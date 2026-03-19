Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Meciuri decisive pentru Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Bogdan Racovițan

Conference League a ajuns în faza optimilor. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre returul acestora, de la marcatori, la scoruri finale și reacții înainte și după fluierul final.
19.03.2026 | 15:10
Live video UEFA Conference League mansa retur a optimilor Meciuri decisive pentru Andrei Ratiu Razvan Marin si Bogdan Racovitan
UEFA Conference League: returul optimilor, live video.
Conference League nu se lasă mai prejos și propune 8 meciuri interesante în faza optimilor. Vezi când și cu cine vor juca Andrei Rațiu, Răzvan Marin și Bogdan Racovițan, singurii români rămași în competiție. Află toate detaliile doar pe Fanatik.ro.

Live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Meciuri decisive pentru calificarea în sferturi

UEFA Conference League este din nou prezentă în atenția dumneavoastră în această săptămână. Cea de-a treia competiție oferită de UEFA la nivel de cluburi este gata să ofere imaginea clară a participantelor în runda următoare, cea a sferturilor.

Răzvan Marin este cu un pas în sferturi după ce AEK Atena a învins cu 4-0 Celje în deplasare în tur. Andrei Rațiu, cel care a fost arbitrat de un român la meciul din tur cu Samsunspor, are șanse mari la rândul său să acceadă în sferturi după 3-1 în Turcia.

Bogdan Racovițan are o misiune mai complicată după ce Rakow a pierdut cu 1-2 în tur contra Fiorentinei. Românul poate da însă lovitura la retur, meciul jucându-se în Polonia.

Programul complet și televizările din manșa retur a optimilor UEFA Conference League

Transmisiunea în direct la TV a meciurilor din returul optimilor UEFA Conference League nu va fi posibilă în România, orele meciurilor coincizând cu cele ale partidelor din Europa League. Site-ul FANATIK vă va veni în sprijin și vă va ține permanent informați cu privire la scor prin formatul LIVE TEXT.

Meciurile tur din faza optimilor s-au jucat pe data de 12 martie, în timp ce manșele retur au loc acum pe 19 martie. Faza sferturilor se va juca apoi pe 9 aprilie – turul, respectiv 16 aprilie – returul.

Iată programul complet al disputelor de joi, 19 martie, din manșa retur a optimilor Conference League, ediția 2025/2026:

Joi, 19 martie

  • Ora 19:45: AEK – Celje
  • Ora 19:45: AEK Larnaca – Crystal Palace
  • Ora 19:45: Mainz – Sigma Olomuc
  • Ora 19:45: Rakow – Fiorentina
  • Ora 22:00: Șahtior – Lech Poznan
  • Ora 22:00: Sparta Praga – AZ Alkmaar 
  • Ora 22:00: Strasbourg – Rijeka
  • Ora 22:00: Rayo Vallecano – Samsunspor

Cotele la pariuri pentru meciurile din manșa retur a optimilor Conference League

FANATIK vine ca de obicei în sprijinul dumneavoastră și oferă pariorilor câteva ponturi pentru a-și constitui bilete cu potențial ridicat de câștig. Iată o parte dintre variantele care pot fi luate în calcul pentru meciurile din returul optimilor Conference League:

  • AEK Larnaca – Crystal Palace: „cine merge mai departe: 2” – cotă 1.34
  • Rakow – Fiorentina: „1X” – cotă 1.45
  • Rayo Vallecano – Samsunspor: „peste 1.5 goluri” – cotă 1.30

Vezi live video UEFA Conference League, manșa retur a optimilor. Actualizări, declarații, rezumat

Pe FANATIK.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din partidele manșei retur a optimilor UEFA Conference League. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntărilor.

