LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Meciuri tari de tot în cea mai importantă competiție europeană

Află totul despre meciurile din UEFA Champions League, etapa 1. Vezi lista completă a meciurilor, programul televizărilor și cotele la pariuri.
Sebastian Coleasa
16.09.2025 | 14:54
LIVE VIDEO UEFA Champions League etapa 1 Meciuri tari de tot in cea mai importanta competitie europeana
UEFA Champions League, sezonul 2025-2026 începe. Sursa Foto: Colaj FANATIK

Cea mai importantă competiție de fotbal a continentului se întoarce în forță, cu noul format și cu meciuri tari. În UEFA Champions League, etapa 1 vine cu partide spectaculoase marți, miercuri și joi. FANATIK.ro te ajută să afli totul despre aceste partide.

UEFA Champions League, etapa 1. Află toate detalii din acest sezon

Ediția 2025-2026 a UEFA Champions League vine cu meciuri tari pentru fani chiar din etapa 1. Formatul competiției s-a schimbat de sezonul trecut, iar în joc au intrat mai multe echipe importante, dar și câteva surprize. Faza grupelor s-a transformat în faza ligii, iar meciurile nu se mai desfășoară doar marți și miercuri. Vor fi partide inclusiv și joi.

Meciurile programate în această fază a competiției vor începe la fel ca în sezoanele precedente. În toate cele trei zile, duelurile din UEFA Champions League, etapa 1, vor începe de la 19:45 și 22:00.

Marți, miercuri și joi se vor disputa câte șase meciuri. În fiecare dintre aceste zile, primele două vor începe de la 19:45, iar celelalte patru de la 22:00. Faza grupelor își va consuma ultima etapă în 28 ianuarie 2026, atunci când meciurile se vor disputa în aceeași zi, de la aceeași oră.

Noul format din UEFA Champions League

Începând cu sezonul precedent, faza grupelor a fost înlocuită cu faza ligii, care este formată din 36 de echipe. Fiecare formație va disputa câte opt partide. Două dintre acestea vor fi jucate contra echipelor din aceeași urnă, iar restul cu echipe din celelalte urne.

La fel ca până acum, o echipă nu poate să înfrunte în faza ligii formații din aceeași țară. Primele 8 locuri din ligă se califică direct în optimi, în timp ce formațiile de pe locurile 9 – 24 vor juca play-off pentru optimi. Cine termină sub locul 24 este eliminat.

Lista completă a echipelor din faza ligii a UCL

Iată care sunt toate formațiile care vor juca în această ediție a Ligii Campionilor și care vor lupta pentru marele trofeu, dar și pentru premiile în bani mult mai mari decât în anii precedenți:

  1. Arsenal
  2. Chelsea
  3. Liverpool
  4. Manchester City
  5. Newcastle
  6. Tottenham
  7. Monaco
  8. PSG
  9. Napoli
  10. Slavia Praga
  11. Club Brugge
  12. Royale Union SG
  13. Marseille
  14. Frakfurt
  15. Bayern
  16. Leverkusen
  17. Dortmund
  18. Inter
  19. Juventus
  20. Atalanta
  21. PSV
  22. Ajax
  23. Real Madrid
  24. Villarreal
  25. Barcelona
  26. Atletico Madrid
  27. Athletic Bilbao
  28. Pafos
  29. FC Copenhaga
  30. Olympiacos
  31. Bodo/Glimt
  32. Sporting
  33. Benfica
  34. Galatasaray
  35. Qarabag
  36. Kairat Almaty
Programul complet al meciurilor din UEFA Champions League, etapa 1 și cine le transmite la TV

Schimbarea formatului a adus după sine și un mare avantaj pentru fanii din România. Aceștia vor putea să vadă absolut orice meci la televizor, cel puțin în etapa 1. Digi Sport și Prima Sport sunt difuzorii oficiali ai competiției în România. Poți vedea UCL LIVE VIDEO și pe FANATIK.ro. Iată programul complet al primei etape:

Marți, 16 septembrie

  • ora 19:45 Athletic Bilbao – Arsenal (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • ora 19:45 PSV – Royale Union SG (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • ora 22:00 Benfica – Qarabag (Digi Sport 4, Prima Sport 4)
  • ora 22:00 Juventus – Dortmund (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • ora 22:00 Real Madrid – Marseille (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • ora 22:00 Tottenham – Villarreal (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Miercuri, 17 septembrie

  • ora 19:45 Olympiacos – Pafos (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • ora 19:45 Slavia Praga – Bodo/Glimt (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • ora 22:00 Ajax – Inter (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • ora 22:00 Bayern – Chelsea (Digi Sport 3, Prima Sport 3)
  • ora 22:00 Liverpool – Atletico Madrid (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • ora 22:00 PSG – Atalanta (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

Joi, 18 septembrie

  • ora 19:45 Club Brugge – Monaco (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • ora 19:45  FC Copenhaga – Leverkusen (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • ora 22:00 Frankfurt – Galatasaray (Digi Sport 3, Prima Sport 3)
  • ora 22:00 Manchester City – Napoli (Digi Sport 2, Prima Sport 2)
  • ora 22:00 Newcastle – Barcelona (Digi Sport 1, Prima Sport 1)
  • ora 22:00 Sporting – Kairat Almaty (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 1 a UEFA Champions League

Pentru a te bucura la maximum de revenirea celei mai tari competiții de pe continent, îți oferim câteva cote interesante pe care le poți include pe biletul tău la pariuri. Am ales cel mai tare meci al fiecărei zile și următoarele pronosticuri:

  • Real Madrid – Marseille (GG – cota 1.65)
  • Bayern – Chelsea (1 solist – 1.74)
  • Manchester City – Napoli (GG – 1.72)

Live video UEFA Champions League, etapa 1. Actualizări live, rezumat și cele mai tari statistici

Pe FANATIK.ro găsești toate informațiile de care ai nevoie, înaintea meciurilor, pe parcursul lor, dar și la finalul partidelor din etapa 1 a UEFA Champions League. Îți oferim actualizări în timp real de pe toate stadioanele.

Rămâi pe site-ul nostru și pentru a afla în timp real cum se schimbă clasamentul și calculele calificării, după fiecare în care se dispută partide din Liga Campionilor! De altfel, vom fi alături de tine pe tot parcursul competiției, al cărei ultim act se va disputa pe Puskás Aréna din Budapesta în data de 30 mai 2026.

Sebastian Coleasa
