asigurat tot de un neamț, Bastian Dankert.

Orașul și stadionul pe care se dispută Turcia – Portugalia

Arena Signal Iduna Park din Dortmund este gazda întâlnirii care le pune față în față pe Turcia și Portugalia, în etapa a doua a Grupei F de la EURO 2024. Stadionul finalistei Champions League, Borussia Dortmund, găzduiește al treilea joc de la turneul final.

În cea de-a doua zi de competiții, Italia a învins Albania cu 2-1 pe Signal Iduna Park, pentru ca în 18 iunie, pe o ploaie torențială, pe același stadion să se joace Turcia – Georgia 3-1. Este un plus pentru formația lui Vincezo Montella care va juca pe aceeași arenă al doilea joc de la marea competiție.

Echipe probabile Turcia – Portugalia la EURO 2024

Ambele formații vin după ce au debutat cu dreptul la turneul final și se spune că echipele câștigătoare nu se schimbă, însă este de așteptat să apară unele modificări din cauza efortului uriaș depus de jucători. Și în special în tabăra portughezilor, care au avut o prestație care nu a impresionat.

Turcia: Gunok – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Ayhan, Ozcan – Guler, Calhanoglu, Yildiz – Yilmaz

Portugalia: Diogo Costa – Pepe, Ruben Dias, Goncalo Inacio – Joao Cancelo, Bruno Fernandes, Vitinha, Nuno Mendes – Bernardo Silva, Ronaldo, Conceicao.

Schimbări Turcia față de jocul cu Georgia, scor 3-1

Este de așteptat ca selecționerul italian al Turciei, Vincenzo Montella, să nu schimbe foarte mult față de primul ”11” trimis în teren la debut. Singura modificare ar putea fi scoaterea din echipă a lui Orkun Kokcu, urcarea lui Hakan Calhanoglu în linia celor 3 mijlocași ofensivi, iar la închidere să fie folosit Salih Ozcan.

Modificări Portugalia în comparație cu primul meci, scor 2-1, cu Cehia

Cel mai probabil selecționerul Roberto Martinez va face câteva schimbări în echipa de start, după victoria chinuită cu Cehia. Se așteaptă ca Goncalo Inacio să intre în linia de 3 fundași centrali alături de Ruben Dias și Pepe, care , și astfel Nuno Mendes să preia banda stângă, iar Joao Cancelo să treacă în dreapta de unde va dispărea Dalot. O altă mutare ar putea fi introducerea lui Francisco Conceicao, omul de 3 puncte cu Cehia, care să-i ia locul lui Rafael Leao, jucătorul lui AC Milan fiind mai degrabă o dezamăgire în primul joc.

Jucătorii accidentați sau suspendați. Ce absențe are Turcia

Vincezo Montella are tot lotul valid pentru întâlnirea de sâmbătă, 22 iunie, din etapa a doua a Grupei F de la EURO 2024. Singurul semn de întrebare apare în dreptul superstarului Arda Guler, care a depus un efort fantastic în partida cu Georgia și a ieșit de pe teren epuizat după ce . Însă, se pare că jucătorul lui Real Madrid va fi recuperat pentru duelul cu Portugalia.

Jucătorii care lipsesc din echipa Portugaliei. Fără probleme pentru Roberto Martinez

De partea cealaltă, nici lusitanii nu au probleme de efectiv. Astfel, selecționerul Roberto Martinez va putea să-și pregătească în liniște tactica pentru duelul de la Dortmund ce poate aduce calificarea în optimi.

Program și clasament actualizat grupa F EURO 2024, înainte de Turcia – Portugalia

Ambele formații vin după victoriile obținute în prima etapă și un al doilea succes le-ar aduce automat și calificarea în optimile de finală de la EURO 2024. La fel de adevărat este că un rezultat de egalitate le-ar pune în poziții bune înaintea ultimei runde, indiferent de ce se întâmplă în celălalt meci al grupei dintre Georgia și Cehia. Rezumatul video al întâlnirii Turcia – Portugalia va putea fi văzut pe .

Program meciuri grupa F EURO 2024





Georgia – Cehia (Hamburg, 22 iunie, ora 16:00)

Turcia – Portugalia (Dortmund, 22 iunie, ora 19:00)

Georgia – Portugalia (Gelsenkirchen, 26 iunie, ora 22:00)

Cehia – Turcia (Hamburg, 26 iunie, ora 22:00)

Clasament grupa F la Campionatul European din Germania

1. Turcia – 3 puncte (golaveraj 3-1)

2. Portugalia – 3 puncte (golaveraj 2-1)

3. Cehia – 0 puncte (golaveraj 1-2)

4. Georgia – 0 puncte (golaveraj 1-3)

Cele mai tari reacții înainte de Turcia – Portugalia

Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, s-a arătat încântat de succesul obținut de formația sa chiar în ziua în care a împlinit 50 de ani și a dedicat victoria cu Georgia jucătorilor care au ratat EURO 2024 din cauza problemelor medicale.

”Dedic această victorie națiunii turce. De asemenea, o dedic lui Ozan Kabak și Enes Unal. Au suferit accidentări grave în cantonament. Am jucat foarte bine în primele 30 de minute și am marcat. Golul lui Arda Guler a fost și el magnific. A fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit de ziua mea”, a declarat italianul.

Deși Portugalia nu a arătat foarte bine la debutul său, Roberto Martinez a avut numai cuvinte de laudă pentru elevii săi și și-a axat discursul pe faptul că jucătorii au dat dovadă de tărie de caracter să întoarcă rezultatul de la 0-1.

”Astăzi nu este vorba de nicio evaluare tehnică sau tactică. Astăzi am câștigat pentru că fi arătat rezistență, voință și credință. Este prima dată când întoarcem un rezultat în mandatul meu. Astăzi am crezut, am arătat o personalitate incredibilă.

Este un meci în care am avut 13 cornere, Cehia nu a avut niciunul. Dacă am fi marcat devreme, am fi putut câștiga la 3 sau 4 goluri. Atmosfera a fost incredibilă. Fanii noștri nu meritau să piardă acest meci”, a spus tehnicianul spaniol.

Vezi rezumatul video și toate fazele din Turcia – Portugalia. Update în timp real Euro 2024

FANATIK vă va ține la curent în perioada EURO 2024 cu cele mai importante detalii de la partida Turcia – Portugalia, dar și despre celelalte dueluri. De asemenea, vor fi nenumărate știri despre turneul final în Germania.

