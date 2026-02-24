Live video UEFA Champions League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Veste excelentă pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Bodo/Glimt! Update

ADVERTISEMENT

UEFA Champions League revine în forță în această săptămână. După ce manșa tur a play-off-ul de calificare în faza optimilor s-a consumat pe 17-18 februarie, este timpul pentru retur acum. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Fanii Interului au încredere că echipa antrenată de Cristi Chivu poate să întoarcă rezultatul în returul din play-off contra lui Bodo/Glimt după eșecul cu 3-1 suferit în prima manșă. Conform , peste 70.000 de fani au achiziționat deja tichete pentru partida care se va disputa marți, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT

Biletele se vând în continuare într-un ritm impresionant, așadar există posibilitatea ca meciul dintre Inter și Bodo/Glimt să se dispute cu casa închisă. Recordul din acest sezon pentru un meci al Interului a fost stabilit la derby-ul cu AC Milan de pe 23 noiembrie, când pe stadion s-au aflat 75562 de fani.

Live video UEFA Champions League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Reușește Inter să întoarcă soarta calificării cu Bodo!?

UEFA Champions League se întoarce în prim plan, cu manșa retur a play-off-ului pentru optimile de finală. Echipele învinse în tur sunt gata de revanșă pe durata a două seri consecutive, 24-25 februarie.

ADVERTISEMENT

Meciul care stârnește ce mai mare atracție este Real Madrid – Benfica. Madrilenii s-au impus cu 1-0 în tur, la Lisabona, însă Jose Mourinho, fostul lor antrenor, nu se va preda atât de ușor. În faza ligii, Benfica a învins Real Madrid într-un meci „nebun”,

ADVERTISEMENT

Norvegienii au învins cu 3-1 și în cupele europene. Rămâne de văzut dacă „nerazzurrii” vor reuși să răstoarne soarta calificării.

Programul complet și televizările din manșa retur a play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din returul play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

ADVERTISEMENT

Meciurile tur s-au jucat pe 17 și 18 februarie, iar manșele retur o săptămână mai târziu, pe 24, respectiv 25 februarie. Faza optimilor se va juca apoi pe 10 și 11 martie, turul, respectiv 17 și 18 martie, returul.

Iată programul complet al disputelor de marți, 24 februarie și miercuri, 25 februarie, din manșa retur a play-off-ului Champions League, ediția 2025/2026:

Marți, 24 februarie

Ora 19:45: Atl. Madrid – Club Brugge (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Inter – Bodo/Glimt (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Newcastle – Qarabag (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Ora 22:00: Bayer Leverkusen – Olympiakos (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Miercuri, 25 februarie

Ora 19:45: Atalanta – Dortmund (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Real Madrid – Benfica (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: PSG – Monaco (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Ora 22:00: Juventus – Galatasaray (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Cotele la pariuri pentru meciurile din returul play-off-ului Champions League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din returul play-off-ului Champions League:

Atl. Madrid – Club Brugge: „1 solist” – cotă 1.38

Bayer Leverkusen – Olympiakos: „1 solist” – cotă 1.78

Atalanta – Dortmund: „X2” – cotă 1.72

Vezi live video UEFA Champions League, manșa retur a play-off-ului pentru optimile de finală. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!