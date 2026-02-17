Live video UEFA Champions League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. Benfica – Real Madrid, meciul serii. Când și cu cine joacă Interul lui Cristi Chivu

ADVERTISEMENT

UEFA Champions League revine în forță. După ce faza ligii s-a încheiat pe 28 ianuarie, competiția continuă acum cu play-off-ul de calificare în faza optimilor. vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Live video UEFA Champions League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. Benfica – Real Madrid, cap de afiș

UEFA Champions League se întoarce în prim plan, cu manșa tur a play-off-ului pentru optimile de finală. Sunt programate meciuri captivante, pe durata a două seri consecutive, 17-18 februarie.

De departe confruntarea care va atrage majoritatea privirilor va fi Benfica – Real Madrid. Acum, madrilenii vor răzbunarea chiar contra fostului lor antrenor, Jose Mourinho.

Acum, „nerazzurrii” întâlnesc norvegienii de la Bodo/Glimt, o revelație a cupelor europene în ultimele sezoane.

Programul complet și televizările din manșa tur a play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din returul play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League va fi asigurată, în România, de canalele Digi Sport și Prima Sport. Confruntările vor putea fi urmărite și online, pe platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Meciurile tur se vor juca pe 17 și 18 februarie, iar manșele retur o săptămână mai târziu, pe 24, respectiv 25 februarie. Iată programul complet al disputelor de marți, 17 februarie și miercuri, 18 februarie, din manșa tur a play-off-ului Champions League, ediția 2025/2026:

Marți, 17 februarie

Ora 19:45: Galatasaray – Juventus (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Benfica – Real Madrid (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Borussia Dortmund – Atalanta (Digi Sport 3, Prima Sport 2)

Ora 22:00: AS Monaco – PSG (Digi Sport 2, Prima Sport 3)

Miercuri, 18 februarie

Ora 19:45: Qarabag – Newcastle (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Bodo/Glimt – Inter Milano (Digi Sport 1, Prima Sport 1)

Ora 22:00: Club Brugge – Atletico Madrid (Digi Sport 2, Prima Sport 2)

Ora 22:00: Olympiacos – Bayer Leverkusen (Digi Sport 4, Prima Sport 3)

Cotele la pariuri pentru meciurile din turul play-off-ului Champions League

Ca de obicei, FANATIK oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din turul play-off-ului Champions League:

Galatasaray – Juventus: „X2” – cotă 1.30

Benfica – Real Madrid: „ambele echipe marchează: Da” – cotă 1.54

Bodo/Glimt – Inter: „PsF 2” – cotă 1.48

Vezi live video UEFA Champions League, manșa tur a play-off-ului pentru optimile de finală. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a play-off-ului pentru optimile UEFA Champions League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea competiție europeană. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!