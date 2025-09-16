LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Meciuri tari de tot în cea mai importantă competiție europeană

Cea mai importantă competiție de fotbal a continentului se întoarce în forță, cu noul format și cu meciuri tari. În vine cu partide spectaculoase marți, miercuri și joi. FANATIK.ro te ajută să afli totul despre aceste partide.

UEFA Champions League, etapa 1. Află toate detalii din acest sezon

Ediția 2025-2026 a pentru fani chiar din etapa 1. Formatul competiției s-a schimbat de sezonul trecut, iar în joc au intrat mai multe echipe importante, dar și câteva surprize. Faza grupelor s-a transformat în faza ligii, iar meciurile nu se mai desfășoară doar marți și miercuri. Vor fi partide inclusiv și joi.

Meciurile programate în această fază a competiției vor începe la fel ca în sezoanele precedente. În toate cele trei zile, , etapa 1, vor începe de la 19:45 și 22:00.

Marți, miercuri și joi se vor disputa câte șase meciuri. În fiecare dintre aceste zile, primele două vor începe de la 19:45, iar celelalte patru de la 22:00. Faza grupelor își va consuma ultima etapă în 28 ianuarie 2026, atunci când meciurile se vor disputa în aceeași zi, de la aceeași oră.

Noul format din UEFA Champions League

Începând cu sezonul precedent, faza grupelor a fost înlocuită cu faza ligii, care este formată din 36 de echipe. Fiecare formație va disputa câte opt partide. Două dintre acestea vor fi jucate contra echipelor din aceeași urnă, iar restul cu echipe din celelalte urne.

La fel ca până acum, o echipă nu poate să înfrunte în faza ligii formații din aceeași țară. Primele 8 locuri din ligă se califică direct în optimi, în timp ce formațiile de pe locurile 9 – 24 vor juca play-off pentru optimi. Cine termină sub locul 24 este eliminat.

Lista completă a echipelor din faza ligii a UCL

Iată care sunt toate formațiile care vor juca în această ediție a Ligii Campionilor și care vor lupta pentru marele trofeu, dar și pentru premiile în bani mult mai mari decât în anii precedenți:

Arsenal Chelsea Liverpool Manchester City Newcastle Tottenham Monaco PSG Napoli Slavia Praga Club Brugge Royale Union SG Marseille Frakfurt Bayern Leverkusen Dortmund Inter Juventus Atalanta PSV Ajax Real Madrid Villarreal Barcelona Atletico Madrid Athletic Bilbao Pafos FC Copenhaga Olympiacos Bodo/Glimt Sporting Benfica Galatasaray Qarabag Kairat Almaty

Programul complet al meciurilor din UEFA Champions League, etapa 1 și cine le transmite la TV

Schimbarea formatului a adus după sine și un mare avantaj pentru fanii din România. Aceștia vor putea să vadă absolut orice meci la televizor, cel puțin în etapa 1. Digi Sport și Prima Sport sunt difuzorii oficiali ai competiției în România. Poți vedea UCL LIVE VIDEO și pe FANATIK.ro. Iată programul complet al primei etape:

Marți, 16 septembrie

ora 19:45 Athletic Bilbao – Arsenal (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Athletic Bilbao – Arsenal (Digi Sport 1, Prima Sport 1) ora 19:45 PSV – Royale Union SG (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

PSV – Royale Union SG (Digi Sport 2, Prima Sport 2) ora 22:00 Benfica – Qarabag (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

Benfica – Qarabag (Digi Sport 4, Prima Sport 4) ora 22:00 Juventus – Dortmund (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Juventus – Dortmund (Digi Sport 2, Prima Sport 2) ora 22:00 Real Madrid – Marseille (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Real Madrid – Marseille (Digi Sport 1, Prima Sport 1) ora 22:00 Tottenham – Villarreal (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Miercuri, 17 septembrie

ora 19:45 Olympiacos – Pafos (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Olympiacos – Pafos (Digi Sport 1, Prima Sport 1) ora 19:45 Slavia Praga – Bodo/Glimt (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Slavia Praga – Bodo/Glimt (Digi Sport 2, Prima Sport 2) ora 22:00 Ajax – Inter (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ajax – Inter (Digi Sport 1, Prima Sport 1) ora 22:00 Bayern – Chelsea (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Bayern – Chelsea (Digi Sport 3, Prima Sport 3) ora 22:00 Liverpool – Atletico Madrid (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Liverpool – Atletico Madrid (Digi Sport 2, Prima Sport 2) ora 22:00 PSG – Atalanta (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

Joi, 18 septembrie

ora 19:45 Club Brugge – Monaco (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Club Brugge – Monaco (Digi Sport 2, Prima Sport 2) ora 19:45 FC Copenhaga – Leverkusen (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

FC Copenhaga – Leverkusen (Digi Sport 1, Prima Sport 1) ora 22:00 Frankfurt – Galatasaray (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Frankfurt – Galatasaray (Digi Sport 3, Prima Sport 3) ora 22:00 Manchester City – Napoli (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Manchester City – Napoli (Digi Sport 2, Prima Sport 2) ora 22:00 Newcastle – Barcelona (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Newcastle – Barcelona (Digi Sport 1, Prima Sport 1) ora 22:00 Sporting – Kairat Almaty (Digi Sport 4, Prima Sport 4)

Cotele la pariuri pentru cele mai tari meciuri din etapa 1 a UEFA Champions League

Pentru a te bucura la maximum de revenirea celei mai tari competiții de pe continent, îți oferim câteva cote interesante pe care le poți include pe biletul tău la pariuri. Am ales cel mai tare meci al fiecărei zile și următoarele pronosticuri:

Real Madrid – Marseille (GG – cota 1.65)

Bayern – Chelsea (1 solist – 1.74)

Manchester City – Napoli (GG – 1.72)

Live video UEFA Champions League, etapa 1. Actualizări live, rezumat și cele mai tari statistici

Pe FANATIK.ro găsești toate informațiile de care ai nevoie, înaintea meciurilor, pe parcursul lor, dar și la finalul partidelor din etapa 1 a UEFA Champions League. Îți oferim actualizări în timp real de pe toate stadioanele.

Rămâi pe site-ul nostru și pentru a afla în timp real cum se schimbă clasamentul și calculele calificării, după fiecare în care se dispută partide din Liga Campionilor! De altfel, vom fi alături de tine pe tot parcursul competiției, al cărei ultim act se va disputa pe Puskás Aréna din Budapesta în data de 30 mai 2026.