Live video UEFA Champions League, manșa tur a optimilor. Galatasaray – Liverpool, primul meci care deschide această fază!

Champions League, cea mai tare competiție europeană la nivel de cluburi, revine cu faza optimilor. Noi meciuri tari între superputerile de pe continent. Rămâi pe site-ul nostru pentru a fi la curent cu toate detaliile.

Live video UEFA Champions League, manșa tur a optimilor. Meciuri tari între forțele Europei

UEFA Champions League se întoarce în prim plan. Prestigioasa competiție oferită de UEFA este din nou prezentă cu meciuri și mai tari odată cu faza optimilor din acest sezon.

După a doua zi Astfel, avem parte de confruntări de top, iar „meniul” se deschide cu partida Galatasaray – Liverpool, meci cu un deznodământ nebun în finala din 2005.

Bayern pare că are un drum facil mai departe după ce a fost repartizată cu Atalanta, în timp ce Tottenham poate spune adio competiției în fața lui Atletico. Newcastle se întâlnește din nou cu Barcelona, iar catalanii vor revanșa.

Arsenal își va testa forțele cu Leverkusen, în timp ce surpriza Bodo/Glimt, care a scos Interul lui Chivu, are de dovedit încă un adversar tare, Sporting. PSG – Chelsea este deja o întâlnire clasică pentru această competiție.

Manchester City – Real Madrid, însă, pare a fi un program de calculator „stricat”, care continuă să rămână pe ecran. Este pentru a 6-a oară în ultimii 7 ani când cele două se întâlnesc în fazele eliminatorii.

Programul complet și televizările din manșa tur a optimilor UEFA Champions League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din turul optimilor UEFA Champions League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Meciurile tur din faza optimilor sunt programate pentru 10 și 11 martie, în timp ce manșele retur o săptămână mai târziu, pe 17, respectiv 18 martie. Faza sferturilor se va juca apoi pe 7-8 și 14-15 aprilie.

Iată programul complet al disputelor de marți, 10 martie și miercuri, 11 martie, din manșa tur a optimilor Champions League, ediția 2025/2026:

Marți, 10 martie:

Ora 19:45: Galatasaray – Liverpool (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Atalanta – Bayern (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Ora 22:00: Atletico – Tottenham (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 22:00: Newcastle – Barcelona (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Miercuri, 11 martie:

Ora 19:45: Leverkusen – Arsenal (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Bodø/Glimt – Sporting (Digi Sport 3, Prima Sport 3)

Ora 22:00: PSG – Chelsea (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 22:00: Manchester City – Real Madrid (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa tur a optimilor Champions League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul optimilor Champions League:

Galatasaray – Liverpool: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.53

Newcastle – Barcelona: „X2” – cotă 1.43

Manchester City – Real Madrid: „peste 2.5 goluri” – cotă 1.59

Vezi live video UEFA Champions League, manșa tur a optimilor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei tur a optimilor UEFA Champions League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!